В Україні відзначають День Державного Прапора. ФОТОрепортаж
23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Києві урочистості відбулися біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. У заході взяв участь президент Володимир Зеленський та представники іноземних делегацій, повідомили в Офісі президента.
"Цей прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту", - заявив під час виступу Зеленський.
Він назвав синьо-жовтий стяг символом єдності, надією для військовополонених та мрією для людей на тимчасово окупованих територіях.
Президент подякував воїнам та всім, хто бореться за Україну, і закликав присутніх вшанувати полеглих хвилиною мовчання. Захід відвідали також представники іноземних делегацій.
"Синьо-жовтий прапор - це більше, ніж символ. Над кожним містом, над кожним селом, над кожним окопом він нагадує нам: ми єдині, ми маємо незламний дух і ми обов’язково здобудемо перемогу", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
(і це ж було вже, не раз - воно звалює завжди коли "ворог"(для нього це партньори) запускає на Київ ракети). вроді би все очевидно, Зейла вже або нема в Києві, або не буде, і будуть пропущені всі що раніше збивались.
я впізнаю тебе, родіна
Ах оставьТЕ. Він тупо знущається і знову рже. зеленожопі вирок вибрали. як правило звалили до гєйропєйсов і кричать - А чьо нам тут так мала платят та? Тупиє фріци, давай денги, денгі давай, а то асвабадім ваши бєрліни са швєциямі.
а шо б не зобіжать клопа!
от і маємо нашу українську корею...