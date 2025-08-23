В Україні відзначають День Державного Прапора. ФОТОрепортаж

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві урочистості відбулися біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. У заході взяв участь президент Володимир Зеленський та представники іноземних делегацій, повідомили в Офісі президента.

"Цей прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту", - заявив під час виступу Зеленський.

Він назвав синьо-жовтий стяг символом єдності, надією для військовополонених та мрією для людей на тимчасово окупованих територіях.

Президент подякував воїнам та всім, хто бореться за Україну, і закликав присутніх вшанувати полеглих хвилиною мовчання. Захід відвідали також представники іноземних делегацій.

"Синьо-жовтий прапор - це більше, ніж символ. Над кожним містом, над кожним селом, над кожним окопом він нагадує нам: ми єдині, ми маємо незламний дух і ми обов’язково здобудемо перемогу", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

