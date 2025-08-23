УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8351 відвідувач онлайн
Новини День прапора України
1 389 19

В Україні відзначають День Державного Прапора. ФОТОрепортаж

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.  Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві урочистості відбулися біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. У заході взяв участь президент Володимир Зеленський та представники іноземних делегацій, повідомили в Офісі президента.

"Цей прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту", - заявив під час виступу Зеленський.

Він назвав синьо-жовтий стяг символом єдності, надією для військовополонених та мрією для людей на тимчасово окупованих територіях.

Президент подякував воїнам та всім, хто бореться за Україну, і закликав присутніх вшанувати полеглих хвилиною мовчання. Захід відвідали також представники іноземних делегацій.

"Синьо-жовтий прапор - це більше, ніж символ. Над кожним містом, над кожним селом, над кожним окопом він нагадує нам: ми єдині, ми маємо незламний дух і ми обов’язково здобудемо перемогу",  - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Днем прапора: Люди на ТОТ бережуть його, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту. ВIДЕО

День прапора України
День прапора України
День прапора України
День прапора України

Автор: 

свято (682) прапор (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Надеюсь, хоть в этом году без Сердючки и заячих ушей обойдётся?
показати весь коментар
23.08.2025 11:15 Відповісти
+5
показати весь коментар
23.08.2025 11:26 Відповісти
+3
ця зелена ху.ня і празники теж спаскудить...
показати весь коментар
23.08.2025 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, хоть в этом году без Сердючки и заячих ушей обойдётся?
показати весь коментар
23.08.2025 11:15 Відповісти
Кагалу таких тонкощів не зрозуміти
показати весь коментар
23.08.2025 11:19 Відповісти
Не кажучи вже про свинособачу.
показати весь коментар
23.08.2025 11:21 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 11:26 Відповісти
То ось хто тебе надихає. ))
показати весь коментар
23.08.2025 12:24 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 13:02 Відповісти
ця зелена ху.ня і празники теж спаскудить...
показати весь коментар
23.08.2025 11:26 Відповісти
вона передбачливо с.ї..еться, бо рускіє таваріщі попросили - Вова, уйді, ми тут біндьор німножєчька пабамбім, і ПВО забєрі, каби нічо ні вишла.
(і це ж було вже, не раз - воно звалює завжди коли "ворог"(для нього це партньори) запускає на Київ ракети). вроді би все очевидно, Зейла вже або нема в Києві, або не буде, і будуть пропущені всі що раніше збивались.
показати весь коментар
23.08.2025 12:13 Відповісти
пацани з відритими ротами перед 4 рази мальком?
я впізнаю тебе, родіна
показати весь коментар
23.08.2025 11:29 Відповісти
який зелений ужас ви замутили в 19му - північна українська корея...
показати весь коментар
23.08.2025 11:39 Відповісти
Зі Святом Українці!
показати весь коментар
23.08.2025 11:47 Відповісти
А раптом Зеля прозрів і став дуже..... ну хоч в Бучі не буде ржати тепер?
Ах оставьТЕ. Він тупо знущається і знову рже. зеленожопі вирок вибрали. як правило звалили до гєйропєйсов і кричать - А чьо нам тут так мала платят та? Тупиє фріци, давай денги, денгі давай, а то асвабадім ваши бєрліни са швєциямі.
показати весь коментар
23.08.2025 12:09 Відповісти
вищенькі зліва, маленькі зправа...
а шо б не зобіжать клопа!
от і маємо нашу українську корею...
показати весь коментар
23.08.2025 12:09 Відповісти
Завжди пам'ятайте яка ціна нашого Прапору!!!!
показати весь коментар
23.08.2025 12:14 Відповісти
маю надію колись вищьньким в купі з маленькими весь цей зелений парад остопіздне і підуть дії - і каштани приберуться!
показати весь коментар
23.08.2025 12:16 Відповісти
Зі святом Українці ! Низький уклін всім хто боронить нашу Державу!
показати весь коментар
23.08.2025 13:19 Відповісти
 
 