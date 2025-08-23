1 187 15
"Ми з вами": Український прапор майорить перед штаб-квартирою Єврокомісії у Брюсселі. ФОТО
Перед штаб-квартирою Європейської комісії у Брюсселі у День прапора України "гордо майорить" український прапор.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Мужність. Стійкість. Свобода. Прапор України несе це все. У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.
У Єврокомісії додали, що це є ознакою того, що "Європа єдина на боці України заради справедливого та тривалого миру. Сьогодні і щодня".
"Ми з вами", - зазначено в дописі Єврокомісії українською мовою.
Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.
