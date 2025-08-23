УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото День прапора України
1 187 15

"Ми з вами": Український прапор майорить перед штаб-квартирою Єврокомісії у Брюсселі. ФОТО

Перед штаб-квартирою Європейської комісії у Брюсселі у День прапора України "гордо майорить" український прапор.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Український прапор перед штаб-квартирою Єврокомісії

"Мужність. Стійкість. Свобода. Прапор України несе це все. У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії додали, що це є ознакою того, що "Європа єдина на боці України заради справедливого та тривалого миру. Сьогодні і щодня".

"Ми з вами", - зазначено в дописі Єврокомісії українською мовою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Днем прапора: Люди на ТОТ бережуть його, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту. ВIДЕО

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.

Автор: 

Єврокомісія (2253) прапор (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А, давайте розберемося, що зробила Європа, щоб закінчити війну в Україні, ми з вами, і потужна стурбованість, от і все.
показати весь коментар
23.08.2025 13:45 Відповісти
+3
Так зніміть бодай мадьярський, щоб не позоритися.
показати весь коментар
23.08.2025 13:26 Відповісти
+2
Прапор можна взяти в руки і всією квартирою піти на 0
показати весь коментар
23.08.2025 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так зніміть бодай мадьярський, щоб не позоритися.
показати весь коментар
23.08.2025 13:26 Відповісти
Мадяри не підтримали антиукраїнський референдум Орбана, чим тобі мадяри не вгодили?
показати весь коментар
23.08.2025 14:11 Відповісти
А, давайте розберемося, що зробила Європа, щоб закінчити війну в Україні, ми з вами, і потужна стурбованість, от і все.
показати весь коментар
23.08.2025 13:45 Відповісти
Я обісрався 41 місяць в ЗСУ, до цього працюючи на мирній професії, а після отримання повістки в ТЦК, мені почали розповідати про 336 статтю ККУ.
показати весь коментар
23.08.2025 14:44 Відповісти
Прапор можна взяти в руки і всією квартирою піти на 0
показати весь коментар
23.08.2025 13:47 Відповісти
А чи вся Європа з Україною ?
показати весь коментар
23.08.2025 13:52 Відповісти
Хм.. сборисько імпотентів
показати весь коментар
23.08.2025 14:08 Відповісти
мой потужнометр зашкаливает
показати весь коментар
23.08.2025 14:21 Відповісти
Досить пафосу і показухи. Де далекобійна зброя і справжні санкції проти Сосії? Де заява ЄС і НАТО що вони хочуть перемоги України а не дамовленостей і компромісів з московськими людоїдами?
показати весь коментар
23.08.2025 14:50 Відповісти
Аж очі від пафосу засльозились..
показати весь коментар
23.08.2025 15:03 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 15:17 Відповісти
 
 