Українці назвали головні події об’єднання громадян в Україні та за кордоном: опитування. ВIДЕО

біженці,українці

Напередодні Дня Незалежності соціологи з'ясували, що об’єднує та роз’єднує громадян. Українці гуртуються навколо захисників і захисниць та збереження держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке охопило українців як в Україні, так і за кордоном.

За даними опитування, головним фактором єднання є перемоги Збройних сил України. Це відзначили 55% громадян, які залишаються в країні, та 45% українців у Європі.

На другому місці серед об’єднавчих чинників - взаємодопомога, яку назвали понад третина учасників опитування. Також важливим елементом єднання є майбутня відбудова країни.

Натомість найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) та економічна криза (37%). Українці за кордоном частіше за інших вказують на взаємні звинувачення (68%) та мовні питання (34%).

Абсолютна більшість українців підтримує євроінтеграцію та вступ до НАТО. За членство в ЄС висловилися 75% опитаних в Україні та 83% тих, хто перебуває у Європі. Вступ до Альянсу підтримують відповідно 71% і 78%.

Також читайте: Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування

Автор: 

День Незалежності (702) опитування (2015) українці (2574)
Топ коментарі
+7
Ахахаха,і це одразу після новини про 5 років за незаконний перетин кордону ,сюр
22.08.2025 11:37 Відповісти
+4
«мовні питання (34%).» - всі російськомовні громадяни України, які виїхали через війну тихесенько вчать мови країн де живуть і лише в Україні їх розʼєднує мовне питання.
22.08.2025 11:42 Відповісти
+1
І продажні хохляри, які зневажають українську мову та луплять по яснах з московським розкольниками без томосу і без віри.
22.08.2025 11:43 Відповісти
Ахахаха,і це одразу після новини про 5 років за незаконний перетин кордону ,сюр
22.08.2025 11:37 Відповісти
І продажні хохляри, які зневажають українську мову та луплять по яснах з московським розкольниками без томосу і без віри.
22.08.2025 11:43 Відповісти
«мовні питання (34%).» - всі російськомовні громадяни України, які виїхали через війну тихесенько вчать мови країн де живуть і лише в Україні їх розʼєднує мовне питання.
22.08.2025 11:42 Відповісти
Соціологи? - з чого вони живуть? - хто в них хазяїн?
22.08.2025 11:47 Відповісти
Отже, всі хочуть те, що є неможливим.
22.08.2025 11:49 Відповісти
Українці назвали головні події об'єднання громадян в Україні та за кордоном

Власне, що саме бажалося сказати?
22.08.2025 11:53 Відповісти
хочеться якось щоб виїхавші не забули повернутися, але сильно на це тратиться не хочеться. Тому проводяться різні соціальні дослідження, в який пояснюються нікому не потрібні речі.
22.08.2025 11:58 Відповісти
Та ніхто не повернеться вже, лол. Крім повних ледащ, які сидять на допомогах 4 рік. Моя подруга, яка виїхала у Францію, приїхала до матері, пішла в сільпо і жахнулася - як ви тут виживаєте з такими цінами? Вона повернеться з нормальної країни і нормального життя у цю зелену смердючу клоаку?
22.08.2025 12:23 Відповісти
А Ви збираєтеся повертатися?
22.08.2025 12:48 Відповісти
впевнений ЗЕскоти за гратами 100 відсотково об'єднують всіх
22.08.2025 12:15 Відповісти
 
 