Українці назвали головні події об’єднання громадян в Україні та за кордоном: опитування. ВIДЕО

Напередодні Дня Незалежності соціологи з'ясували, що об’єднує та роз’єднує громадян. Українці гуртуються навколо захисників і захисниць та збереження держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке охопило українців як в Україні, так і за кордоном.

За даними опитування, головним фактором єднання є перемоги Збройних сил України. Це відзначили 55% громадян, які залишаються в країні, та 45% українців у Європі.

На другому місці серед об’єднавчих чинників - взаємодопомога, яку назвали понад третина учасників опитування. Також важливим елементом єднання є майбутня відбудова країни.

Натомість найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) та економічна криза (37%). Українці за кордоном частіше за інших вказують на взаємні звинувачення (68%) та мовні питання (34%).

Абсолютна більшість українців підтримує євроінтеграцію та вступ до НАТО. За членство в ЄС висловилися 75% опитаних в Україні та 83% тих, хто перебуває у Європі. Вступ до Альянсу підтримують відповідно 71% і 78%.

Також читайте: Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування