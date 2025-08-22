РУС
Украинцы назвали главные события объединения граждан в Украине и за рубежом: опрос. ВИДЕО

Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в Украине, так и за рубежом.

По данным опроса, главным фактором единения являются победы Вооруженных сил Украины. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов - взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.

Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе. Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.

Также читайте: Украинцы чаще всего называют коррупцию как преграду на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос

+6
Ахахаха,і це одразу після новини про 5 років за незаконний перетин кордону ,сюр
22.08.2025 11:37 Ответить
+3
«мовні питання (34%).» - всі російськомовні громадяни України, які виїхали через війну тихесенько вчать мови країн де живуть і лише в Україні їх розʼєднує мовне питання.
22.08.2025 11:42 Ответить
+1
І продажні хохляри, які зневажають українську мову та луплять по яснах з московським розкольниками без томосу і без віри.
22.08.2025 11:43 Ответить
Соціологи? - з чого вони живуть? - хто в них хазяїн?
22.08.2025 11:47 Ответить
Отже, всі хочуть те, що є неможливим.
22.08.2025 11:49 Ответить
Українці назвали головні події об'єднання громадян в Україні та за кордоном

Власне, що саме бажалося сказати?
22.08.2025 11:53 Ответить
хочеться якось щоб виїхавші не забули повернутися, але сильно на це тратиться не хочеться. Тому проводяться різні соціальні дослідження, в який пояснюються нікому не потрібні речі.
22.08.2025 11:58 Ответить
Та ніхто не повернеться вже, лол. Крім повних ледащ, які сидять на допомогах 4 рік. Моя подруга, яка виїхала у Францію, приїхала до матері, пішла в сільпо і жахнулася - як ви тут виживаєте з такими цінами? Вона повернеться з нормальної країни і нормального життя у цю зелену смердючу клоаку?
22.08.2025 12:23 Ответить
А Ви збираєтеся повертатися?
22.08.2025 12:48 Ответить
впевнений ЗЕскоти за гратами 100 відсотково об'єднують всіх
22.08.2025 12:15 Ответить
 
 