Украинцы назвали главные события объединения граждан в Украине и за рубежом: опрос. ВИДЕО

Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в Украине, так и за рубежом.

По данным опроса, главным фактором единения являются победы Вооруженных сил Украины. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов - взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.

Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе. Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.

