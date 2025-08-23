Зеленський підписав два санкційних укази: синхронізація санкцій з Канадою та обмеження проти 28 осіб, які допомагають РФ

У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підписав два укази щодо синхронізації санкцій з Канадою та запровадження низки нових обмежень.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну", - розповів президент.

За словами Зеленського, Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

"Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - наголосив глава держави.

Другий санкційний указ стосується 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу.

"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - додав очільник держави.

