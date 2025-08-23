УКР
Новини Санкції проти Росії
454 10

Зеленський підписав два санкційних укази: синхронізація санкцій з Канадою та обмеження проти 28 осіб, які допомагають РФ

Володимир Зеленський

У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підписав два укази щодо синхронізації санкцій з Канадою та запровадження низки нових обмежень.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну", - розповів президент.

За словами Зеленського, Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов’язаних з діяльністю "Росатома"

"Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - наголосив глава держави.

Другий санкційний указ стосується 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу.

"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - додав очільник держави.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти розробників російських дронів з ШІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) росія (67313) санкції (12584)
Топ коментарі
+3
Володя, де балістіка? Все інше для лохів... Де ракети???
23.08.2025 18:44 Відповісти
+2
23.08.2025 18:47 Відповісти
+1
24 серпня Київ бомбити не будуть, Келог буде в Києві
23.08.2025 18:36 Відповісти
23.08.2025 18:38 Відповісти
всі 28 ?
23.08.2025 18:39 Відповісти
Всі 32 з 2019
23.08.2025 18:42 Відповісти
"Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів..."
Він серйозно? Канада оголосить санкції проти Порошенка? А ну давай, спробуй
23.08.2025 18:42 Відповісти
Володя, де балістіка? Все інше для лохів... Де ракети???
23.08.2025 18:44 Відповісти
щас нюхне і атамну бомбу вам намалює
23.08.2025 18:54 Відповісти
23.08.2025 18:47 Відповісти
від пуйла !
23.08.2025 18:55 Відповісти
 
 