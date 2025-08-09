Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов’язаних з діяльністю "Росатома"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укази президента № 594/2025 та №595/2025.

Подробиці санкційних пакетів у заяві журналістам розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє УНН.

"Україна послідовно підтримує санкційний тиск на державну корпорацію "Росатом" та її глобальну інфраструктуру. Ми переконані, що комплексні санкції проти цієї структури є необхідним елементом для обмеження доступу росії до критичних технологій та міжнародного фінансування у сфері ядерної енергетики", - зазначив Власюк.

Запропонований пакет, за повідомленням, охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до:

спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;

участі у захопленні Чорнобильської АЕС;

виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;

експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Серед ключових цілей:

Константінов Микита - громадянин України та РФ. Заступник генерального директора - директор з бізнес-розвитку АТ "Концерн Росенергоатом", який належить ДК "Росатом";

Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) - частина глобального уранового портфеля "Росатому";

Rosatom Finance Ltd (Кіпр) - фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій;

АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ) - виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах РФ.

"Ми вважаємо, що розширення санкцій проти "Росатому" та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень та то подальшого санкційного тиску на російську енергію", - вказав уповноважений президента.

