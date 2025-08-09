УКР
293 7

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов’язаних з діяльністю "Росатома"

Зеленський підписав укази про нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укази президента № 594/2025 та №595/2025.

Подробиці санкційних пакетів у заяві журналістам розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє УНН.

"Україна послідовно підтримує санкційний тиск на державну корпорацію "Росатом" та її глобальну інфраструктуру. Ми переконані, що комплексні санкції проти цієї структури є необхідним елементом для обмеження доступу росії до критичних технологій та міжнародного фінансування у сфері ядерної енергетики", - зазначив  Власюк.

Запропонований пакет, за повідомленням, охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до:

  • спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;
  • участі у захопленні Чорнобильської АЕС;
  • виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;
  • експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Серед ключових цілей:

  • Константінов Микита - громадянин України та РФ. Заступник генерального директора - директор з бізнес-розвитку АТ "Концерн Росенергоатом", який належить ДК "Росатом";
  • Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) - частина глобального уранового портфеля "Росатому";
  • Rosatom Finance Ltd (Кіпр) - фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій;
  • АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ) - виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах РФ.

"Ми вважаємо, що розширення санкцій проти "Росатому" та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень та то подальшого санкційного тиску на російську енергію", - вказав уповноважений президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (25022) росія (67114) санкції (12538)


4й рік війни.***** четвертий. І ще певне ціла купа кацапів не під санкціями , якщо весь час цикають по кілька чоловік або компаній. Чому раз і назавжди забути про кацапів так важко? Виходить проплачують? Чи як?
09.08.2025 11:36 Відповісти
Дядя, які санкції? Все Квартал (серіал) дивитеся? Ви хочь можете уявити який виток з цієї "патужної" події? Москалів треба знищувати, а не гратися в папірці та мрщіти лобіка в "незламній" стурбованості.
09.08.2025 13:07 Відповісти
Ця чергова неймовірна потужність на практиці в чому виражається?
09.08.2025 11:43 Відповісти
у пАтужному вихлопі...

.
09.08.2025 11:49 Відповісти
Потужне рішення від потужного
09.08.2025 12:06 Відповісти
А ТЕСТЮХА БІДНОГО СПОРТСМЕНА ДАДАШУТІН ВЖЕ НА СВОБОДІ,АРМА ВЖЕ ВСЕ ПРОРЄШАЛА???
09.08.2025 12:20 Відповісти
Пародія на президента вводить пародійні санкції проти рашистів.
«Не дожену, то хоч погавкаю.» - сказала Моська.
09.08.2025 13:01 Відповісти
 
 