Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью "Росатома"

Зеленский подписал указы о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указы президента № 594/2025 и №595/2025.

Подробности санкционных пакетов в заявлении журналистам рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает УНН.

"Украина последовательно поддерживает санкционное давление на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру. Мы убеждены, что комплексные санкции против этой структуры являются необходимым элементом для ограничения доступа России к критическим технологиям и международному финансированию в сфере ядерной энергетики", - отметил Власюк.

Предложенный пакет, по сообщению, охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к:

  • попыток интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ;
  • участия в захвате Чернобыльской АЭС;
  • производства и обслуживания ядерного оборудования двойного назначения;
  • экспорта обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии.

Среди ключевых целей:

  • Константинов Никита - гражданин Украины и РФ. Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом", который принадлежит ГК "Росатом";
  • Uranium One Holding N.V. (Нидерланды) - часть глобального уранового портфеля "Росатома";
  • Rosatom Finance Ltd (Кипр) - финансовая структура для привлечения и обслуживания иностранных инвестиций;
  • АО "Киров-Энергомаш" (РФ) - производитель оборудования, используемого как в ВПК, так и в ядерных программах РФ.

"Мы считаем, что расширение санкций против "Росатома" и связанных с ним структур, в частности в европейских юрисдикциях, является неотложной задачей и должно быть предметом координации с партнерами. Украина готова к полной синхронизации таких решений и дальнейшего санкционного давления на российскую энергию", - указал уполномоченный президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против России должны стать разрушительными, чтобы лишить ее возможности финансировать войну, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир россия санкции


4й рік війни.***** четвертий. І ще певне ціла купа кацапів не під санкціями , якщо весь час цикають по кілька чоловік або компаній. Чому раз і назавжди забути про кацапів так важко? Виходить проплачують? Чи як?
09.08.2025 11:36 Ответить
Ця чергова неймовірна потужність на практиці в чому виражається?
09.08.2025 11:43 Ответить
у пАтужному вихлопі...

.
09.08.2025 11:49 Ответить
Потужне рішення від потужного
09.08.2025 12:06 Ответить
А ТЕСТЮХА БІДНОГО СПОРТСМЕНА ДАДАШУТІН ВЖЕ НА СВОБОДІ,АРМА ВЖЕ ВСЕ ПРОРЄШАЛА???
09.08.2025 12:20 Ответить
 
 