Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью "Росатома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указы президента № 594/2025 и №595/2025.

Подробности санкционных пакетов в заявлении журналистам рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает УНН.

"Украина последовательно поддерживает санкционное давление на государственную корпорацию "Росатом" и ее глобальную инфраструктуру. Мы убеждены, что комплексные санкции против этой структуры являются необходимым элементом для ограничения доступа России к критическим технологиям и международному финансированию в сфере ядерной энергетики", - отметил Власюк.

Предложенный пакет, по сообщению, охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к:

попыток интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ;

участия в захвате Чернобыльской АЭС;

производства и обслуживания ядерного оборудования двойного назначения;

экспорта обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии.

Среди ключевых целей:

Константинов Никита - гражданин Украины и РФ. Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом", который принадлежит ГК "Росатом";

Uranium One Holding N.V. (Нидерланды) - часть глобального уранового портфеля "Росатома";

Rosatom Finance Ltd (Кипр) - финансовая структура для привлечения и обслуживания иностранных инвестиций;

АО "Киров-Энергомаш" (РФ) - производитель оборудования, используемого как в ВПК, так и в ядерных программах РФ.

"Мы считаем, что расширение санкций против "Росатома" и связанных с ним структур, в частности в европейских юрисдикциях, является неотложной задачей и должно быть предметом координации с партнерами. Украина готова к полной синхронизации таких решений и дальнейшего санкционного давления на российскую энергию", - указал уполномоченный президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против России должны стать разрушительными, чтобы лишить ее возможности финансировать войну, - Сибига