Зеленський запровадив санкції проти розробників російських дронів з ШІ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій щодо 39 фізичних осіб та 55 компаній.

Відповідний указ №599/2025 від 16 серпня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

"Мова про запровадження санкцій проти російського військово-промислового комплексу, спрямованих на виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників", – пояснили у пресслужбі президента.

Зокрема, до санкційного списку внесено 43 російські, 10 китайських та дві білоруські компанії.

"Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій". Україна працює з партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях", – зазначається у повідомленні.

Президент також підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та повітряних суден.

Як повідомлялося, 8 серпня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти низки фізичних осіб та компаній, пов'язаних з "Росатомом".