Зеленський підписав указ про санкції проти російських компаній за розкрадання окупованих родовищ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти низки компаній, які займаються незаконним видобутком українських копалин на окупованих Росією територіях, а також вивезенням українського зерна через окуповані морські порти.

Відповідний указ №579/2025 від 3 серпня оприлюднений на офіційному сайті голови держави.

Згідно із документом, повний набір санкцій запроваджено щодо 39 фізичних осіб (громадян РФ та одного громадянина Оману), а також щодо 23 компаній.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що йдеться про компанії, зареєстровані за законодавством РФ, які після окупації територій України привласнили потужності українських підприємств і здійснюють там незаконну розробку родовищ.

Серед інших, під санкції потрапили:

ТОВ "Дніпрорудненський залізорудний комбінат", яке експропріювало активи українського ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" та веде розробку Південно-Білозірського родовища (залізна руда);

ТОВ "Єкатеринівський кар'єр", яке привласнило активи українського ТОВ "Укрроскаолін" і незаконно видобуває глини та каолін на родовищі "Катеринівське" (ТОТ Донецької області);

ТОВ "Ніка Трейд Інвест", яке розробляє родовище "Біла Балка" у Донецькій області з використанням незаконно експропрійованих активів українських ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Донбаснерудпром" та ТОВ "Донбаскераміка".

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"Ці підприємства заробляють на українських корисних копалинах, сплачують податки до російського бюджету і виробляють продукцію, яка може використовуватися і для потреб ВПК агресора", – написав Власюк на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що до цього ж пакету санкцій увійшли компанії, залучені до незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 94 капітанів суден російського "тіньового флоту".