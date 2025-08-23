РУС
Зеленский подписал два санкционных указа: синхронизация санкций с Канадой и ограничения против 28 лиц, помогающих РФ

Владимир Зеленский

В субботу, 23 августа, президент Владимир Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций с Канадой и введении ряда новых ограничений.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый - синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну", - рассказал президент.

По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовит также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью "Росатома"

"Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", - подчеркнул глава государства.

Второй санкционный указ касается 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство.

"По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", - добавил глава государства.

Зеленский ввел санкции против разработчиков российских дронов с ИИ

Зеленский Владимир (21690) россия (96949) санкции (11770)
+7
23.08.2025 18:47 Ответить
23.08.2025 18:47 Ответить
+2
23.08.2025 18:38 Ответить
23.08.2025 18:38 Ответить
+2
"Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів..."
Він серйозно? Канада оголосить санкції проти Порошенка? А ну давай, спробуй
23.08.2025 18:42 Ответить
23.08.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
24 серпня Київ бомбити не будуть, Келог буде в Києві
23.08.2025 18:36 Ответить
23.08.2025 18:36 Ответить
23.08.2025 18:38 Ответить
23.08.2025 18:38 Ответить
всі 28 ?
23.08.2025 18:39 Ответить
23.08.2025 18:39 Ответить
Всі 32 з 2019
23.08.2025 18:42 Ответить
23.08.2025 18:42 Ответить
"Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів..."
Він серйозно? Канада оголосить санкції проти Порошенка? А ну давай, спробуй
23.08.2025 18:42 Ответить
23.08.2025 18:42 Ответить
щас нюхне і атамну бомбу вам намалює
23.08.2025 18:54 Ответить
23.08.2025 18:54 Ответить
23.08.2025 18:47 Ответить
23.08.2025 18:47 Ответить
від пуйла !
23.08.2025 18:55 Ответить
23.08.2025 18:55 Ответить
Коли законів і Конституції дотримуватимешся як це роблять в Канаді, ЗЄля?
23.08.2025 19:30 Ответить
23.08.2025 19:30 Ответить
Горбатого могила виправить!
23.08.2025 19:45 Ответить
23.08.2025 19:45 Ответить
В даному випадку - хрипатого.
23.08.2025 20:32 Ответить
23.08.2025 20:32 Ответить
Вава жартує, це як вечірня казочка від діда Панаса, але дід Панас правду каже, а вава як завжди бреше
23.08.2025 20:47 Ответить
23.08.2025 20:47 Ответить
 
 