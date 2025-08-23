Зеленский подписал два санкционных указа: синхронизация санкций с Канадой и ограничения против 28 лиц, помогающих РФ

В субботу, 23 августа, президент Владимир Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций с Канадой и введении ряда новых ограничений.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый - синхронизация в Украине санкций партнеров, в частности санкций Канады. Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну", - рассказал президент.

По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовит также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров.

"Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", - подчеркнул глава государства.

Второй санкционный указ касается 28 граждан разных стран, которые одинаково помогают россиянам удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство.

"По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", - добавил глава государства.

