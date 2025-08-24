Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в видеообращении.
Он напомнил, что Украина выстояла против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю.
Также Зеленский отметил, что на Майдане Независимости можно найти большие символы того, за что мы боремся и как преодолеваем войну.
Это и монумент Независимости, и "Нулевой километр", который является начальной точкой отсчета расстояний до городов Украины.
"Сегодня эти отметки имеют совсем другое значение. Они уже не только о километрах, они напоминают, что все это - Украина. Там наши люди и никакое расстояние между нами это не изменит, и никакая временная оккупация это не изменит. И однажды это расстояние между украинцами исчезнет и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна", - добавил он.
Зеленский отметил, что именно здесь, на Майдане, украинцы часто прощаются с павшими защитниками.
Украина стремится к мирной жизни, именно это она делает 1278 дней войны за независимость.
"За каждый из этих дней я хочу поблагодарить тебя. Украинский воин, украинский волонтер. Врач. Спасатель. Учитель. Наша молодежь. Наши родители. Каждый украинец и каждая украинка. За ту Украину, которой она уже есть сейчас. Которая стала взрослой 24 февраля. Взяла судьбу в свои руки, взяла в свои руки оружие. Не имела времени колебаться и права бояться. И реально остановила вторую армию мира. Мы об этом будем говорить, потому что это убивает миф о непобедимой российской армии. Мы это доказали и продолжаем доказывать сейчас. ...
Мы доказываем, что украинцы есть и украинцы будут на этой земле, площади. Где через сто лет будут стоять наши следующие поколения. И через сто лет будут отмечать здесь День Независимости Украины", - добавил глава государства.
Зеленский напомнил, что Украина хочет тишины и достойного и всеобъемлющего мира.
"Вот такая Украина теперь. Вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который "русские" называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает и уважает", - подытожил он.
Нашій незалежності вже 107 років
22 січня 1918 року Українська Центральна Рада (УЦР) ухвалила IV Універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку (УНР) самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою
з 1919 року
Українська влада керувала Україною в екзилі,
під час окупації України
совєтами
ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ.
https://moldova.europalibera.org/a/%D1%8F-%D0%B6-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/30241052.html «Я ж не лох!» Как Зеленский разоружал «Азов» на Донбассе
а потім мстива Оманська Гнида поховала Азов в Маріуполі https://moldova.europalibera.org/a/%D1%8F-%D0%B6-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/30241052.html
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/4230054777281669/
34 роки тому ми відновили свою Незалежність.
За неї боролися десятки поколінь. Тисячу років ми йшли до неї.
І того дня, 24 серпня 1991-го, ми отримали шанс. Не всі тоді розуміли, наскільки це важливо. Для когось - вихідний, сцена на Майдані, пісні й вірші. Але саме тоді розпочалася нова історія України.
2004-го був перший іспит. І ми його склали.
2014-го - другий. І тоді вся країна встала разом, щоб відстояти Гідність і Незалежність.
А сьогодні ми проходимо третій.
І цього разу ніякого перескладання не буде.
Ми платимо дуже високу ціну.
За право говорити власною мовою. За право жити у власному домі. За право бути собою. Ми вже зробили кроки, які здавалися неможливими. Але найтяжчий шлях ще попереду. І пройти його ми мусимо - за тих, хто не повернувся з бою.
Нам потрібно зберегти все, що робило нас сильними:
Рішучість Помаранчевої революції.
Гідність Майдану.
Безстрашність воїнів 2014-го.
І Незалежність, яку ми відстояли 24 лютого.
Наше завтра будується сьогодні. Його основи - сильна Армія. Рідна Мова. Віра в Господа і в себе. Європейський Союз і НАТО.
Мрію, щоб за кілька років ми говорили не про
типи ракет і шахедів, що літають над нашим українськими містами. А про цивільні лоукости, які так само як і 2017 року нарешті полетять до Відня на філіжанку кави. Щоб проблеми Європейського Союзу стали й нашими й ми разом вирішували їх. Щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах пролунало:
«Мамо, я вдома».
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі
15 червня 2019 року
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
Позавчора сталася подія - команда Зеленського своїми руками легалізувала дискусії стосовно винуватця повномасштабного вторгнення ворога. Так, з одного боку, Росія до повномасштабної війни готувалася відтоді як зрозуміла що гибридна операція на Донбасі провалилася. (Так, ***** і касапи - агресори по всім нормам міжнародного права).
Але тепер можна повністю відкинути всі перестороги і просто наводити аргументи, чому у вторгненні винний і Зеленський також. От наприклад: Зеленський напередодні вторгнення був верховним головнокомандувачем і цілковито відповідав за безпеку України. А напередодні вторгнення за його доручченням і наполяганням завершили розмінування Чонгару. Верещук тоді шатл запускала. І проти всієї російської армії на Чонгарі стояв один батальйон морпіхів, неповного складу. Продовжити?
Тим часом влада кинулася доводити що у вторгненні в Україну винний Петро Порошенко. Чому? Бо у часи президентства Порошенка у Конституції було закріплено курс України до ЄС та НАТО. Хоча не Порошенко зривав перед вторгненням ракетні програми і програми переозброєнь. Не Порошенко заявляв що він побачив мир в очах Путіна і що в своїй голові він війну завершив. Не Порошенко ігнорував попередження союзників і не депутати Порошенка волали що американці повідомляють про майбутнє вторгнення Росії і цим хочуть зруйнувати економіку України. Не Порошенко ігнорував попередження голови ЦРУ. Це все зробила команда президента Зеленського - того самого, який працюючи з каналом "1+1" по факту гроші отримував у родини Медведчуків, які були співвласниками каналу.
Ще Зеленський не здійснив підготовку до евакуації населення - і саме тому сталися Буча і Бородянка. Ще Зеленський не віддав наказу готувати напрямки головних ударів до оборони - і саме тому ворог від кордону до Харкова дійшов до лічені години, а назад його вибивали п'ять місяців. І бої тривають. А ще Зеленський не віддав вчасно наказ на зстосування сил і засобів ЗСУ - наказ частинам зайняти оборону віддали генерали Залужний, Найєв тощо, на свій страх і ризик.
Все панове, край. Відтепер про це можна говорити сміливо і без обмежень. Якщо влада всерйоз намагається довести, що у початку війни винний Порошенко, то цілком має право на існування й дискусія про те чому у вторгненні винний Зеленський і його оточення. Чому ні?
Взагалі, треба віддати належне. У чому не відмовиш зелені команді, так це в бажанні втримати владу будь-якою ціною. Мета оцього судилища з липовими експертами очевидна - це ще одна спроба не дати Петру Порошенко піти на вибори як кандидату. І позаяк інших способів у них нема, вони хапаються за будь-які - навіть за придумані Портновим і десятки разів проговорені російською пропагандою. Мовляв - війну спровокувало закріплення в Конституції курсу у НАТО...
Після вторгнення ворога про курс України до НАТО і ЄС сотні разів казав Володимир Зеленський - то він тепер винний разом з Порошенком? До часу вторгнення Зеленський ТРИ РОКИ був головою держави - тобто він винний в злочинному недбальстві, що призвело до військової агресії Росії!
