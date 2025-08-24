Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в видеообращении.

Он напомнил, что Украина выстояла против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю.

Также Зеленский отметил, что на Майдане Независимости можно найти большие символы того, за что мы боремся и как преодолеваем войну.

Это и монумент Независимости, и "Нулевой километр", который является начальной точкой отсчета расстояний до городов Украины.

Также смотрите: Украинцы назвали главные события объединения граждан в Украине и за рубежом: опрос. ВИДЕО

"Сегодня эти отметки имеют совсем другое значение. Они уже не только о километрах, они напоминают, что все это - Украина. Там наши люди и никакое расстояние между нами это не изменит, и никакая временная оккупация это не изменит. И однажды это расстояние между украинцами исчезнет и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна", - добавил он.

Зеленский отметил, что именно здесь, на Майдане, украинцы часто прощаются с павшими защитниками.

Украина стремится к мирной жизни, именно это она делает 1278 дней войны за независимость.

Читайте: Как символ непоколебимой поддержки: Здание Евросовета подсветили цветами флага Украины. ФОТО

"За каждый из этих дней я хочу поблагодарить тебя. Украинский воин, украинский волонтер. Врач. Спасатель. Учитель. Наша молодежь. Наши родители. Каждый украинец и каждая украинка. За ту Украину, которой она уже есть сейчас. Которая стала взрослой 24 февраля. Взяла судьбу в свои руки, взяла в свои руки оружие. Не имела времени колебаться и права бояться. И реально остановила вторую армию мира. Мы об этом будем говорить, потому что это убивает миф о непобедимой российской армии. Мы это доказали и продолжаем доказывать сейчас. ...

Мы доказываем, что украинцы есть и украинцы будут на этой земле, площади. Где через сто лет будут стоять наши следующие поколения. И через сто лет будут отмечать здесь День Независимости Украины", - добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина хочет тишины и достойного и всеобъемлющего мира.

"Вот такая Украина теперь. Вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который "русские" называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает и уважает", - подытожил он.

Читайте: Зеленский подписал два санкционных указа: синхронизация санкций с Канадой и ограничения против 28 лиц, которые помогают РФ