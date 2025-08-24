Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: США уважают вашу борьбу

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогой Президент Трамп, спасибо за искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите бок о бок с Украиной, защищая самое ценное - независимость, свободу и гарантированный мир. Убеждены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", - отметил Зеленский, обнародовав поздравление от Трампа.

"От имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости. Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства.

Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины.

Пусть Бог благословит Украину. С уважением, Дональд Дж. Трамп", - говорится в письме от Трампа.

