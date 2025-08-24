РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8979 посетителей онлайн
Новости День Независимости
3 041 50

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: США уважают вашу борьбу

Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогой Президент Трамп, спасибо за искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите бок о бок с Украиной, защищая самое ценное - независимость, свободу и гарантированный мир. Убеждены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", - отметил Зеленский, обнародовав поздравление от Трампа.

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО

"От имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости. Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства.

Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины.

Пусть Бог благословит Украину. С уважением, Дональд Дж. Трамп", - говорится в письме от Трампа.

Читайте: Духовный советник Трампа Бернс снова едет в Украину

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) поздравление (1068) США (27763) Трамп Дональд (6465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
24.08.2025 10:35 Ответить
+16
А допомогти в боротьбі з переважаючим ворогом?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:32 Ответить
+9
Трамп: у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения

Все що потрібно знати
показать весь комментарий
24.08.2025 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А допомогти в боротьбі з переважаючим ворогом?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:32 Ответить
Трамп: у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения

Все що потрібно знати
показать весь комментарий
24.08.2025 10:35 Ответить
то статеві відносини
показать весь комментарий
24.08.2025 10:37 Ответить
Якіб не були відношення-оберігатися треба.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:41 Ответить
⚡️Адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки (ERAM), які мають надійти через шість тижнів, - WSJ

Дальність ракет становить 241-450 км.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:36 Ответить
без дозволу ПЕНТАГОНУ нанесення ними ударів по території 3,14дерації
показать весь комментарий
24.08.2025 10:38 Ответить
якщо подали дозволу не треба
показать весь комментарий
24.08.2025 10:40 Ответить
якщо продали дозволу не треба
показать весь комментарий
24.08.2025 10:42 Ответить
БЕЗ ДОЗВОЛУ ПЕНТАГОНУ НУ НІЯК....https://www.dw.com/uk/pentagon-blokue-vikoristanna-ukrainou-raket-atacms-dla-udariv-po-rosii-wsj/a-73743398
показать весь комментарий
24.08.2025 10:48 Ответить
якщо купив ,роби о хочеш
показать весь комментарий
24.08.2025 10:52 Ответить
НІ.В Україні є куплені ракети ,але ними не дозволяють наносити удари по 3,14дерації,про що німецьке видання і пише.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:56 Ответить
Це Ви про три тисячі балістики, довгі ''нептуни'' і рожеві ''Фламінго''? Так вони наші, то виходить, що не дозволяє бити президент?
показать весь комментарий
24.08.2025 11:09 Ответить
читай уважно , тоді не будеш нести "всяку ..(закінчення придумай сам....)
показать весь комментарий
24.08.2025 11:19 Ответить
!!!!!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:13 Ответить
Знаю за ракети - США це ж НАТО - чому тільки інші країни допомагають? - США ж можуть сказати - а ось 50 ракет від нас
показать весь комментарий
24.08.2025 10:42 Ответить
ЄС заплатив 800 мільйонів доларів
показать весь комментарий
24.08.2025 10:46 Ответить
А дозвіл на удари по сосії не дали, навіть не дивлячись на продажу
показать весь комментарий
24.08.2025 10:44 Ответить
Це зенітні ракети класу Стандарт.
По перше кожна коштує як кілька Томагавків.
По друге нам нічим їх запускати.
Це ракети для крейсерів та есмінців з системою Aegis.
По трете оплачує Європа. Т.ч. на ці кілька мільярдів баксів буде менше іншого, більш актуального, озброєння. Це не подарок Україні, це кістка https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon та https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin за скорочення бюджету США на озброєння
показать весь комментарий
24.08.2025 11:13 Ответить
ти хоч кінчаєш коли це триндиш?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:40 Ответить
Щось Ви дядьку 3,14здите...Мабуть москаль або ка-цап???4 РОКИ ВІЙНИ З РАШИСТОМ...СКІЛЬКИ ЧАСУ Б ПРОТРИМАВСЯ ІЗРАЇЛЬ У ВІЙНІ З КУЙЛОМ???
показать весь комментарий
24.08.2025 10:42 Ответить
кацапе,у тебе <***** вус відклеївся!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:46 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 10:35 Ответить
Наші котики! ♥️
показать весь комментарий
24.08.2025 12:35 Ответить
Фото месяца !!! Разослал всем друзьям в личку.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:21 Ответить
кому потрібна словесна лицемірна куйня. від співучасника рашистського геноциду українського народу куйла?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:37 Ответить
За твоїми вчинками того не скажеш.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:37 Ответить
Подяка, якщо це щиро
показать весь комментарий
24.08.2025 10:37 Ответить
3350 ракет в подарунок
показать весь комментарий
24.08.2025 10:38 Ответить
Тут бажано докладніше: за чиї гроші банкет?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:58 Ответить
Хоча це і не важливо зараз. Ложка до обіду важливіше
показать весь комментарий
24.08.2025 10:59 Ответить
Це добре, що США поважають. А ти, схоже, ні. Тому є шанс, що в 2026 році вибори в 2 палати ти програєш і тебе імпечментуть.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:38 Ответить
Саме краще привітання був би некролог на трампа та путіна
показать весь комментарий
24.08.2025 10:39 Ответить
Він хоя втямив від радників, що таке "34 років незалежності України"? Та ні, не дійшло. Бо знову в'якає міфічні переговори з наполяганням нашої капітуляції...

Дякуємо, забери собі це привітання в жопу.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:46 Ответить
Незалежна держава це держава яка не питає в ***** як їй жити і куди йти. А Тампон постійно їздить до ***** і питає що Україні робити а чого не робити щоб ***** сподобалось
показать весь комментарий
24.08.2025 10:48 Ответить
Не віримо, пане Дональде!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:49 Ответить
США, поважають. Та піздець ні.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:51 Ответить
Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
показать весь комментарий
24.08.2025 11:03 Ответить
Трампло-тріпло.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:11 Ответить
Якби не США зі своєю допомогою, починаючи з 2022 року, то України давно вже не було б. Дякуйте і поважайте тих, хто дає допомогу, та не кусайте руку дающому. Краще запитайте свого Найвєлічайшого, як було відбиватися від ворога у 2022 році, застосовуючи придбані ним на бюджетні гроші тисячами асфальтоукладчиків, бітумовозками і катками.
показать весь комментарий
24.08.2025 11:14 Ответить
Знав би ти про незалежність України,якби тобі не підсунула секретарка(((
показать весь комментарий
24.08.2025 11:19 Ответить
"Хай Бог благословить Україну"
Звучить як Слава Україні!
Трамп поступово стає бандерівцем)
показать весь комментарий
24.08.2025 11:23 Ответить
дідусь спить на самому ділі, четверта ранку...
показать весь комментарий
24.08.2025 11:25 Ответить
Трамбол балабол ТИ мерзенна кончана наволоч
показать весь комментарий
24.08.2025 11:29 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 12:06 Ответить
Виборці Трампа пишуть що Україна так само винна у війні як і рашка, а спровокував все це Байден. Тобто суцільно російські наративи.
Так що Трамп може засунути свої привітання туди звідки він їх взяв.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:09 Ответить
Треба було так - "Дорогий, дорогий, догогущий Президенте Трамп..
показать весь комментарий
24.08.2025 12:20 Ответить
 
 