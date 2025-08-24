Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: США уважают вашу борьбу
Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорогой Президент Трамп, спасибо за искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите бок о бок с Украиной, защищая самое ценное - независимость, свободу и гарантированный мир. Убеждены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", - отметил Зеленский, обнародовав поздравление от Трампа.
"От имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости. Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства.
Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины.
Пусть Бог благословит Украину. С уважением, Дональд Дж. Трамп", - говорится в письме от Трампа.
Все що потрібно знати
Дальність ракет становить 241-450 км.
По перше кожна коштує як кілька Томагавків.
По друге нам нічим їх запускати.
Це ракети для крейсерів та есмінців з системою Aegis.
По трете оплачує Європа. Т.ч. на ці кілька мільярдів баксів буде менше іншого, більш актуального, озброєння. Це не подарок Україні, це кістка https://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon та https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin за скорочення бюджету США на озброєння
Дякуємо, забери собі це привітання в жопу.
Звучить як Слава Україні!
Трамп поступово стає бандерівцем)
Так що Трамп може засунути свої привітання туди звідки він їх взяв.