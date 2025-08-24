УКР
Сі Цзіньпін у День Незалежності: Китай готовий розвивати довгострокові відносини з Україною

Сі Цзіньпін привітав із Днем Незалежності України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав українців із Днем Незалежності.

Привітання оприлюднив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний за привітання Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з нагоди Дня Незалежності України та підкреслюю нашу зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності й процвітання", - зазначив він.

"Шановний пане Президенте. З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі вітання та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай та Україну пов'язує традиційна дружба. Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати.

Я готовий співпрацювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн", - написав лідер Китаю.

Топ коментарі
+10
Китайська скалапендра виповзла.
показати весь коментар
24.08.2025 11:12 Відповісти
+5
У грабу бачили українці вашу співпрацю.
показати весь коментар
24.08.2025 11:20 Відповісти
+3
щОб ти Здох!)
показати весь коментар
24.08.2025 11:18 Відповісти
Китайська скалапендра виповзла.
показати весь коментар
24.08.2025 11:12 Відповісти
Скоріше скорпіон.
показати весь коментар
24.08.2025 11:17 Відповісти
Чёрножопого Арахамчика поздравь жолтое Чмо!
показати весь коментар
24.08.2025 11:26 Відповісти
Україна - це пуп Землі, ми всіх або лякаємо, або дістаємо.
показати весь коментар
24.08.2025 11:13 Відповісти
Спасіба, вас туда же.
показати весь коментар
24.08.2025 11:14 Відповісти
щОб ти Здох!)
показати весь коментар
24.08.2025 11:18 Відповісти
та да ,ми вже війська китайські підготували ,для дипломатичної окупації України ,і попередили світ ,шо готові припхатися у відкриту ,а не так як сьогодні втомилися приховуватися ,спонтом кім чен все робить без нашого дозволу ...сі , пшов нах...собака червона !!!
показати весь коментар
24.08.2025 11:19 Відповісти
У грабу бачили українці вашу співпрацю.
показати весь коментар
24.08.2025 11:20 Відповісти
**** жовта, прибери свої лапи від України.... або хочаб закрий завод у хабаровську... ніколи ні в чому азіатам вірити неможна
показати весь коментар
24.08.2025 11:20 Відповісти
Японія дотримувалася договору про ненапад з совком всю другу війну - якби не дотримувалися нацики взяли би Москву ( її врятували дивізії зняті з Сибіру і Далекого Сходу ).
показати весь коментар
24.08.2025 11:32 Відповісти
Полностью согласен
показати весь коментар
24.08.2025 11:59 Відповісти
Очки н-на-нада???
показати весь коментар
24.08.2025 11:23 Відповісти
хитражопая узкаглазая китаеза
показати весь коментар
24.08.2025 11:27 Відповісти
Комуняку на гілляку!!!
показати весь коментар
24.08.2025 11:30 Відповісти
Якби це була корекція курсу Китаю, щоб відвадити Х-уйла від продовження війни і приборкати чучхейця Ина, аби більше не встрягав у війну, то, можливо, вплив Сі на припинення війни мав би вагоме значення, на відміну від позбавлених сенсу залицянь Трампа до того ж таки Х-уйла.
На жаль, реалії ************ до думки, що Сі буде продовжувати вичавлювати якнайбільшу для себе політичну і економічну користь від воєнної авантюри Московщини, яка перетворила її на сателіта Китаю.
показати весь коментар
24.08.2025 11:33 Відповісти
Ну естественно. Коррекции не будет. Но кацапы уже давно не сателлиты - там практически полная зависимость.
показати весь коментар
24.08.2025 12:03 Відповісти
Цинічний лідер
показати весь коментар
24.08.2025 11:34 Відповісти
Шо кацапня, шо косорылые - вероломные азиатские твари.
показати весь коментар
24.08.2025 11:36 Відповісти
Кацапів добре потролив цим привітанням - хоч якась користь!
показати весь коментар
24.08.2025 11:41 Відповісти
Треба співпрацювати з Китаєм, треба бути хітрійшим, запустити Китайських заводів, трохи 2-3 з Китайцями на них й нехай х7йло спробує вдарить по тих заводах.
показати весь коментар
24.08.2025 11:45 Відповісти
Да пішов ти
показати весь коментар
24.08.2025 11:50 Відповісти
Китай одночасно продасть і сокиру вбивці і труну родині вбитого
Just business
показати весь коментар
24.08.2025 11:51 Відповісти
В сраку собі засунь свою співпрацю, мудак
показати весь коментар
24.08.2025 12:09 Відповісти
 
 