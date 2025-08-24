Сі Цзіньпін у День Незалежності: Китай готовий розвивати довгострокові відносини з Україною
Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав українців із Днем Незалежності.
Привітання оприлюднив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний за привітання Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з нагоди Дня Незалежності України та підкреслюю нашу зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності й процвітання", - зазначив він.
"Шановний пане Президенте. З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі вітання та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай та Україну пов'язує традиційна дружба. Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати.
Я готовий співпрацювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн", - написав лідер Китаю.
На жаль, реалії ************ до думки, що Сі буде продовжувати вичавлювати якнайбільшу для себе політичну і економічну користь від воєнної авантюри Московщини, яка перетворила її на сателіта Китаю.
Just business