- Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР.

У Китаї прокоментували інформацію про нібито готовність відправити миротворців в Україну.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Міністерстві закордонних справ заявили, що Пекін не планує відправляти миротворців до України.

Нагадаємо, раніше видання Welt повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

