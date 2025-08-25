УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР

Китайські миротворці в Україні Що кажуть у Пекіні

У Китаї прокоментували інформацію про нібито готовність відправити миротворців в Україну.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Міністерстві закордонних справ заявили, що Пекін не планує відправляти миротворців до України.

Нагадаємо, раніше видання Welt повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.

Читайте: Сі Цзіньпін у День Незалежності: Китай готовий розвивати довгострокові відносини з Україною

+6
Только наемников на стороне россии?
25.08.2025 10:37 Відповісти
+5
В соссію відправляйте!
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
25.08.2025 10:39 Відповісти
+5
достатньо корейців Ина
25.08.2025 10:42 Відповісти
Только наемников на стороне россии?
25.08.2025 10:37 Відповісти
Китай не планує відправляти миротворців до України, але може їх відправити для допомоги куйлу в окупації України
25.08.2025 10:38 Відповісти
В соссію відправляйте!
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
25.08.2025 10:39 Відповісти
Заведіть краще біля мільйону "миротворців" у Східний Сибір, а японці нехай помиротворять на Далекому Сході.
25.08.2025 10:40 Відповісти
Nu ani uzhe tam , i ni adin milion , prosta paka ani "grazhdanskie "...
25.08.2025 11:32 Відповісти
достатньо корейців Ина
25.08.2025 10:42 Відповісти
пси китайські , всі вже розібралися , шо московія китайською зброєю та своїми найманцями і досі тримає цю війну для вбивств та окупації України ...шоб ваш червонодупий режим гигнувся , разом з сі ...прискоренно !!!
25.08.2025 10:42 Відповісти
Навряд. Скоріше вони розібралися, що підтримувати і надалі відмороженого фашиста путіна може бути шкідливо для бізнеса. А вбивста українців, і взагалі людей їм до лампочки. Вони легко пожертвують кільканадцять мільйонів своїх власних громадян заради якоїсь шизоїдної мети своєї компартії.
25.08.2025 10:51 Відповісти
ніт ,ху* ло це брат по крові та ідеології , а судячі з того ,шо китайський режим узаконив видаленя органів у вязнів ,то ясна річ ,шо пересічний громадянин для цюго режиму ,це курява ,але китай мріє примусово свою кров обновити ,а війна всежтаки їм потрібна в Україні, як плацдарм який буде загрозою для Загоду ...та і корисні копалини добувати ,це ж не вічна мерзлота , а ще інтелектуальни потенціал ,теж генетично їм потрібен ,одна справа скопіювати та розвиватися на цьому ,а друга справа створити самім ...на розробки йдуть роки ,а це час
25.08.2025 11:43 Відповісти
- Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР.
- Ну то нехай відправляє войнотворців до Сибіру!
25.08.2025 10:50 Відповісти
25.08.2025 10:55 Відповісти
Дякувати Богу! Це надихає
25.08.2025 10:59 Відповісти
Не планує відправляти миротворців в Украіну. Без уточнення на підтримку якоі сторони.
25.08.2025 11:11 Відповісти
А хто їх сюди відправить, якщо вони повинні дістати мандат ООН, де на Радбезі Кацапія має право вето?
25.08.2025 11:20 Відповісти
 
 