Китай не планує відправляти миротворців до України, - МЗС КНР
У Китаї прокоментували інформацію про нібито готовність відправити миротворців в Україну.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Міністерстві закордонних справ заявили, що Пекін не планує відправляти миротворців до України.
Нагадаємо, раніше видання Welt повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.
Топ коментарі
Nikol Kovalenko
25.08.2025 10:37
Роман Демченко
25.08.2025 10:39
Yriii Yriii #538882
25.08.2025 10:42
Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.
- Ну то нехай відправляє войнотворців до Сибіру!