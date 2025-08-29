Кремль вже не планує контролювати всі чотири області, тепер йдеться лише про два регіони, - Фідан

Протягом останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tgrthaber.com, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Він розповів, що під час третього раунду перемовин у Стамбулі вперше сторонами були представлені конкретні позиції. Які потім обговорили Трамп та Путіна під час зустрічі на Алясці.

"Тоді ми побачили початок кінця", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

За його словами, РФ більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.

"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною". - зауважив Фідан.

Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський. Зустріч проходила в присутності Фідана, який виступав як посередник.

Україна під час перемовин запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

Крім того, делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.