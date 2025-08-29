УКР
8 420 76

Кремль вже не планує контролювати всі чотири області, тепер йдеться лише про два регіони, - Фідан

Фідан про територіальні поступки

Протягом останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на tgrthaber.com, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Він розповів,   що під час третього раунду перемовин у Стамбулі  вперше сторонами були представлені конкретні позиції. Які потім обговорили Трамп та Путіна під час зустрічі на Алясці.

"Тоді ми побачили початок кінця", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

За його словами, РФ більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.

"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною". - зауважив Фідан.

Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований вимогами України й Європи щодо територій та вважає їх нереалістичними, - ЗМІ

Нагадаємо,  23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський. Зустріч проходила в присутності Фідана, який виступав як посередник.

Україна під час перемовин запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

Крім того, делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

росія (67410) територіальні претензії (31) Україна (6100) Фідан Хакан (67)
+14
Система міжнародних гарантій - це НУЛЬ. Чіплятися за неї - дурити себе і ВСІХ навколо.
29.08.2025 07:05 Відповісти
+14
нєзачьот чисто пурга зЄльоної блдоти
29.08.2025 07:35 Відповісти
+9
Українська націоналістка?- Похвально. Але чому українська націоналістка здриснула до Німеччини?
29.08.2025 07:21 Відповісти
Такий дорослий, а в казки вірить..
29.08.2025 06:47 Відповісти
Це не казки . Україну примушують до "миру". Скасування заборони на виїзд молоді, вже вказує на певні домовленості.
29.08.2025 06:53 Відповісти
Опалювальний сезон від українців,змусить швидше думати)Ще й не на те підуть)
29.08.2025 06:52 Відповісти
ПНХ, дебіл. Віддай кацапам Константинополь.
29.08.2025 06:53 Відповісти
Якщо так, то зрівняти все те, що хочуть росіяни
з землею і зробити зону журавлів.
Тоді нікому.
Порушення міжнародного права
має каратись лише так,
якщо іншого не розуміють
48 годин на вихід
і зона міжнародного контролю
Крим - ісконному народу кримським татарам
Хай збирають засідання ООН , як в 1947
і віддають Крим одвічному народу.
29.08.2025 06:54 Відповісти
"зробити зону журавлів"?
29.08.2025 07:30 Відповісти
"Зона журавлів" - це неофіційна назва https://www.google.com/search?sca_esv=7e05b07ddf466695&rlz=1C1VDKB_deDE1041DE1041&cs=0&sxsrf=AE3TifM08oxcuQluxvKMvFKQReOA7DCm5g%3A1756442252158&q=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%28%D0%94%D0%9C%D0%97%29&sa=X&ved=2ahUKEwjYouujma-PAxUk3AIHHcd4AToQxccNegQIAhAB&mstk=***************************-h1UF9YYYNP4nxFn2RV_mod0eC5FVo670msif4KCsAv5UgsuMBiyPvc8uKgxIr0nkvyHZ1g1KgeB0j9_Yu-KevirPqwpFNBsZCk72EDxcZg3RyGtaPOok3mjz4pZTbd_j6ZH8EdzskKdlIisupfckUn29NrivVxP7xVFtqCvyYpFrSfJYtPoKlsoOfA2f7aNChCdFwwEbZbZeVyNubXIN6Q5x21uZhTTNy4oCUDaQIhmIxzgr3vhrgaH64wF2bios&csui=3 Делімітаризованої зони https://www.google.com/search?sca_esv=7e05b07ddf466695&rlz=1C1VDKB_deDE1041DE1041&cs=0&sxsrf=AE3TifM08oxcuQluxvKMvFKQReOA7DCm5g%3A1756442252158&q=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%28%D0%94%D0%9C%D0%97%29&sa=X&ved=2ahUKEwjYouujma-PAxUk3AIHHcd4AToQxccNegQIAhAB&mstk=***************************-h1UF9YYYNP4nxFn2RV_mod0eC5FVo670msif4KCsAv5UgsuMBiyPvc8uKgxIr0nkvyHZ1g1KgeB0j9_Yu-KevirPqwpFNBsZCk72EDxcZg3RyGtaPOok3mjz4pZTbd_j6ZH8EdzskKdlIisupfckUn29NrivVxP7xVFtqCvyYpFrSfJYtPoKlsoOfA2f7aNChCdFwwEbZbZeVyNubXIN6Q5x21uZhTTNy4oCUDaQIhmIxzgr3vhrgaH64wF2bios&csui=3 (ДМЗ) між Північною та Південною Кореями, яка привертає численних птахів, зокрема журавлів, завдяки своїй природній недоторканності та відсутності людської діяльності. Ця зона, що простягається через півострів на 241 км, є безпечним середовищем для багатьох диких видів тварин, що робить її важливою екологічною територією
29.08.2025 07:38 Відповісти
Тогда пусть татары Крым и освобождают.
29.08.2025 08:22 Відповісти
1. надайте до розпуття жовтня стільки допомоги, зброєю, щоб змогли про щось тоді патякати
2. дочекаймося потуг американських політиків, котрі повернуться з відпустки , потуг та сил й бажання для рятування АМЕРИКИ вже навіть не відомо від ТРАМПА чи від прорашистьког МАГА ,чи це зовсім одне й те ж ...
3 НАДІЯ - еліти США вже сміливішають, їм би рішучітсть президента Португалії.Ну не ворожа ж до своєї країни парочка деми- респи, ну це ж не протистояння на кшталт Младорегіонали(читай Кремль з Єрмакомародератом )- й усі інші політики в Україні ...

Але якщо Трамп, ненавидячи владу на Банковій, як ПРипутінський шарж на себе, таки покликав вовчиного вітьков-Єрмака до себе а те по команді це виконало , ТО ... Я думаю спати кепські, якщо не втрутяться сенатори та конгресмени з рейтингами американців.
29.08.2025 07:00 Відповісти
У Туреччині професійна дипломатія, послідовна хитра, і дуже патріотична, Зєля і ОП могли б повчитися а не набирати в посли випадкових людей, якихось генералів, подруг, любовница... Провал дипломатії України колосальний. А Турок говорить про інтереси Турції і цьому розкладі, Турция генетично ворог РФ
29.08.2025 07:01 Відповісти
Зеля включив Єрмака за вказівкою Трампа , а той за вказівкою хйла - ото і вся дилоМАТІЯ
29.08.2025 07:13 Відповісти
Система міжнародних гарантій - це НУЛЬ. Чіплятися за неї - дурити себе і ВСІХ навколо.
29.08.2025 07:05 Відповісти
Виборці ЗЕ, скажіть, ви задоволені своїм вибором в 2019? Є бажання зробити нас ще раз разом?
29.08.2025 07:13 Відповісти
Українська націоналістка?- Похвально. Але чому українська націоналістка здриснула до Німеччини?
29.08.2025 07:21 Відповісти
нєзачьот чисто пурга зЄльоної блдоти
29.08.2025 07:35 Відповісти
Але це все не завадило тобі в 2019 побігти і проголосувати за найпопулярнішого актора РФ, власника трьох кінокомпаній в РФ, відомого своїм антиукраїнським гумором.
29.08.2025 07:40 Відповісти
поцріотка обізвалась. то ти вже пішла воювати?
29.08.2025 08:39 Відповісти
Ага, Свобода, напевно?
Так Свобода сьогодні лиже зелені задниці без перерви на перекур.
До речі, як там маєтки в Маямі Насті надалової? Той ще свободівець. І там їх таких немало.
Ті люди, насправді націоналісти, що віддали своє життя в могилах перевертаються, коли бачать ту всю наволоч, що сьогодні себе ними називає.
29.08.2025 09:18 Відповісти
Яке кончене!..(с)🤮
29.08.2025 08:10 Відповісти
І яких Українських націоналістів ти обрала? Настільки ти націоналістка що мешкаєш в Німетчині,чи там Українськи націоналісти самі націоналісніші на світі?😅
29.08.2025 07:30 Відповісти
Твій Тягнибок зам. комбата по МПЗ. Це така золота, та навіть діамантова посада, де людина взагалі автомата в руки не бере, знаходиться за 25-50 км. від лбз, але завжди є що вкрасти.
29.08.2025 07:39 Відповісти
Не здивуюся якщо Порошенко тобі й труси лайном бруднить. Ти просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
29.08.2025 07:46 Відповісти
;Мило розмовляли;? Ну, вірю що пані була свідком ;милої; розмови, але невже пані настільки тупа, що не додумалася записати цю розмову? Оприлюдніть записи.
29.08.2025 07:54 Відповісти
Ну, тоді я не розумію чому пані продристалася рідким калом про ;милу розмову;. Пані по життю фантазерка?
29.08.2025 08:02 Відповісти
29.08.2025 08:44 Відповісти
твій тягнибок це латентний сєпар. любітєль русского міра. воно рветься до влади заради грошей
29.08.2025 08:42 Відповісти
ти вже пішла воювати сволотівка? чи ти разом з тягнибоком рос.патріархат рятуєш?
29.08.2025 08:57 Відповісти
я розумію що брехати у тебе в крові. ти свого тягнибока можеш в дупу поцілувати. він нам не цікавий. це бидло брехливе
29.08.2025 08:56 Відповісти
Скинь фото свого чоловіка чи сина з ЗСУ.
29.08.2025 09:02 Відповісти
Мені смішно, що завзята псевдо патріотка приводить як доказом брехні рос пропаганди.
29.08.2025 09:03 Відповісти
А здав свій бізнес, ідіотко, то як?
Тобі мав здати, чи тягнибоку? А з бізнеом його на той час все в порядку, все було зроблено як треба, а то ж ви з зеленою мерзотою обісрались би, але ж ні, мовчок.
До речі, Настя надалова в Маямі не бідує часом? А то ж татусь гребе і гребе, не покладаючи рук, а їй все мало і мало.
Ти, очевидно. з тих самих, "патрійотів".
29.08.2025 09:21 Відповісти
УСІ!!! чуєш усі націоналістичні парітїї виживали в нещасній Україні тільки баблом олігархів, коли їм це було у владі потрібно.Коли вони свої яйця клали у різні політичні течії. Тому й Тягнибок на фронті а партії не чути . Де Ярош, унсовці , де які там ще були у Бєні потуги з новими націоналістичними партіями? потім кремль гримнув і Беня почав стругати Буратінку ...
29.08.2025 07:40 Відповісти
Так, знаємо. Саме тому Тягнибок отримував зарплатню від Партії Регіонів, просто з рук Януковича?
29.08.2025 07:44 Відповісти
З питань Євроінтеграції від опозиції, взагалі-то. А от за що Олєжка Тягнибок отримував гроші від Януковича? От що мені цікаво.
29.08.2025 07:49 Відповісти
Так Олєжка Тягнибок наче теж далеко не з простого народу.

Тягнибоку належать 65% від загального капіталу ТзОВ "Лада-Органіка", 90% від капіталу ТзОВ "Оксана Плюс", 2,83% від капіталу ТзОВ "Аптека матері і дитини", 22% від капіталу ПП "Компанія Політерм", 50% від капіталу ТОВ "Ювеста Девелопмент" та 25% капіталу ТзОВ "Бескид Енерджі".

Він є кінцевим власником ТзОВ "Лада-Органіка" (с. Сокільники), ТОВ "Ювеста Девелопмент" (Київ) та ТзОВ "Бескид Енерджі" (смт Східниця), ТзОВ "Ювіді" (з 2020 року), а його дружина - науково-виробничого кооперативу "Квант".
29.08.2025 07:48 Відповісти
О, передчуваю пісєньку про ;Ліпєцкую фабріку;.
Марта, німецька націоналістка ти наша, просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
29.08.2025 07:59 Відповісти
Українська ;націоналістка; котра здриснула в Німеччину- це так мило!
29.08.2025 08:03 Відповісти
тягнибок не націоналіст. він недофарбований комуніст
29.08.2025 08:47 Відповісти
>>утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області. >>
Переведу з кацапської:
Фіксація ЛБЗ у Запоріжжі, і віддайте залишок Донецької (25-30%)!

Інакше трактувати ці 25-30% не виходить.
Тобто ті ж яйця, тільки в профіль. Нічого не змінилося.
29.08.2025 07:16 Відповісти
З якого пальця він цю інфу висосав?
29.08.2025 07:29 Відповісти
Фідан! Добре, замість 4-х твоіх квартир, нехай буде, віддаш 2-і.
29.08.2025 07:34 Відповісти
представляю себе как укропы под щенэвмэрлу валят со Славянска. это будет опасный прецедент
29.08.2025 07:42 Відповісти
А ти зараз де? Звідки "предтавляешь себе как .... укропьі валят"?
29.08.2025 08:22 Відповісти
Побачили початок кінця, тобто ******.
29.08.2025 08:04 Відповісти
29.08.2025 08:06 Відповісти
Але ж і віддавати захоплене вони не планують. То це і називається контроль
29.08.2025 08:14 Відповісти
Менше слухати,і більше донатити.
29.08.2025 08:30 Відповісти
Коли читаю, що р@шу влаштує 2 регіони, уявляю собі саме 2 регіони. Але ж ні, по-рашинському 2 регіони - це зупинка на лінії фронту зараз. Так лінія фронту охоплює майже всю запорізьку і половину херсонщини, а якщо врахувати терор і сафарі на людей, які рашиські потвори влаштували на підконтрольній частині херсонщини, то і всю херсонщину. Перепрошую, то які ж це, дідько, 2 регіони???
29.08.2025 08:47 Відповісти
Простих людей розвели як лохів що наших що кацапських. Тепер ми не говоримо про квадратні кілометри кладовищ а говоримо про контроль квадратних кілометрів ефимерних тетиторій. Люди кому мало землі можете поїхати в моє село на Черкащині , займіть собі якусь закинуту хатинку, візьміть собі землі скільки зможете обробити і ви зрозумієте що не ті пріорітети ми вибираємо. А проїзжаючи з Києва до мого села 150км я бачу великі пусті території заросші бурянами. Хіба ото все воно варте щоб своє життя тратити на чвари і війну за те що буде заростати бурянами що під контролем русні що під нашим контролем, бо жити на тому всьому не буде кому.
29.08.2025 08:49 Відповісти
"під контролем русні що під нашим контролем, ". Какаяразніца?
29.08.2025 08:56 Відповісти
Русні потрібна вся Україна. Якщо Ви думаєте, що віддавши землю, війна закінчиться - Ви помиляєтеся. Або ллете воду на млин підарів
29.08.2025 08:57 Відповісти
Кремль також не вимагає Анатолію!
29.08.2025 08:55 Відповісти
"Тоді ми побачили початок кінця", - сказав міністр закордонних справ Туреччини. Український народ перед виборами вже споглядав "зеленого рояльного "кінця" з аплодисментами і оваціями "до нинішніх сліз" , тепер і турки побачили "початок кінця" у власних штанях
29.08.2025 09:11 Відповісти
треба нашим СОУ усима можливими засобами хоча б до 80% "винести" залишки вуглеводневого та й будь-якого бізнесу, що обслуговує ВПК Московії і не послабляти ще кілька років після закінчення війни санкції проти агресора - і тоді кацапи самі відповзуть на кордони 2013го..
29.08.2025 09:20 Відповісти
 
 