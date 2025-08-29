Кремль вже не планує контролювати всі чотири області, тепер йдеться лише про два регіони, - Фідан
Протягом останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tgrthaber.com, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Він розповів, що під час третього раунду перемовин у Стамбулі вперше сторонами були представлені конкретні позиції. Які потім обговорили Трамп та Путіна під час зустрічі на Алясці.
"Тоді ми побачили початок кінця", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.
За його словами, РФ більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.
"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною". - зауважив Фідан.
Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.
Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський. Зустріч проходила в присутності Фідана, який виступав як посередник.
Україна під час перемовин запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.
Крім того, делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.
з землею і зробити зону журавлів.
Тоді нікому.
Порушення міжнародного права
має каратись лише так,
якщо іншого не розуміють
48 годин на вихід
і зона міжнародного контролю
Крим - ісконному народу кримським татарам
Хай збирають засідання ООН , як в 1947
і віддають Крим одвічному народу.
2. дочекаймося потуг американських політиків, котрі повернуться з відпустки , потуг та сил й бажання для рятування АМЕРИКИ вже навіть не відомо від ТРАМПА чи від прорашистьког МАГА ,чи це зовсім одне й те ж ...
3 НАДІЯ - еліти США вже сміливішають, їм би рішучітсть президента Португалії.Ну не ворожа ж до своєї країни парочка деми- респи, ну це ж не протистояння на кшталт Младорегіонали(читай Кремль з Єрмакомародератом )- й усі інші політики в Україні ...
Але якщо Трамп, ненавидячи владу на Банковій, як ПРипутінський шарж на себе, таки покликав вовчиного вітьков-Єрмака до себе а те по команді це виконало , ТО ... Я думаю спати кепські, якщо не втрутяться сенатори та конгресмени з рейтингами американців.
Так Свобода сьогодні лиже зелені задниці без перерви на перекур.
До речі, як там маєтки в Маямі Насті надалової? Той ще свободівець. І там їх таких немало.
Ті люди, насправді націоналісти, що віддали своє життя в могилах перевертаються, коли бачать ту всю наволоч, що сьогодні себе ними називає.
Тобі мав здати, чи тягнибоку? А з бізнеом його на той час все в порядку, все було зроблено як треба, а то ж ви з зеленою мерзотою обісрались би, але ж ні, мовчок.
До речі, Настя надалова в Маямі не бідує часом? А то ж татусь гребе і гребе, не покладаючи рук, а їй все мало і мало.
Ти, очевидно. з тих самих, "патрійотів".
Тягнибоку належать 65% від загального капіталу ТзОВ "Лада-Органіка", 90% від капіталу ТзОВ "Оксана Плюс", 2,83% від капіталу ТзОВ "Аптека матері і дитини", 22% від капіталу ПП "Компанія Політерм", 50% від капіталу ТОВ "Ювеста Девелопмент" та 25% капіталу ТзОВ "Бескид Енерджі".
Він є кінцевим власником ТзОВ "Лада-Органіка" (с. Сокільники), ТОВ "Ювеста Девелопмент" (Київ) та ТзОВ "Бескид Енерджі" (смт Східниця), ТзОВ "Ювіді" (з 2020 року), а його дружина - науково-виробничого кооперативу "Квант".
Марта, німецька націоналістка ти наша, просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
Переведу з кацапської:
Фіксація ЛБЗ у Запоріжжі, і віддайте залишок Донецької (25-30%)!
Інакше трактувати ці 25-30% не виходить.
Тобто ті ж яйця, тільки в профіль. Нічого не змінилося.