Кремль уже не планирует контролировать все четыре области, теперь речь идет только о двух регионах, - Фидан
В течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tgrthaber.com, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле впервые сторонами были представлены конкретные позиции. Которые затем обсудили Трамп и Путин во время встречи на Аляске.
"Тогда мы увидели начало конца", - сказал министр иностранных дел Турции.
По его словам, РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожской области и закреплении за Россией 25-30% территории Донецкой области.
"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", - отметил Фидан.
В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.
Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую - Владимир Мединский. Встреча проходила в присутствии Фидана, который выступал в качестве посредника.
Украина во время переговоров предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.
Кроме того, делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з землею і зробити зону журавлів.
Тоді нікому.
Порушення міжнародного права
має каратись лише так,
якщо іншого не розуміють
48 годин на вихід
і зона міжнародного контролю
Крим - ісконному народу кримським татарам
Хай збирають засідання ООН , як в 1947
і віддають Крим одвічному народу.
2. дочекаймося потуг американських політиків, котрі повернуться з відпустки , потуг та сил й бажання для рятування АМЕРИКИ вже навіть не відомо від ТРАМПА чи від прорашистьког МАГА ,чи це зовсім одне й те ж ...
3 НАДІЯ - еліти США вже сміливішають, їм би рішучітсть президента Португалії.Ну не ворожа ж до своєї країни парочка деми- респи, ну це ж не протистояння на кшталт Младорегіонали(читай Кремль з Єрмакомародератом )- й усі інші політики в Україні ...
Але якщо Трамп, ненавидячи владу на Банковій, як ПРипутінський шарж на себе, таки покликав вовчиного вітьков-Єрмака до себе а те по команді це виконало , ТО ... Я думаю спати кепські, якщо не втрутяться сенатори та конгресмени з рейтингами американців.
Так Свобода сьогодні лиже зелені задниці без перерви на перекур.
До речі, як там маєтки в Маямі Насті надалової? Той ще свободівець. І там їх таких немало.
Ті люди, насправді націоналісти, що віддали своє життя в могилах перевертаються, коли бачать ту всю наволоч, що сьогодні себе ними називає.
Тобі мав здати, чи тягнибоку? А з бізнеом його на той час все в порядку, все було зроблено як треба, а то ж ви з зеленою мерзотою обісрались би, але ж ні, мовчок.
До речі, Настя надалова в Маямі не бідує часом? А то ж татусь гребе і гребе, не покладаючи рук, а їй все мало і мало.
Ти, очевидно. з тих самих, "патрійотів".
Тягнибоку належать 65% від загального капіталу ТзОВ "Лада-Органіка", 90% від капіталу ТзОВ "Оксана Плюс", 2,83% від капіталу ТзОВ "Аптека матері і дитини", 22% від капіталу ПП "Компанія Політерм", 50% від капіталу ТОВ "Ювеста Девелопмент" та 25% капіталу ТзОВ "Бескид Енерджі".
Він є кінцевим власником ТзОВ "Лада-Органіка" (с. Сокільники), ТОВ "Ювеста Девелопмент" (Київ) та ТзОВ "Бескид Енерджі" (смт Східниця), ТзОВ "Ювіді" (з 2020 року), а його дружина - науково-виробничого кооперативу "Квант".
Марта, німецька націоналістка ти наша, просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
Переведу з кацапської:
Фіксація ЛБЗ у Запоріжжі, і віддайте залишок Донецької (25-30%)!
Інакше трактувати ці 25-30% не виходить.
Тобто ті ж яйця, тільки в профіль. Нічого не змінилося.