Кремль уже не планирует контролировать все четыре области, теперь речь идет только о двух регионах, - Фидан

В течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tgrthaber.com, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле впервые сторонами были представлены конкретные позиции. Которые затем обсудили Трамп и Путин во время встречи на Аляске.

"Тогда мы увидели начало конца", - сказал министр иностранных дел Турции.

По его словам, РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожской области и закреплении за Россией 25-30% территории Донецкой области.

"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", - отметил Фидан.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую - Владимир Мединский. Встреча проходила в присутствии Фидана, который выступал в качестве посредника.

Украина во время переговоров предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

Кроме того, делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.