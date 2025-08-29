РУС
Кремль уже не планирует контролировать все четыре области, теперь речь идет только о двух регионах, - Фидан

Фидан о территориальных уступках

В течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tgrthaber.com, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле впервые сторонами были представлены конкретные позиции. Которые затем обсудили Трамп и Путин во время встречи на Аляске.

"Тогда мы увидели начало конца", - сказал министр иностранных дел Турции.

По его словам, РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожской области и закреплении за Россией 25-30% территории Донецкой области.

"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", - отметил Фидан.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован требованиями Украины и Европы по территориям и считает их нереалистичными, - СМИ

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую - Владимир Мединский. Встреча проходила в присутствии Фидана, который выступал в качестве посредника.

Украина во время переговоров предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

Кроме того, делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

+19
Система міжнародних гарантій - це НУЛЬ. Чіплятися за неї - дурити себе і ВСІХ навколо.
29.08.2025 07:05
+16
нєзачьот чисто пурга зЄльоної блдоти
29.08.2025 07:35
+11
Українська націоналістка?- Похвально. Але чому українська націоналістка здриснула до Німеччини?
29.08.2025 07:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такий дорослий, а в казки вірить..
29.08.2025 06:47
Це не казки . Україну примушують до "миру". Скасування заборони на виїзд молоді, вже вказує на певні домовленості.
показать весь комментарий
29.08.2025 06:53
Пуйло згодився загарбати тільки частину Донецької і Луганської областей і, після того, як йому обломали роги, вже не претендує на інші. Це результат того, що доблесними ЗСУ знищено 17% виробничих потужностей нафтопереробних заводів лаптєстану. От коли буде знищено 50 % цих потужностей, Пуйло згодиться забрати своїх лаптєногих з усієї території України. Саме в цьому напрямі треба рухатися.
29.08.2025 10:06
Опалювальний сезон від українців,змусить швидше думати)Ще й не на те підуть)
показать весь комментарий
29.08.2025 06:52
ПНХ, дебіл. Віддай кацапам Константинополь.
29.08.2025 06:53
Чому б Вам не розводити дрислі і не звернутися до дебіла особисто?
показать весь комментарий
Якщо так, то зрівняти все те, що хочуть росіяни
з землею і зробити зону журавлів.
Тоді нікому.
Порушення міжнародного права
має каратись лише так,
якщо іншого не розуміють
48 годин на вихід
і зона міжнародного контролю
Крим - ісконному народу кримським татарам
Хай збирають засідання ООН , як в 1947
і віддають Крим одвічному народу.
29.08.2025 06:54
"зробити зону журавлів"?
29.08.2025 07:30
"Зона журавлів" - це неофіційна назва https://www.google.com/search?sca_esv=7e05b07ddf466695&rlz=1C1VDKB_deDE1041DE1041&cs=0&sxsrf=AE3TifM08oxcuQluxvKMvFKQReOA7DCm5g%3A1756442252158&q=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%28%D0%94%D0%9C%D0%97%29&sa=X&ved=2ahUKEwjYouujma-PAxUk3AIHHcd4AToQxccNegQIAhAB&mstk=***************************-h1UF9YYYNP4nxFn2RV_mod0eC5FVo670msif4KCsAv5UgsuMBiyPvc8uKgxIr0nkvyHZ1g1KgeB0j9_Yu-KevirPqwpFNBsZCk72EDxcZg3RyGtaPOok3mjz4pZTbd_j6ZH8EdzskKdlIisupfckUn29NrivVxP7xVFtqCvyYpFrSfJYtPoKlsoOfA2f7aNChCdFwwEbZbZeVyNubXIN6Q5x21uZhTTNy4oCUDaQIhmIxzgr3vhrgaH64wF2bios&csui=3 Делімітаризованої зони https://www.google.com/search?sca_esv=7e05b07ddf466695&rlz=1C1VDKB_deDE1041DE1041&cs=0&sxsrf=AE3TifM08oxcuQluxvKMvFKQReOA7DCm5g%3A1756442252158&q=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%28%D0%94%D0%9C%D0%97%29&sa=X&ved=2ahUKEwjYouujma-PAxUk3AIHHcd4AToQxccNegQIAhAB&mstk=***************************-h1UF9YYYNP4nxFn2RV_mod0eC5FVo670msif4KCsAv5UgsuMBiyPvc8uKgxIr0nkvyHZ1g1KgeB0j9_Yu-KevirPqwpFNBsZCk72EDxcZg3RyGtaPOok3mjz4pZTbd_j6ZH8EdzskKdlIisupfckUn29NrivVxP7xVFtqCvyYpFrSfJYtPoKlsoOfA2f7aNChCdFwwEbZbZeVyNubXIN6Q5x21uZhTTNy4oCUDaQIhmIxzgr3vhrgaH64wF2bios&csui=3 (ДМЗ) між Північною та Південною Кореями, яка привертає численних птахів, зокрема журавлів, завдяки своїй природній недоторканності та відсутності людської діяльності. Ця зона, що простягається через півострів на 241 км, є безпечним середовищем для багатьох диких видів тварин, що робить її важливою екологічною територією
29.08.2025 07:38
Тогда пусть татары Крым и освобождают.
показать весь комментарий
1. надайте до розпуття жовтня стільки допомоги, зброєю, щоб змогли про щось тоді патякати
2. дочекаймося потуг американських політиків, котрі повернуться з відпустки , потуг та сил й бажання для рятування АМЕРИКИ вже навіть не відомо від ТРАМПА чи від прорашистьког МАГА ,чи це зовсім одне й те ж ...
3 НАДІЯ - еліти США вже сміливішають, їм би рішучітсть президента Португалії.Ну не ворожа ж до своєї країни парочка деми- респи, ну це ж не протистояння на кшталт Младорегіонали(читай Кремль з Єрмакомародератом )- й усі інші політики в Україні ...

Але якщо Трамп, ненавидячи владу на Банковій, як ПРипутінський шарж на себе, таки покликав вовчиного вітьков-Єрмака до себе а те по команді це виконало , ТО ... Я думаю спати кепські, якщо не втрутяться сенатори та конгресмени з рейтингами американців.
29.08.2025 07:00
У Туреччині професійна дипломатія, послідовна хитра, і дуже патріотична, Зєля і ОП могли б повчитися а не набирати в посли випадкових людей, якихось генералів, подруг, любовница... Провал дипломатії України колосальний. А Турок говорить про інтереси Турції і цьому розкладі, Турция генетично ворог РФ
29.08.2025 07:01
Зеля включив Єрмака за вказівкою Трампа , а той за вказівкою хйла - ото і вся дилоМАТІЯ
показать весь комментарий
Система міжнародних гарантій - це НУЛЬ. Чіплятися за неї - дурити себе і ВСІХ навколо.
29.08.2025 07:05
Виборці ЗЕ, скажіть, ви задоволені своїм вибором в 2019? Є бажання зробити нас ще раз разом?
29.08.2025 07:13
Українська націоналістка?- Похвально. Але чому українська націоналістка здриснула до Німеччини?
29.08.2025 07:21
нєзачьот чисто пурга зЄльоної блдоти
29.08.2025 07:35
Але це все не завадило тобі в 2019 побігти і проголосувати за найпопулярнішого актора РФ, власника трьох кінокомпаній в РФ, відомого своїм антиукраїнським гумором.
29.08.2025 07:40
поцріотка обізвалась. то ти вже пішла воювати?
29.08.2025 08:39
Ага, Свобода, напевно?
Так Свобода сьогодні лиже зелені задниці без перерви на перекур.
До речі, як там маєтки в Маямі Насті надалової? Той ще свободівець. І там їх таких немало.
Ті люди, насправді націоналісти, що віддали своє життя в могилах перевертаються, коли бачать ту всю наволоч, що сьогодні себе ними називає.
29.08.2025 09:18
Яке кончене!..(с)🤮
29.08.2025 08:10
Тому, що по виїзді за кордон, рівень патріотизму автоматично піднімається, як прутень 18-річного юнака
показать весь комментарий
І яких Українських націоналістів ти обрала? Настільки ти націоналістка що мешкаєш в Німетчині,чи там Українськи націоналісти самі націоналісніші на світі?😅
29.08.2025 07:30
Твій Тягнибок зам. комбата по МПЗ. Це така золота, та навіть діамантова посада, де людина взагалі автомата в руки не бере, знаходиться за 25-50 км. від лбз, але завжди є що вкрасти.
29.08.2025 07:39
Не здивуюся якщо Порошенко тобі й труси лайном бруднить. Ти просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
29.08.2025 07:46
;Мило розмовляли;? Ну, вірю що пані була свідком ;милої; розмови, але невже пані настільки тупа, що не додумалася записати цю розмову? Оприлюдніть записи.
29.08.2025 07:54
Ну, тоді я не розумію чому пані продристалася рідким калом про ;милу розмову;. Пані по життю фантазерка?
29.08.2025 08:02
29.08.2025 08:44
твій тягнибок це латентний сєпар. любітєль русского міра. воно рветься до влади заради грошей
29.08.2025 08:42
ти вже пішла воювати сволотівка? чи ти разом з тягнибоком рос.патріархат рятуєш?
29.08.2025 08:57
я розумію що брехати у тебе в крові. ти свого тягнибока можеш в дупу поцілувати. він нам не цікавий. це бидло брехливе
29.08.2025 08:56
Скинь фото свого чоловіка чи сина з ЗСУ.
29.08.2025 09:02
Мені смішно, що завзята псевдо патріотка приводить як доказом брехні рос пропаганди.
29.08.2025 09:03
А здав свій бізнес, ідіотко, то як?
Тобі мав здати, чи тягнибоку? А з бізнеом його на той час все в порядку, все було зроблено як треба, а то ж ви з зеленою мерзотою обісрались би, але ж ні, мовчок.
До речі, Настя надалова в Маямі не бідує часом? А то ж татусь гребе і гребе, не покладаючи рук, а їй все мало і мало.
Ти, очевидно. з тих самих, "патрійотів".
29.08.2025 09:21
УСІ!!! чуєш усі націоналістичні парітїї виживали в нещасній Україні тільки баблом олігархів, коли їм це було у владі потрібно.Коли вони свої яйця клали у різні політичні течії. Тому й Тягнибок на фронті а партії не чути . Де Ярош, унсовці , де які там ще були у Бєні потуги з новими націоналістичними партіями? потім кремль гримнув і Беня почав стругати Буратінку ...
29.08.2025 07:40
Так, знаємо. Саме тому Тягнибок отримував зарплатню від Партії Регіонів, просто з рук Януковича?
29.08.2025 07:44
З питань Євроінтеграції від опозиції, взагалі-то. А от за що Олєжка Тягнибок отримував гроші від Януковича? От що мені цікаво.
29.08.2025 07:49
Так Олєжка Тягнибок наче теж далеко не з простого народу.

Тягнибоку належать 65% від загального капіталу ТзОВ "Лада-Органіка", 90% від капіталу ТзОВ "Оксана Плюс", 2,83% від капіталу ТзОВ "Аптека матері і дитини", 22% від капіталу ПП "Компанія Політерм", 50% від капіталу ТОВ "Ювеста Девелопмент" та 25% капіталу ТзОВ "Бескид Енерджі".

Він є кінцевим власником ТзОВ "Лада-Органіка" (с. Сокільники), ТОВ "Ювеста Девелопмент" (Київ) та ТзОВ "Бескид Енерджі" (смт Східниця), ТзОВ "Ювіді" (з 2020 року), а його дружина - науково-виробничого кооперативу "Квант".
29.08.2025 07:48
О, передчуваю пісєньку про ;Ліпєцкую фабріку;.
Марта, німецька націоналістка ти наша, просто скажи, ти задоволена що в 2019 проголосувала за Зеленського?
29.08.2025 07:59
Українська ;націоналістка; котра здриснула в Німеччину- це так мило!
29.08.2025 08:03
тягнибок не націоналіст. він недофарбований комуніст
29.08.2025 08:47
>>утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області. >>
Переведу з кацапської:
Фіксація ЛБЗ у Запоріжжі, і віддайте залишок Донецької (25-30%)!

Інакше трактувати ці 25-30% не виходить.
Тобто ті ж яйця, тільки в профіль. Нічого не змінилося.
29.08.2025 07:16
З якого пальця він цю інфу висосав?
29.08.2025 07:29
Фідан! Добре, замість 4-х твоіх квартир, нехай буде, віддаш 2-і.
29.08.2025 07:34
А ти зараз де? Звідки "предтавляешь себе как .... укропьі валят"?
29.08.2025 08:22
Побачили початок кінця, тобто ******.
29.08.2025 08:04
29.08.2025 08:06
Незрозуміло, навіщо його взагалі будували? Там стоїть 10 Patriot, чи стіни і стеля там з залізобетону товщиною 3 метри?
29.08.2025 09:29
Але ж і віддавати захоплене вони не планують. То це і називається контроль
29.08.2025 08:14
Менше слухати,і більше донатити.
29.08.2025 08:30
Коли читаю, що р@шу влаштує 2 регіони, уявляю собі саме 2 регіони. Але ж ні, по-рашинському 2 регіони - це зупинка на лінії фронту зараз. Так лінія фронту охоплює майже всю запорізьку і половину херсонщини, а якщо врахувати терор і сафарі на людей, які рашиські потвори влаштували на підконтрольній частині херсонщини, то і всю херсонщину. Перепрошую, то які ж це, дідько, 2 регіони???
29.08.2025 08:47
Простих людей розвели як лохів що наших що кацапських. Тепер ми не говоримо про квадратні кілометри кладовищ а говоримо про контроль квадратних кілометрів ефимерних тетиторій. Люди кому мало землі можете поїхати в моє село на Черкащині , займіть собі якусь закинуту хатинку, візьміть собі землі скільки зможете обробити і ви зрозумієте що не ті пріорітети ми вибираємо. А проїзжаючи з Києва до мого села 150км я бачу великі пусті території заросші бурянами. Хіба ото все воно варте щоб своє життя тратити на чвари і війну за те що буде заростати бурянами що під контролем русні що під нашим контролем, бо жити на тому всьому не буде кому.
29.08.2025 08:49
"під контролем русні що під нашим контролем, ". Какаяразніца?
29.08.2025 08:56
Русні потрібна вся Україна. Якщо Ви думаєте, що віддавши землю, війна закінчиться - Ви помиляєтеся. Або ллете воду на млин підарів
29.08.2025 08:57
Це ти свою землю зараз віддаєш чи чужу? Щедрість за чужий рахунок не дуже гарна річ. А взагалі, рашистські наративи, хоч і завуальовані під бажання "простих людей" жити в мирі, після масований обстрілів с десятками жертв, включаючи дітей, це щось з області садизму 100 уповні. Карму тобі на всю твою дурну та продажну душу
29.08.2025 09:30
Кремль також не вимагає Анатолію!
29.08.2025 08:55
"Тоді ми побачили початок кінця", - сказав міністр закордонних справ Туреччини. Український народ перед виборами вже споглядав "зеленого рояльного "кінця" з аплодисментами і оваціями "до нинішніх сліз" , тепер і турки побачили "початок кінця" у власних штанях
29.08.2025 09:11
треба нашим СОУ усима можливими засобами хоча б до 80% "винести" залишки вуглеводневого та й будь-якого бізнесу, що обслуговує ВПК Московії і не послабляти ще кілька років після закінчення війни санкції проти агресора - і тоді кацапи самі відповзуть на кордони 2013го..
29.08.2025 09:20
"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає" - як тільки москва починає щось "гарантувати" це відразу перетворюється на абсурд, в смітник не думаючи.
29.08.2025 09:27
Сьогодні не планує, а завтра планує. Потім ще щось собі подумає.
29.08.2025 09:31
 
 