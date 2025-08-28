Трамп разочарован требованиями Украины и Европы в отношении территорий и считает их нереалистичными, - СМИ

Президент США Дональд Трамп разочарован украинским президентом Владимиром Зеленским и европейцами, считая их требования относительно завершения войны нереалистичными, и убежден, что Украина должна уступить территорию ради мира с РФ.

Об этом пишет The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, европейские чиновники сообщили, что сейчас царит некоторая путаница. Частично она связана со встречей Путина с Уиткоффом 6 августа.

Тогда российский диктатор сказал, что требует де-юре признания контроля над Крымом и Донбассом. И в то же время Россия якобы готова отказаться от юридических претензий на Запорожье и Херсонщину.

Однако вопрос о судьбе российских солдат на двух последних упомянутых регионах не поднимался. Глава Кремля удобно обошел эту тему, а Уиткофф так и не переспрашивал. То есть требования России мало изменились с начала войны, отмечает издание.

Президент США после встречи с Путиным на Аляске 15 августа начал говорить о территориальных уступках Украины и мирных переговорах с РФ без прекращения огня.

Как рассказали журналистам неназванные высокопоставленный чиновник и экс-чиновник Белого дома, в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.

"Форма возможного мирного соглашения, если оно будет заключено, остается непонятной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального оказания помощи в области противовоздушной обороны", - говорится в статье.

"Он просто хочет, чтобы это закончилось...Почти не имеет значения, как именно", - добавил высокопоставленный чиновник