Трамп разочарован требованиями Украины и Европы в отношении территорий и считает их нереалистичными, - СМИ
Президент США Дональд Трамп разочарован украинским президентом Владимиром Зеленским и европейцами, считая их требования относительно завершения войны нереалистичными, и убежден, что Украина должна уступить территорию ради мира с РФ.
Об этом пишет The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, европейские чиновники сообщили, что сейчас царит некоторая путаница. Частично она связана со встречей Путина с Уиткоффом 6 августа.
Тогда российский диктатор сказал, что требует де-юре признания контроля над Крымом и Донбассом. И в то же время Россия якобы готова отказаться от юридических претензий на Запорожье и Херсонщину.
Однако вопрос о судьбе российских солдат на двух последних упомянутых регионах не поднимался. Глава Кремля удобно обошел эту тему, а Уиткофф так и не переспрашивал. То есть требования России мало изменились с начала войны, отмечает издание.
Президент США после встречи с Путиным на Аляске 15 августа начал говорить о территориальных уступках Украины и мирных переговорах с РФ без прекращения огня.
Как рассказали журналистам неназванные высокопоставленный чиновник и экс-чиновник Белого дома, в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.
"Форма возможного мирного соглашения, если оно будет заключено, остается непонятной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального оказания помощи в области противовоздушной обороны", - говорится в статье.
"Он просто хочет, чтобы это закончилось...Почти не имеет значения, как именно", - добавил высокопоставленный чиновник
Брянський губернатор повідомив що рашисти вже збили ніби три беспілотника над Унечей.
Почекаємо, чи це правда.
його поранене Геройське вухо не почуло дзвінка з глибини мізків нарцисоїдного "демента "
Й тепер , коли президент країни ЄС сказав що "він голий"що йому залишається??? розкручувати виробництво оплаченої Європої зброї , перпрвляти її а потім давати указ - без дозволу виробника не використовкувуати. Може таке статися ?
Шутю ))) вже весь світ так вважає. Президент Португалії навіть сказав, що трупьъ діє як агент си си си ри
*********
Зжерли печиво, догодили Обамі, профукали країну. Щоб ви "були здорові"....
Україна б'є по НПЗ, щоб позбавити московитів палива для армії і заробітку для продовження війни.
З якою метою кацапи б'ють по жилим будинках вбиваючи дітей?
Бо, якщо росія припинить стріляти та виведе свої війська з України - припиниться війна.
Якщо ж припинять стріляти українці та відведуть свої війська - припинить своє існування Україна.
Ось це - фундаментальна різниця.
Єдина причина війни - це росія.
Всі, хто вимагає "замирення" з агресором з боку України, "домовитися десь посередині" і т.д., прирівнює жертву до агресора, при тому, відмовляються від тиску, власне, на агресора-росію, де-факто, просто прагнуть знищення України і є ворогами українців та України.
і вони такі - "ай, біда, засмутився !", "от бачиш, і не посміхається же ж !"
зовсім сліпі і глухі , та не бачать , як Трамп підспівує кремлівському
злочинцю і кривавому вбивці !!
Мудило старе і ненажерливе
Поки всі американські ракети не будуть доставлені Україні.
Бо з'явилась інфа, що..
США схвалили угоду про продаж Україні понад трьох тисяч керованих ракет ERAM, - DSCA
Орієнтовна вартість постачання складає 825 мільйонів доларів; закупівлю профінансують Данія, Нідерланди, Норвегія та за рахунок іноземної допомоги США, зазначається в повідомленні.