Трамп разочарован требованиями Украины и Европы в отношении территорий и считает их нереалистичными, - СМИ

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп разочарован украинским президентом Владимиром Зеленским и европейцами, считая их требования относительно завершения войны нереалистичными, и убежден, что Украина должна уступить территорию ради мира с РФ.

Об этом пишет The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, европейские чиновники сообщили, что сейчас царит некоторая путаница. Частично она связана со встречей Путина с Уиткоффом 6 августа.

Тогда российский диктатор сказал, что требует де-юре признания контроля над Крымом и Донбассом. И в то же время Россия якобы готова отказаться от юридических претензий на Запорожье и Херсонщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза

Однако вопрос о судьбе российских солдат на двух последних упомянутых регионах не поднимался. Глава Кремля удобно обошел эту тему, а Уиткофф так и не переспрашивал. То есть требования России мало изменились с начала войны, отмечает издание.

Президент США после встречи с Путиным на Аляске 15 августа начал говорить о территориальных уступках Украины и мирных переговорах с РФ без прекращения огня.

Как рассказали журналистам неназванные высокопоставленный чиновник и экс-чиновник Белого дома, в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці самі будуть вирішувати, якими будуть територіальні кордони їхньої країни, - Венс

"Форма возможного мирного соглашения, если оно будет заключено, остается непонятной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального оказания помощи в области противовоздушной обороны", - говорится в статье.

"Он просто хочет, чтобы это закончилось...Почти не имеет значения, как именно", - добавил высокопоставленный чиновник

+14
ТРП ПНХ!!!
28.08.2025 22:45 Ответить
+13
Трампон як той іспанський бик на забій.
28.08.2025 22:51 Ответить
+11
Трампон, }{уйло говорит, что там, где ставала его нога, там уже параша. Отдай ему Аляску.
28.08.2025 22:50 Ответить
трампон і в Африці тампон....
28.08.2025 22:45 Ответить
Президент Португалії правду сказав!
28.08.2025 23:43 Ответить
ТРП ПНХ!!!
28.08.2025 22:45 Ответить
А ти шо заодно з кацапами - Європа на розслабоні - Україна один на один не вистоїть - а ти шо відвів собі роль спостерігача?
28.08.2025 22:48 Ответить
А що, були якісь інші думки сподівання? 😅
28.08.2025 22:52 Ответить
Це ж през США а не Гондурасу - за ним найбільша в світі військова потуга
28.08.2025 22:55 Ответить
Та це зрозуміло, що потуга. Я питаю, чи були якісь сподівання на поточного очільника цієї потуги? 😉
28.08.2025 23:02 Ответить
А як жити без надії? - за ним респ- партія - через рік вибори - от і надіявся шо буде себе вести більш адекватно
28.08.2025 23:07 Ответить
Так він класичних респів переварив і вже майже всіх висрав. Причому дуже давно - першою ознакою був програш МакКейна на праймеріз у далекому 2016. І із респами далі буде тільки гірше - на черзі ді-джей венс 🤬 Кацапи добре попрацювали, щоб вижерти Штати із середини, причому через найбільш ворожий табір. Ця операція увійде у історію як безпрецедентно найграндіозніша до цього часу.
28.08.2025 23:17 Ответить
Я думаю ціла тирада , не одне слівце- фразочка від Президента Португалії то важлива подія. Й не треба втрачати надії. Та як у цьому відео сенатори перед Білим Домомом, Пріцкер так класно сказав про дугу справедливості над землею ( не можу точно згадати ) але це дуга яка наближається нарешті рано чи пізно своїми краями...
28.08.2025 23:43 Ответить
що каже про це улюблений нашими пришелепками старий 3.14дорок любарський?
28.08.2025 22:49 Ответить
Не знаю правда чи ні, але москалі почали зараз нити , що Мадяр зараз знову почав наносити нові удари своїми силами беспілотних систем по нафтоперекачувальний станції в Унечі брянській області.
Брянський губернатор повідомив що рашисти вже збили ніби три беспілотника над Унечей.
Почекаємо, чи це правда.
28.08.2025 22:50 Ответить
Було б непогано
28.08.2025 22:54 Ответить
Схоже на хайп.Навіщо тратити безпілотники,якщо в Україні є кілька пунктів,де можна просто перекрити засувку на трубі...?
28.08.2025 23:49 Ответить
Трампон, }{уйло говорит, что там, где ставала его нога, там уже параша. Отдай ему Аляску.
28.08.2025 22:50 Ответить
за пасрєднічєство Нобелівської премії миру не дадуть.
28.08.2025 22:50 Ответить
Ну так йди на куй, агент *******!
28.08.2025 22:51 Ответить
Трампон як той іспанський бик на забій.
28.08.2025 22:51 Ответить
Трамп поступила мені одним маленьким своім будиночком.
28.08.2025 22:52 Ответить
Поступись будинком.
28.08.2025 22:53 Ответить
Трампон, ти закінчений пропутінський г**дон!
28.08.2025 22:54 Ответить
"Він просто хоче, щоб це закінчилося… Джерело: https://censor.net/ua/n3571091 він просто довбойоб
28.08.2025 22:55 Ответить
Трамп=пуйло
28.08.2025 22:55 Ответить
Що віддамо - Аляску чи Техас?
28.08.2025 22:55 Ответить
Ну конечно он разочарованный, ведь он, "Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза" Джерело: https://censor.net/ua/n3571086
28.08.2025 22:56 Ответить
Такого роду "актив рашки " -нарцис - "демент" -така суміш не задається! Й не тому що ТОЧНО АКТИВ, а тому що точно це його нутро :.країна- це я . Тому й ЗЄ для нього це Україна. А ху - це росія. А він девелопер - й з ким його мізкам звично працювати з такими ж ..
28.08.2025 22:57 Ответить
Він пройшов , маю надію ту полосу , коли був сильним переможцем й чихати хотів що сам у лайні Епштейна, у активі хйла.
його поранене Геройське вухо не почуло дзвінка з глибини мізків нарцисоїдного "демента "
Й тепер , коли президент країни ЄС сказав що "він голий"що йому залишається??? розкручувати виробництво оплаченої Європої зброї , перпрвляти її а потім давати указ - без дозволу виробника не використовкувуати. Може таке статися ?
28.08.2025 23:04 Ответить
Трамп *****
28.08.2025 22:58 Ответить
Докази є ?


Шутю ))) вже весь світ так вважає. Президент Португалії навіть сказав, що трупьъ діє як агент си си си ри
28.08.2025 23:00 Ответить
Ото ще чудо
28.08.2025 22:58 Ответить
То нехай запропонує московитам Флоріду з Каліфорнією,в обмін на мир в Україні !!))
28.08.2025 22:59 Ответить
"Тоді російський диктатор сказав, що вимагає де-юре визнання контролю над Кримом і Донбасом. І водночас Росія нібито готова відмовитися від юридичних претензій на Запоріжжя та Херсонщину."
*********
Зжерли печиво, догодили Обамі, профукали країну. Щоб ви "були здорові"....
28.08.2025 23:03 Ответить
Агент трампон проваливает задание.
28.08.2025 23:04 Ответить
Просто "нєт бєнзіна",а це розвал рашки,ну а як це допустити((
28.08.2025 23:05 Ответить
Ну та в нього Нобелевка накривається, а ви про якісь там території говорите
28.08.2025 23:06 Ответить
Ми вже зрозуміли для трампа реалістичні тільки вимоги московіїї бо вони підкріплені розмовами про печенігів і рюріка
28.08.2025 23:07 Ответить
Нє, вони підкріплені файлами епштейна
28.08.2025 23:20 Ответить
Хотілося б почути роз'яснення від трампа та його шісток з білого дому.
Україна б'є по НПЗ, щоб позбавити московитів палива для армії і заробітку для продовження війни.
З якою метою кацапи б'ють по жилим будинках вбиваючи дітей?
28.08.2025 23:08 Ответить
з метою щоб ми не били по НПЗ. Це тактика терору.
28.08.2025 23:12 Ответить
Він просто хоче, що би "закінчилася" Україна.

Бо, якщо росія припинить стріляти та виведе свої війська з України - припиниться війна.
Якщо ж припинять стріляти українці та відведуть свої війська - припинить своє існування Україна.
Ось це - фундаментальна різниця.
Єдина причина війни - це росія.
Всі, хто вимагає "замирення" з агресором з боку України, "домовитися десь посередині" і т.д., прирівнює жертву до агресора, при тому, відмовляються від тиску, власне, на агресора-росію, де-факто, просто прагнуть знищення України і є ворогами українців та України.
28.08.2025 23:09 Ответить
Кто такой? Гандоня? Пошел на ***!
28.08.2025 23:10 Ответить
Здохни вже. Недоумок рудий.
28.08.2025 23:18 Ответить
Шкода що Нобеля не дають посмертно. Він давно заслужив.
28.08.2025 23:19 Ответить
28.08.2025 23:19 Ответить
Не ведіться на трампона, це не дурень, а агент параші.
28.08.2025 23:21 Ответить
як у фільмові "вогнем та мечем" кошовий вмовляв запорожців "панове-товариство, не вимагайте рішення прямо зараз, бо хан розстроївся !"

і вони такі - "ай, біда, засмутився !", "от бачиш, і не посміхається же ж !"
28.08.2025 23:23 Ответить
Старий, так ти в Рай точно не пропадеш...
28.08.2025 23:26 Ответить
Агент Краснов кукухой поіхав і думає , що украінці і європейці
зовсім сліпі і глухі , та не бачать , як Трамп підспівує кремлівському
злочинцю і кривавому вбивці !!
Мудило старе і ненажерливе
28.08.2025 23:26 Ответить
Це результат діяльності наших ,,достойних" перемовників.
28.08.2025 23:30 Ответить
куйло давно купив американську шлюху, і шлюха ця "трамбон"
28.08.2025 23:38 Ответить
Поки що слід трохи почекати з посиланням Трампа на хєр на офіційному рівні.
Поки всі американські ракети не будуть доставлені Україні.
Бо з'явилась інфа, що..
США схвалили угоду про продаж Україні понад трьох тисяч керованих ракет ERAM, - DSCA

Орієнтовна вартість постачання складає 825 мільйонів доларів; закупівлю профінансують Данія, Нідерланди, Норвегія та за рахунок іноземної допомоги США, зазначається в повідомленні.
28.08.2025 23:39 Ответить
вони-то їх, може, і продадуть (але не факт), а ось бити ними по москалям не дозволять... полежать трохи на складах до першого прильоту...
28.08.2025 23:49 Ответить
 
 