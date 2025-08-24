Украинцы сами будут решать, какими будут территориальные границы их страны, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное определение территориальных границ Украины будет оставаться в руках самих украинцев.

Об этом он сказал в интервью NBC Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, для мирного урегулирования необходимо решить два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности.

Он отметил, что в конечном итоге именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы их страны.

"Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны",- сказал политик.

Также в этом же интервью Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

