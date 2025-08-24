РУС
Новости Территориальные уступки
1 109 25

Украинцы сами будут решать, какими будут территориальные границы их страны, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное определение территориальных границ Украины будет оставаться в руках самих украинцев.

Об этом он сказал в интервью NBC Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, для мирного урегулирования необходимо решить два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности.

Он отметил, что в конечном итоге именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы их страны.

"Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны",- сказал политик.

Также в этом же интервью Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

территориальная целостность (268) война в Украине (5794) Джей Ди Вэнс (129)
Топ комментарии
+5
рудий злився та пійшов грати у гольф, замість нього вийшов ще один телепень
24.08.2025 21:39 Ответить
24.08.2025 21:39 Ответить
+2
Українські території пролягатимуть там де пролягали в 1991 році. КРАПКА
24.08.2025 21:51 Ответить
24.08.2025 21:51 Ответить
+1
24.08.2025 21:45 Ответить
24.08.2025 21:45 Ответить
рудий злився та пійшов грати у гольф, замість нього вийшов ще один телепень
24.08.2025 21:39 Ответить
24.08.2025 21:39 Ответить
Він сьогодні знову зупинив постачання важливої номенклатури американської зброї в Україну, посилаючись на низькі запаси, - пише Associated Press.

Зупинка стосується ракет Patriot, GMLRS, Hellfires та снарядів для гаубиць.

Виловив https://t.me/smolii_ukraine/116733 Андрій Смолій
24.08.2025 21:47 Ответить
24.08.2025 21:47 Ответить
червона доріжка у Анкориджі від рудого для ***** це дорога до пекла для України
24.08.2025 21:53 Ответить
24.08.2025 21:53 Ответить
Так кацапи все наше відкидають - потрібно шоб США за Україну вписались - нє?
показать весь комментарий
24.08.2025 21:39 Ответить
потрібно знищувати кацапів а не чекати допомоги від США, з цією командою можна ще отримати санкціії на Україну або зняття санкцій з )(уйла
24.08.2025 21:41 Ответить
24.08.2025 21:41 Ответить
Ше на початках писав - кацапи прийшли вбивати нас - шоб цього не сталося потрібно вбити їх - але в нас різні вагові категорії - потрібна сильна допомога Заходу
24.08.2025 21:49 Ответить
24.08.2025 21:49 Ответить
А що нам скаже рудий донні за наші окуповані кацапами території?
подарує їх своєму другові ***** та забʼє на рішення Українців?
24.08.2025 21:42 Ответить
24.08.2025 21:42 Ответить
розміновували Чонгар та здали Південь України зрадники та ************* у владі
мова наразі за інше - США є основним військовим партнером України, не якоїсь конкретної влади чи політичної персони, а саме України та її народу
саме у силах США допомогти Україні протистояти кацапській навалі, щоби народ мав змогу у демократичний спосіб вирішити питання майбутньої влади, однією з головних завдань якої буде притягнення винних за здачу України до відповідальності
а пасивна позиція США, у т.ч. на догоду *****, ні до чого доброго в Україні не призведе
24.08.2025 21:59 Ответить
24.08.2025 21:59 Ответить
Так це вже США вирішувати що робити ,приклад- 1953 рік Південна Корея, їхній тодішній Президент Лі Син Ман теж хотів воювати з Кімом ( дідом теперішнього Кіма ) до" перемоги" і "кордонів 1945 року" ,але новообраний Президент США Дуайт Ейзенхауер - сказав " хочете воювати ,так воюйте ,але вже без нашої допомоги " і заключив перемир'я з Північною Кореєю ( а фактично з СССР і Китаєм ) і тодішня лінія фронту стала демаркаційною лінією ( а фактично кордоном між Північчю і Півднем )і ось вже 72 роки там мир ,а Південна Корея перетворилась в одну з найбагатших і найрозвиненіших країн Азії.
24.08.2025 22:13 Ответить
24.08.2025 22:13 Ответить
Залишлося вже сказати-колись я з команди демів називав трампа Гітлером-2 , недавно я підтримував ультрапарвих в Німеччні перед виборам, втікши з поважного антирашистського саміту у Мюнхені так й не зустрівшись з урядовцями Німеччини , а може ось-ось так назву хйла , але... то такоє- то просто політичне блдство.
24.08.2025 21:42 Ответить
24.08.2025 21:42 Ответить
who let the dog out?
24.08.2025 21:43 Ответить
24.08.2025 21:43 Ответить
24.08.2025 21:45 Ответить
24.08.2025 21:45 Ответить
Кордони Держави ми не маємо права навіть обговорювати.Можливо зони перемир'я,тимчасово.Але не кордони!
24.08.2025 21:46 Ответить
24.08.2025 21:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=InUVj24NnBM

трішки дотепно та весело про політику з Бобиренко

БОБЫРЕНКО: Китай приказал рф НЕМЕДЛЕННО СВЕРНУТЬ СВО! Встреча в Вашингтоне изменила абсолютно все -це ютуб російською так назвав
24.08.2025 21:46 Ответить
24.08.2025 21:46 Ответить
Українські території пролягатимуть там де пролягали в 1991 році. КРАПКА
24.08.2025 21:51 Ответить
24.08.2025 21:51 Ответить
Після цих слів ти просто зоб'язаний йти в окоп , якщо ти справжній патрійот
24.08.2025 22:02 Ответить
24.08.2025 22:02 Ответить
я як українець скажу ,Венс ти їбанько пересовуй межі своєї країни .
24.08.2025 21:52 Ответить
24.08.2025 21:52 Ответить
Їбанько той чию країну ділять як хотять, і це не америка.
24.08.2025 22:00 Ответить
24.08.2025 22:00 Ответить
Український Білгород, Ростів та Кубань з виходом до Каспію.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C_1918.jpg
24.08.2025 21:52 Ответить
24.08.2025 21:52 Ответить
Складне рішення. Враховуючи те, що команда нових "патріотів" здала Крим без жодного пострілу і спокійно дивилася на псевдореферендум, що проводиться там, про цю територію швидше за все доведеться забути.
24.08.2025 21:53 Ответить
24.08.2025 21:53 Ответить
24.08.2025 21:56 Ответить
24.08.2025 21:56 Ответить
24.08.2025 21:57 Ответить
24.08.2025 21:57 Ответить
Шановні диванні ура-патріоти це Трамп розміновува Чонгар і просрав Південь ,чи янєлох боневтікович ? І нічого перекладати наші проблеми на чужу голову .
24.08.2025 22:00 Ответить
24.08.2025 22:00 Ответить
в конституции Украины прописано. Или Венс имеет ввиду, что когда экономика РФ рухнет, в РФ начнется голодные восстания и Украина может забрать и свои исторические территории от Курска до Краснодарского края.
24.08.2025 22:23 Ответить
24.08.2025 22:23 Ответить
 
 