1 109 25
Украинцы сами будут решать, какими будут территориальные границы их страны, - Венс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное определение территориальных границ Украины будет оставаться в руках самих украинцев.
Об этом он сказал в интервью NBC Meet the Press, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Вэнса, для мирного урегулирования необходимо решить два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности.
Он отметил, что в конечном итоге именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы их страны.
"Украинцы в конечном итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны",- сказал политик.
Также в этом же интервью Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.
Топ комментарии
+5 Псамметих II
показать весь комментарий24.08.2025 21:39 Ответить Ссылка
+2 Oleg K #589544
показать весь комментарий24.08.2025 21:51 Ответить Ссылка
+1 Перехватчик
показать весь комментарий24.08.2025 21:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зупинка стосується ракет Patriot, GMLRS, Hellfires та снарядів для гаубиць.
Виловив https://t.me/smolii_ukraine/116733 Андрій Смолій
подарує їх своєму другові ***** та забʼє на рішення Українців?
мова наразі за інше - США є основним військовим партнером України, не якоїсь конкретної влади чи політичної персони, а саме України та її народу
саме у силах США допомогти Україні протистояти кацапській навалі, щоби народ мав змогу у демократичний спосіб вирішити питання майбутньої влади, однією з головних завдань якої буде притягнення винних за здачу України до відповідальності
а пасивна позиція США, у т.ч. на догоду *****, ні до чого доброго в Україні не призведе
трішки дотепно та весело про політику з Бобиренко
БОБЫРЕНКО: Китай приказал рф НЕМЕДЛЕННО СВЕРНУТЬ СВО! Встреча в Вашингтоне изменила абсолютно все -це ютуб російською так назвав
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C_1918.jpg