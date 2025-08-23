Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным, - Кислица
Президент Украины Владимир Зеленский открыт к обсуждению территориальных аспектов в случае переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.
"Я думаю, что президент Зеленский высказался очень четко, и президент Зеленский руководствуется как правовой базой, действующей в Украине, так и общественными настроениями, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир. И это было четко высказано как наша позиция в Вашингтоне. Но когда мы говорили о территориальных вопросах, я думаю, президент Зеленский очень четко дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это, и началом разговоров по территориальному вопросу является линия разграничения, которая сейчас там есть", - пояснил дипломат.
Напомним, высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас предостерегла от попыток давления на Украину относительно отказа от части территорий в пользу России во время возможных мирных договоренностей.
буде "граніцу немножко двігать" як і обіцяв навесні 2014-го терористу безлєру під час гастролів в зайнятій сєпврами Горлівці
.
хай забирає буйло !
у нас України ще 80% залишиться...
.
щоб показати тампону - Україна готова до перемовин, а сосія ні
Це політична та дипломатична гра
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
нема такого в Констітуції України, що не можна міняти преза під чяс війни,
Парламент не можна, а за преза там розпливчято - і не то шо би да і не то шо би ні....
от кому війна мати рідна - це бубі і зеленим.
ви коли останній раз читали Констітуцію України, чи ніколи?
як не зелений, так от вона - особиста Констітуція
Пам'ятаєте, як Зе здав у "почесний полон" Азовців? Обіцяв, що все домовлено і вони негайно повернуться.
Так він і з Україною вчинить - все підпише, назве це потужною перемогою та з#беться за кордон.
а це як? чи єта другоє?
які такі аргументи в нього є?
ми пятимося назад, кацапня кілометр за кілометром бере кожен день - які перемовини з ким і навіщо?