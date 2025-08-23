РУС
Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным, - Кислица

Кислица о территориальных вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к обсуждению территориальных аспектов в случае переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Я думаю, что президент Зеленский высказался очень четко, и президент Зеленский руководствуется как правовой базой, действующей в Украине, так и общественными настроениями, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир. И это было четко высказано как наша позиция в Вашингтоне. Но когда мы говорили о территориальных вопросах, я думаю, президент Зеленский очень четко дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это, и началом разговоров по территориальному вопросу является линия разграничения, которая сейчас там есть", - пояснил дипломат.

Напомним, высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас предостерегла от попыток давления на Украину относительно отказа от части территорий в пользу России во время возможных мирных договоренностей.

Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico

Зеленский Владимир (21690) путин владимир (32061) территориальные претензии (130) Кислица Сергей (183)
+14
зеленський готовий - тут ясно,
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
23.08.2025 09:34
+9
У Вави в голові може затриматись тіл ки думкп про вкрадені гроши або куля. Все інше влітає у одне вухо і міттево зі свистом вилітає з іншого.
23.08.2025 09:42
+7
А ви подивится у його, Zе "чесні" очинята там все ясно видно.
23.08.2025 09:36
Шта, ....ять?
23.08.2025 09:29
те саме !
буде "граніцу немножко двігать" як і обіцяв навесні 2014-го терористу безлєру під час гастролів в зайнятій сєпврами Горлівці

.
23.08.2025 09:50
це чіткий пас трамплу, щоб давив тепер на пуйла а не на Україну
23.08.2025 09:30
дійсно, а чом би не спасовать перед трампом не лише рідкозьомами, а й "кємськой волостью"
хай забирає буйло !
у нас України ще 80% залишиться...

.
23.08.2025 09:53
Сподіваюсь що обговорити ще не значить віддати
23.08.2025 09:31
А ви подивится у його, Zе "чесні" очинята там все ясно видно.
23.08.2025 09:36
є надія, що все ж таки деякі політики пояснили Зе як потрібно "грати" з ******, котрий вимагає спочатку 4 области та Крим.

щоб показати тампону - Україна готова до перемовин, а сосія ні
23.08.2025 09:39
У Вави в голові може затриматись тіл ки думкп про вкрадені гроши або куля. Все інше влітає у одне вухо і міттево зі свистом вилітає з іншого.
23.08.2025 09:42
Здали раніше, просто передача затягується, завдяки небайдужим громадянам і ЗСУ.
23.08.2025 09:38
ти же бачиш що заяви йдуть - з боку московитів виступає лавруша, а з України Кислиця

Це політична та дипломатична гра
23.08.2025 09:42
Гра в що?
23.08.2025 10:12
100% 👍
23.08.2025 09:48
23.08.2025 09:55
зеленський готовий - тут ясно,
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
23.08.2025 09:34
Це зрозуміло, ось тількі потужний план поміняти Суджу потужно просрали, дружно хіхікая над тупими газопроводними військами кацапів. Тож зелений банкрот має на обмін тількі наші території.
23.08.2025 09:34
Президент повинен! Президент зобов'язаний бути невігласом. Інакше невігласи за нього не проголосують.
23.08.2025 09:36
Обещать жениться - не значит жениться.
23.08.2025 09:38
Та шоб його прям там і не женили...
23.08.2025 10:57
Вальодтя, а шо там твої оті плани з якимити носився як довьень з писаною торбиною? План перемоги, плам миру, план жиру, чуйський план тощо. Де вониі як працюють? Гондурас до них вже приєднався?
23.08.2025 09:38
ні в якому разі і ніколи за кацапню, але буба просрочений....
нема такого в Констітуції України, що не можна міняти преза під чяс війни,
Парламент не можна, а за преза там розпливчято - і не то шо би да і не то шо би ні....
от кому війна мати рідна - це бубі і зеленим.
23.08.2025 09:41
Так в цьому і фішка. Пуйло підпише мир, трампон отримає свою нобелівку, а потім пуйло скаже що його обдурили і буба прострочений
23.08.2025 09:50
ви розумієте і я розумію - от же ж попали на дебільне напоржатово, кровью харкаємо....
23.08.2025 09:58
Територіальне питання хіба не на реферундумі має вирішуватись?
23.08.2025 09:42
не можна під чяс війни проводити референдуми.
ви коли останній раз читали Констітуцію України, чи ніколи?
23.08.2025 09:47
В мене нічого про війну не написано. Лише уважніше прочитай.
23.08.2025 09:49
Но выборы проводить можно.Да?
23.08.2025 10:02
то у вас своя Констітуція?
як не зелений, так от вона - особиста Констітуція
23.08.2025 10:31
а там багато цікавих і розумних речей...
23.08.2025 09:50
іван васіліч зєля, скаже ***** васілічу "да забірайтє! ділов то на капєйку!"
23.08.2025 09:43
Плани путлєра незмінні - хіба побалакати для Донні - але шо це дасть? - він скаже шо Укпаїна не готова поступитись територіями - він вже казав - поставте Конституцію на паузу і йдіть на мирову - поки кацапи не захопили більше - як каже Портніков - в нас два варіанти - ******* і дуже *******
23.08.2025 09:46
тобто, озвучить те, про що домовився в Омані? чи це щось нове?
23.08.2025 09:48
А це ЩО ??? https://www.obozrevatel.com/politics-news/myi-svoyu-zemlyu-ne-podarim-okkupantu-zelenskij-pozdravil-ukraintsev-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-video.htm
23.08.2025 09:48
То буба прочитав з іншої бумажки, не мішайте йому працювати
23.08.2025 09:52
хто такий Кислиця,- дрібний клерк, його заява типовий вкид в простір ,в очікуванні реакції суспільства ,після набу та сап будуть обережніші с заявами перших осіб
23.08.2025 09:50
Мені цікаво: якщо зе все ж здасть якісь території пуйлу, тоді його зе-електорат так само підтримуватиме і казатиме, що вова - стратег і най-най? У нас же ж у частини населення - зомбомарафон...
23.08.2025 09:57
Я стесняюсь спросить,а каковы по ВАШЕМУ мнению должны быть действия в сегодняшний ситуации?Тоесть в ситуации,когда больше и больше всё зависит только от Украины?
23.08.2025 10:08
стісняєтеся? - не спрахуйте..
23.08.2025 10:19
Наш Лідор про це домовився ще в 2022 році в Омані, але на перешкоді стали ЗСУ, добровольці, волонтери і прочіє бендеровци
23.08.2025 09:58
23.08.2025 09:58
Сам факт готовности обсуждать территориальные вопросы - уже предательство. Тут нечего обсуждать. У нам есть международно признанные границы. Линия разграничения... Другими словами, готов отдать всё, что Путя откусил. Здесь будет натряхивать про никогда не признаем и что если Россия через 1000 лет развалится, то мы сразу же побежим за своим....
23.08.2025 10:02
23.08.2025 10:03
Припеніть вже маячню нести про переговори клоуна з терористом ,чи є якась державна політика ,чи все робится що б сподобатись Трампу.?
23.08.2025 10:03
Нехай тільки спробує віддати хоч один матр нашої землі, на наступний же день буде драпати як зек з України!
23.08.2025 10:04
О, знову знесуни обізвалися.
23.08.2025 10:23
Ти что же пес смердящий, государственние земли разбазариваешь. Так на тебя никаких областей не напасешься.
23.08.2025 10:04
"Я думаю, що президент Зеленський висловився дуже чітко, і президент Зеленський керується як правовою базою, що діє в Україні, так і громадськими настроями, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. тоді накуя "кислий" втираєш "оманський договорняк"-Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.
23.08.2025 10:12
Цікаво, яка буде реакція громадськості, якщо президентом запропонує взамін за окуповані території віддати Україні території на Колимі. Для заселення корупціонерами і баригами.
23.08.2025 10:54
Пам'ятаєте, як зеленський рятував Ярослава Журавля? Навіть взяв під особистий контроль.
Пам'ятаєте, як Зе здав у "почесний полон" Азовців? Обіцяв, що все домовлено і вони негайно повернуться.
Так він і з Україною вчинить - все підпише, назве це потужною перемогою та з#беться за кордон.
23.08.2025 10:21
Ми не подаруємо свою землю окупантам - Зеленський під час урочистостей до Дня Державного прапора у Києві.
а це як? чи єта другоє?
23.08.2025 10:22
Ну, воно ж не мішки вергати.
23.08.2025 10:24
нагуря буба хоче зустрітися з ******?
які такі аргументи в нього є?
ми пятимося назад, кацапня кілометр за кілометром бере кожен день - які перемовини з ким і навіщо?
23.08.2025 10:26
На зустрічі на Алясці пуйло передав трампу копію флешки з порно записами Епштейна, де в головній ролі трамп і якась 15 річна тьолка. А що він передасть Буратіні? Приблизно уявляючи, що за істота цей буратіна, можу уявити, що на флешкі буде, як він смокче російські пісюни десь у сауні під москвою. Зеленому виродку варто остерігатисяь своїх бажань про зустріч, бо вони можуть збутися.
23.08.2025 10:28
Наглое ИПСО. Все в Украине понят следующие высказывания Зеленского В.А. - 20 октября 2020 в. своем послании Верховной Раде Зеленский заявил: "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести - вопрос в справедливости". Зеленский В.А.: "Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили"
23.08.2025 10:33
я би провів вибори серед залишився в Україні українців....
23.08.2025 10:35
пана Залужного от тільки треба повідомити...
23.08.2025 10:38
Будемо обговорювати територію Сосії?
23.08.2025 10:41
Інакще якщо будуть обговорювати території України це тягне на кримінальну справу за державну зраду.
23.08.2025 10:44
І все це вава придумав? Сумніваюсь, литвин написав, вава озвучив
23.08.2025 10:41
Боже 7 майже років пройшло, а ми так і не зрозуміли, що буба не по думках....
23.08.2025 10:51
Саме для цього Оманська Гнида відкрив двері в Україну болотним істотам
23.08.2025 11:10
зараз найвеличніший обміняє клаптик курщини на всі наші окуповані землі, потрібно тільки потужно вірити у потужного лідора.
23.08.2025 11:12
 
 