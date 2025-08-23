Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным, - Кислица

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к обсуждению территориальных аспектов в случае переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Я думаю, что президент Зеленский высказался очень четко, и президент Зеленский руководствуется как правовой базой, действующей в Украине, так и общественными настроениями, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир. И это было четко высказано как наша позиция в Вашингтоне. Но когда мы говорили о территориальных вопросах, я думаю, президент Зеленский очень четко дал понять, что он готов сесть с президентом Путиным и обсудить это, и началом разговоров по территориальному вопросу является линия разграничения, которая сейчас там есть", - пояснил дипломат.

Напомним, высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас предостерегла от попыток давления на Украину относительно отказа от части территорий в пользу России во время возможных мирных договоренностей.

