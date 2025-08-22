РУС
Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico

Трамп хочет заставить Украину пойти на уступки России

Лидер США Дональд Трамп все еще не хочет давить на российского диктатора Владимира Путина, поскольку до сих пор убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как сказал чиновник Белого дома, Трамп продолжает выражать уверенность в разговорах с соратниками, что переговоры о прекращении войны в Украине все еще на правильном пути.

Однако все больше становится понятно, что переговоры, которые президент США публично прогнозировал как такие, которые могут завершиться трехсторонним саммитом в течение недели, превращаются в "изнурительную волокиту", по словам другого чиновник Белого дома.

Трамп и его команда национальной безопасности "продолжают контактировать с российскими и украинскими чиновниками относительно двусторонней встречи", - сообщил чиновник Белого дома.

На вопрос об очевидной осторожности Кремля представитель ответил уклончиво, сказав, что "дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

"Он [Трамп] давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговаривать к мирным переговорам. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в вопросах вооружения и разведки. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", - сказал Politico бывший чиновник администрации США.

Также Politico пишет, что союзники НАТО увидели проблеск надежды в понедельник в заявлении Трампа о том, что США готовы сыграть роль в поддержке послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Но главный чиновник Пентагона по политике Элбридж Колби позже сказал небольшой группе европейских министров обороны, что любое участие США будет "минимальным".

"Есть некоторые основания для оптимизма. Но есть также опасения, что он все еще не осознает, насколько это сложно, и что, если все не сложится так быстро, как он хочет, он просто заскучает и потеряет интерес", - добавил один высокопоставленный чиновник из европейской страны.

Топ комментарии
+17
Чи був ще дурніший президент США ,де кожна заява суперечить одна одній ? а про міжнароне право ,непорушність кордонів він нічого не чув ? жодних сумнівів що це і є той завербований агент краснов.
22.08.2025 19:26 Ответить
+16
Ну так нехай віддає параші 5 територій США.
22.08.2025 19:25 Ответить
+14
22.08.2025 19:23 Ответить
Ну!!! А лохам Марахон для заспокоєння щось інше впарював ? Чи ні
22.08.2025 19:22 Ответить
Ну так нехай віддає параші 5 територій США.
22.08.2025 19:25 Ответить
нам потрібен мир але не такою ціною!
22.08.2025 20:56 Ответить
Донні- гандонні - ******* маразматичний. З цього аморального брехливого дебіла, що вже вижив з розуму, крім аналізів взяти нічого.
22.08.2025 21:24 Ответить
22.08.2025 19:23 Ответить
відвали !
22.08.2025 19:25 Ответить
чим чи почому?
22.08.2025 19:31 Ответить
Наступним кроком повинна бути заява Трмапа - АМЕРИКАНЦІ!!! Я відміняю домовленість з Європою про продаж зброї для України на 1 млрд доларів . Військовпромисловий комплекс разом з робочими місцями ЗАКАТАЙТЕ ГУБУ
22.08.2025 19:29 Ответить
Під#уйловник рудий іди на#ер зі своїм миром
22.08.2025 20:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU



Генерал контррозвідки Омельченко В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах)

ПУТІН показав ТРАМПУ "файли Епштейна"? | ГРИГОРІЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
22.08.2025 19:24 Ответить
Перефразую - тобто він говорить те що і будь-який росіянський пропогандист. А в чому різниця між ним і рузкімі? Аааааа він балалайку сховав дома
22.08.2025 19:25 Ответить
Є недавненький випуск Швеця , де він в подробицях розповів, як американський прокурор вивіз до гебенії кусок вирізаних файлів зі справи Епштейна.
Ще був перший термін Трампа - а справа Епштейна 2019-2020рр

Знову запрошую слухати генерала Омельченка . Посилання див вище
22.08.2025 19:37 Ответить
золотий час жірнашлухтики!
кожної години генеруй усіляку *****!
бидло заглотує, все підряд.
бабло тече рікою!
22.08.2025 19:25 Ответить
Ага, чергові тлумачення слів Трампа, який сам слабо розуміє що тільки но сказав...
22.08.2025 20:06 Ответить
а небидли написали це вище
22.08.2025 20:13 Ответить
Позвольте по интересоваться на каком этапе начинается бабло?
Почалася генерація та пішло бабло, чи після того як заковтнули?
22.08.2025 21:09 Ответить
бабло не починається і не закінчується!
бабло вічне!
22.08.2025 21:15 Ответить
Чи був ще дурніший президент США ,де кожна заява суперечить одна одній ? а про міжнароне право ,непорушність кордонів він нічого не чув ? жодних сумнівів що це і є той завербований агент краснов.
22.08.2025 19:26 Ответить
рудий довбограй, обісцяний кацапськими шльондрами! За бабло, яке йому, як віслюку моркву, обіцяє ***** , готовий на все
22.08.2025 19:27 Ответить
22.08.2025 19:27 Ответить
👍
22.08.2025 20:05 Ответить
Доні уже втомив увесь світ. Нерішучість не зупиняє, а стимулює агресора. Проблему можна було давно вирішити - зброя Україні та жорсткі енергетичні санкції проти кацапстану. Але ні, бо хтось одержує насолоду від процесу.
22.08.2025 19:28 Ответить
Трамп все робить, як сплавнував десь у минулому році. Своїх тез та дій він не змінює. Можете і надалі вважати його дурним.
22.08.2025 19:30 Ответить
Доннi, - ти вже пiдшукав собi недороге житло в Ростiвi?😀
22.08.2025 19:30 Ответить
Кончена руда ідіотина.
22.08.2025 19:30 Ответить
По суті все вірно !
В ситуації війни на виживання , з таким противником , все суспільство повинно мобілізувати максимум зусиль !
А що маємо натомість ? Маємо "батальйон Монако" , тотальну корупцію під час війни і стабільний транзит кацапської нафти ..
Які питання ?
22.08.2025 19:30 Ответить
"Війна до перемоги!" Ось-ось полетять мільони рожевих "фламінго" по рф разом з мільярдами дронів!
22.08.2025 19:37 Ответить
Вот как приятно общаться с экспертами. Они херни не скажут.
В прошлом году был самый минимльный транзит через Украину с 91-го года.
С каждого заработанного доллара 5 центов приносит транзит через Украину.
Писав свой пост вы знали эти цифры?
22.08.2025 21:24 Ответить
і що ?
Війна вже 11 років - і весь час йде транзит , а до цього року ще й газ транзитували ...
Про що розмова ?
22.08.2025 21:29 Ответить
нада проста пєрєстать стрєлять
22.08.2025 19:31 Ответить
Цього рудого довбо.ба потрібно віддати на досліди.
22.08.2025 19:32 Ответить
Так а за шо тоді тобі нобелівку? Натиснути на слабшого щоб прийняв умови сильнішого - нах'уя ти треба? І взагалі виходить що нобелівку мають ху-йлу видать...
22.08.2025 19:33 Ответить
ПНХ
22.08.2025 19:37 Ответить
Телепень
22.08.2025 19:37 Ответить
Полковник кгб краснов будет висеть на одной берёзке с путиным! Фашизм не пройдёт!!!
22.08.2025 19:38 Ответить
Дядя ти дебіл ?
22.08.2025 19:40 Ответить
Заголовок взагалі не відповідає змісту.
22.08.2025 19:42 Ответить
Ну на хєра нам твої послуги путінського передаста? І без тебе ми давно знаємо його вимоги.
22.08.2025 19:50 Ответить
Трамп про це сказав не один раз прямим текстом.
22.08.2025 19:50 Ответить
Поколіна,що нелолугий телепень трумп думає.
22.08.2025 19:52 Ответить
Знову голослівне балабольство без жодних доказів "з посиланням на джерела", для того щоб сформувати у громадськості думку що будь-яка мирна угода "погана", і війну зараз ну ніяк не закінчити.
22.08.2025 19:56 Ответить
Клоун
22.08.2025 20:00 Ответить
Трамп пусть сосет лапу и мечтает о Шнобелевке. У нас есть ракета Фламинго, гроза всего и вся, так что рашистам скоро придет конец.
22.08.2025 20:04 Ответить
А надав би, Україні, оті ракети АТАКАМСИ, то і взагалі, Українці б, уже і завершили, московську війну проти Мирної України!! Ох уже, ці казкарі з США, Клінтон, Обама, Байден, Трамп….! То два-три тижні, то 50 днів, то по пів року, як Трамп, блокують….
22.08.2025 20:04 Ответить
всі в світі політики знають, шо трамп під* філ як і ху* ло , та завербованне чмо кремлем з 1981р...хіба трамп може шось зробити , проти свого куратора в москві ?! НІТ ...
22.08.2025 20:08 Ответить
Як Україна може протистояти коли увесь світ і далі торгує з головним спонсором війни Китаєм та Індією?
Треба негайно вводити 100% мита на товари з Китаю.
Взагалі не зрозуміло як світ буде жити без міжнародного права.
22.08.2025 20:16 Ответить
імпічмент не за горами...
22.08.2025 20:17 Ответить
рідкісна потвора
22.08.2025 20:34 Ответить
Ох, як не хочеться санкції проти росії вводити
22.08.2025 20:36 Ответить
Завтра вже забуде і скаже що тиснути треба на куйла.
22.08.2025 20:40 Ответить
Знову у діда зайоб!?
22.08.2025 20:55 Ответить
Чудовий зайоб!
22.08.2025 20:59 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-tyanet-pauzu-evropa-shhit-ukrainy/ Олег Пономарь: Трамп снова тянет паузу; а Европа - щит Украины
 Так как Трамп не готов вводить жесткие санкции против России и вооружить Украину до зубов, то у него остается путь - давить на Украину. Но между Трампом и Украиной встала живым щитом Европа. Поэтому пока снова - пауза.
Трамп сегодня сказал:«Я думал, что этот будет где-то посередине по сложности. А конфликт оказался самым сложным…». «Они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо…». «Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Это как масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим». «И посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочёл, чтобы они провели встречу и посмотрели сами, что они могут сделать».

То же самое пишет Politico сегодня: «Несмотря на публичный оптимизм Трампа, мирные переговоры между США, Россией и Украиной зашли в тупик. Лавров назвал переговоры с Западом «дорогой в никуда», в то время как Россия усилила ракетные атаки. Трамп, по-прежнему не желающий оказывать давление на Путина, считает, что Украине в конечном итоге придётся принять соглашение, в основном на условиях России.»
22.08.2025 21:02 Ответить
То некомпетентний Байден допомагав Україні боротися і казав, що Америка буде стояти з Україною пліч-о-пліч стільки, скільки це буде потрібно. А компетентний Трамп відразу пропонує Україні капітулювати.
22.08.2025 21:03 Ответить
Проведіть старому мудаку курс історії України,підсуньте Будапештський меморандум,хай почитає договір 1997року з па-рашею,признання і ратифікацією парламентами України і госдури про визнання кордонів.Працюйте ЗЕлені потвори.
22.08.2025 21:04 Ответить
в общем рыжий клоун сдулся - пупка показал ему дулю, клоуна сейчас активно пинает вся США и ЕС пресса )
22.08.2025 21:14 Ответить
Украина будет бороться до краха экономики России и освобождения своих земель. Экономика России уже валиться, а ракеты Украины ее добьют! Украина сильнее, чем кажется. А Россия слабее, чем себя хочет показать. А США просто говорят Россия друг, но в тоже время вооружают Украину с Западом. Как в военной стратегии держатся ближе к врагу.
22.08.2025 21:15 Ответить
Каждый должен заниматься своим делом.
Америка - обогощаться на войне.
22.08.2025 21:29 Ответить
No comments. Він просто шизоїд...
22.08.2025 21:22 Ответить
https://t.me/sofasignals/9885 Мы все смеялись с Арестовича и его попыток выйти на контакт с командой Трампа, а Арестович не просто это сделал, но и проник в само сознание Трампа
22.08.2025 21:26 Ответить
 
 