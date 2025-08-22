Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico
Лидер США Дональд Трамп все еще не хочет давить на российского диктатора Владимира Путина, поскольку до сих пор убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Как сказал чиновник Белого дома, Трамп продолжает выражать уверенность в разговорах с соратниками, что переговоры о прекращении войны в Украине все еще на правильном пути.
Однако все больше становится понятно, что переговоры, которые президент США публично прогнозировал как такие, которые могут завершиться трехсторонним саммитом в течение недели, превращаются в "изнурительную волокиту", по словам другого чиновник Белого дома.
Трамп и его команда национальной безопасности "продолжают контактировать с российскими и украинскими чиновниками относительно двусторонней встречи", - сообщил чиновник Белого дома.
На вопрос об очевидной осторожности Кремля представитель ответил уклончиво, сказав, что "дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".
"Он [Трамп] давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговаривать к мирным переговорам. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в вопросах вооружения и разведки. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", - сказал Politico бывший чиновник администрации США.
Также Politico пишет, что союзники НАТО увидели проблеск надежды в понедельник в заявлении Трампа о том, что США готовы сыграть роль в поддержке послевоенных гарантий безопасности для Украины.
Но главный чиновник Пентагона по политике Элбридж Колби позже сказал небольшой группе европейских министров обороны, что любое участие США будет "минимальным".
"Есть некоторые основания для оптимизма. Но есть также опасения, что он все еще не осознает, насколько это сложно, и что, если все не сложится так быстро, как он хочет, он просто заскучает и потеряет интерес", - добавил один высокопоставленный чиновник из европейской страны.
В ситуації війни на виживання , з таким противником , все суспільство повинно мобілізувати максимум зусиль !
А що маємо натомість ? Маємо "батальйон Монако" , тотальну корупцію під час війни і стабільний транзит кацапської нафти ..
Які питання ?
Без обид? Просто арифметика.
В прошлом году был самый минимльный транзит через Украину с 91-го года.
С каждого заработанного доллара 5 центов приносит транзит через Украину.
Писав свой пост вы знали эти цифры?
Війна вже 11 років - і весь час йде транзит , а до цього року ще й газ транзитували ...
Про що розмова ?
Треба негайно вводити 100% мита на товари з Китаю.
Взагалі не зрозуміло як світ буде жити без міжнародного права.
Так как Трамп не готов вводить жесткие санкции против России и вооружить Украину до зубов, то у него остается путь - давить на Украину. Но между Трампом и Украиной встала живым щитом Европа. Поэтому пока снова - пауза.
Трамп сегодня сказал:«Я думал, что этот будет где-то посередине по сложности. А конфликт оказался самым сложным…». «Они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо…». «Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Это как масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим». «И посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочёл, чтобы они провели встречу и посмотрели сами, что они могут сделать».
То же самое пишет Politico сегодня: «Несмотря на публичный оптимизм Трампа, мирные переговоры между США, Россией и Украиной зашли в тупик. Лавров назвал переговоры с Западом «дорогой в никуда», в то время как Россия усилила ракетные атаки. Трамп, по-прежнему не желающий оказывать давление на Путина, считает, что Украине в конечном итоге придётся принять соглашение, в основном на условиях России.»
Америка - обогощаться на войне.