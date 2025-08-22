Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico

Лидер США Дональд Трамп все еще не хочет давить на российского диктатора Владимира Путина, поскольку до сих пор убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как сказал чиновник Белого дома, Трамп продолжает выражать уверенность в разговорах с соратниками, что переговоры о прекращении войны в Украине все еще на правильном пути.

Однако все больше становится понятно, что переговоры, которые президент США публично прогнозировал как такие, которые могут завершиться трехсторонним саммитом в течение недели, превращаются в "изнурительную волокиту", по словам другого чиновник Белого дома.

Трамп и его команда национальной безопасности "продолжают контактировать с российскими и украинскими чиновниками относительно двусторонней встречи", - сообщил чиновник Белого дома.

На вопрос об очевидной осторожности Кремля представитель ответил уклончиво, сказав, что "дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

"Он [Трамп] давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговаривать к мирным переговорам. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в вопросах вооружения и разведки. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", - сказал Politico бывший чиновник администрации США.

Также Politico пишет, что союзники НАТО увидели проблеск надежды в понедельник в заявлении Трампа о том, что США готовы сыграть роль в поддержке послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Но главный чиновник Пентагона по политике Элбридж Колби позже сказал небольшой группе европейских министров обороны, что любое участие США будет "минимальным".

"Есть некоторые основания для оптимизма. Но есть также опасения, что он все еще не осознает, насколько это сложно, и что, если все не сложится так быстро, как он хочет, он просто заскучает и потеряет интерес", - добавил один высокопоставленный чиновник из европейской страны.

