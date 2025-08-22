Саммит Трампа и Путина на Аляске: президент США должен усилить давление на Россию, - The Hill

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа. Во время саммита на Аляске на прошлой неделе глава Белого дома должен был бы давить на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Об этом пишет газета The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Хотя 18 августа было обнадеживающе видеть, как президент США Дональд Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским бок о бок, рядом с ключевыми лидерами НАТО и Европейского Союза в Овальном кабинете, однако Путин нанес превентивный удар - атаковал украинский город.

"Слова Путина являются мимолетными. Важны его действия и действия его режима. И если слушать его, то он дает четко понять, что все еще намерен захватить всю Украину, так или иначе - за столом переговоров или на поле боя", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Длительный мир в Украине маловероятен без более жесткой политики Трампа в отношении РФ, - WSJ

Авторы пишут, что команда Трампа должна осознать, что Путин фактически показывает им что-то вроде "среднего пальца". Из-за этого мир в Украине до сих пор недостижим, поскольку Путин не отказывается от своих требований в отношении украинских территорий.

"Угрозы команды Трампа о жестких санкциях остались безрезультатными после того, как его саммит на Аляске с Путиным не привел к договоренности о прекращении огня. Путин лишь высмеял пролет бомбардировщика B-2 и символически "обозначил свое присутствие" в Анкоридже.

Бывший офицер внешней разведки КГБ умело использовал саммит, чтобы получить пропагандистские выигрыши внутри страны, несмотря на все усилия Белого дома представить встречу в выгодном свете", - добавляют авторы мнений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные усилия Трампа по прекращению войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

Путин, кажется, снова убедил Трампа, что именно Зеленский не хочет мира, потому что не принимает условия капитуляции, выдвинутые Москвой.

"Однако проблема в том, что никто не решается сказать Путину "нет". Белый дом превратился в нечто вроде заведения быстрого питания Burger King для Путина, где российский диктатор, кажется, считает, что может "получить все, что захочет", - пишет The Hill.

Хотя многие хотят верить в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией, ничего не изменилось.

Также читайте: Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Даже младшие аналитики разведки видят, что Кремль лишь тянет время, чтобы перегруппироваться, получить тактические и стратегические преимущества и создать условия для окончательного наступления на Украину.

"Никакие гарантии безопасности, на которые согласится Россия, не остановит ее наступления. Путин не может и не согласится на существование независимой Украины. Война закончится, когда Путин прекратит атаки, и именно это нужно ему донести - время Трампу сказать Путину - "Нет!"", - добавляет газета.