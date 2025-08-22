РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Санкции США против России
1 089 12

Длительный мир в Украине маловероятен без более жесткой политики Трампа в отношении РФ, - СМИ

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует подход своего предшественника Джо Байдена к вопросу российско-украинской войны. Однако сам он также не готов изменить риторику в сторону России на более жесткую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакторской колонке The Wall Street Journal.

"Саммит Трампа и Путина на Аляске, за которым последовал визит европейских лидеров в Белый дом, должен был дать толчок к прекращению войны между Россией и Украиной. Через неделю мы вернулись к тому же самому, поскольку Владимир Путин применяет привычные уловки и не проявляет серьезного интереса к соглашению. Вопрос заключается в том, что с этим сделает президент Трамп", - говорится в публикации.

Тем временем Россия продолжает атаковать с воздуха Украину. В WSJ об этом пишут так: "Это не поведение человека, заинтересованного в мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Издание отмечает: пока Путин не будет считать, что цена продолжения войны для него будет выше, чем риск ее прекращения, он не остановится.

"Пришло время господину Трампу применить вторичные санкции к странам, которые покупают российскую нефть и газ. Это может привлечь внимание Китая. Вот еще одна идея: еженедельно конфискуйте часть из 300 миллиардов долларов российских резервов, замороженных на Западе, пока продолжается бомбардировка. Жесткая правда заключается в том, что прочный мир в Украине маловероятен без гораздо более жесткой политики господина Трампа", - резюмирует The Wall Street Journal.

Также читайте: Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп

Автор: 

путин владимир (32048) россия (96939) Трамп Дональд (6452) война в Украине (5775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Навіть ЗМІ вже осяйнуло!
показать весь комментарий
22.08.2025 16:56 Ответить
+1
Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ

А де її в сраці взяти?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:01 Ответить
+1
показать весь комментарий
22.08.2025 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть ЗМІ вже осяйнуло!
показать весь комментарий
22.08.2025 16:56 Ответить
Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ

А де її в сраці взяти?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:01 Ответить
Так і нетривалого на даний момент не передбачається!
показать весь комментарий
22.08.2025 17:02 Ответить
Те, що ми бачимо, і є план Трампа. Він давно ображений на Україну. Тому і меле, що попало, клеїть дурня, тез своїх та дій не міняє. Вовків в овечій шкурі бачим тількі по справах та діях.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:05 Ответить
Як був він..)))Тепер він є...))
показать весь комментарий
22.08.2025 17:13 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 17:15 Ответить
Заголовок має бути таким:
"Тривалий мир в Україні малоймовірний (крапка)."
показать весь комментарий
22.08.2025 17:21 Ответить
Як би був Трамп,то Байдена б не було!!
показать весь комментарий
22.08.2025 17:24 Ответить
Трампу аби встигнути вихопити Нобелівську премію миру, а решта його не цікавить - знайде сотню причин, щоб пояснити, чому війна продовжилася.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:25 Ответить
Війна в Україні...мир в Україні...і прі чьом тут рассія?...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:54 Ответить
Все пытаются сыграть на самолюбии одного нарциссического психа. Вконец деградировали уроды.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:11 Ответить
Риторику Трамп хай не змінює, толку з того, що у Байдена вона була жорсткіша набагато? Мир не наступив. Хай Трамп краще реально жахне по рашці, як по Ірану, чи хоча б вбивчими санкціями. А це можна і без жорсткої риторики зробити, посміхаючись
показать весь комментарий
22.08.2025 18:33 Ответить
 
 