Длительный мир в Украине маловероятен без более жесткой политики Трампа в отношении РФ, - СМИ

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует подход своего предшественника Джо Байдена к вопросу российско-украинской войны. Однако сам он также не готов изменить риторику в сторону России на более жесткую.

об этом говорится в редакторской колонке The Wall Street Journal.

"Саммит Трампа и Путина на Аляске, за которым последовал визит европейских лидеров в Белый дом, должен был дать толчок к прекращению войны между Россией и Украиной. Через неделю мы вернулись к тому же самому, поскольку Владимир Путин применяет привычные уловки и не проявляет серьезного интереса к соглашению. Вопрос заключается в том, что с этим сделает президент Трамп", - говорится в публикации.

Тем временем Россия продолжает атаковать с воздуха Украину. В WSJ об этом пишут так: "Это не поведение человека, заинтересованного в мире".

Издание отмечает: пока Путин не будет считать, что цена продолжения войны для него будет выше, чем риск ее прекращения, он не остановится.

"Пришло время господину Трампу применить вторичные санкции к странам, которые покупают российскую нефть и газ. Это может привлечь внимание Китая. Вот еще одна идея: еженедельно конфискуйте часть из 300 миллиардов долларов российских резервов, замороженных на Западе, пока продолжается бомбардировка. Жесткая правда заключается в том, что прочный мир в Украине маловероятен без гораздо более жесткой политики господина Трампа", - резюмирует The Wall Street Journal.

