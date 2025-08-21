РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10304 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Трамп о войне в Украине
2 826 47

Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп установил очередной дедлайн в две недели, чтобы понять, удастся ли достичь мирного урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он заявил в телефонном интервью журналисту Тодду Старнсу, информирует Цензор.НЕТ.

У Трампа спросили, удастся ли достичь мира для Украины.

"Я бы сказал, что в течение двух недель мы узнаем, тем или иным способом, будет ли мир в Украине. После этого нам, возможно, придется действовать иначе, выбрать другую тактику. Но мы будем знать об этом очень скоро", - ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Любимая газета" Трампа New York Post призвала его усилить давление на Путина для мира с Украиной. ФОТО

Трамп также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за костюм, который тот надел во время визита в Белый дом 18 августа.

Американский лидер признал, что Зеленский хорошо выглядел в черном костюме и намекнул, что рассматривает внешний вид лидера Украины как уважение к США за выделенную помощь:

"Да, он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", - добавил Трамп.

Также читайте: Некомпетентный Байден не позволил Украине отвечать на удары РФ, а лишь защищаться, - Трамп

Автор: 

переговоры (5130) Трамп Дональд (6445) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
2 тижні було тиждень назад.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:05 Ответить
+6
показать весь комментарий
21.08.2025 21:08 Ответить
+6
Герцог: Где мой военный мундир?
Секретарь: Прошу, Ваше Высочество, прошу!
Герцог: Что-о?! Мне - в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ше один вихлоп
показать весь комментарий
21.08.2025 21:04 Ответить
блаблабла, пердьпердьпердь...
показать весь комментарий
21.08.2025 21:04 Ответить
І куди потім здриснеш, чим відпиззишся, недоумку?
показать весь комментарий
21.08.2025 21:05 Ответить
2 тижні було тиждень назад.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:05 Ответить
Від двотижневого ТАКО вже смердить - прокис та зіпсувався....несіть "свіженького"
показать весь комментарий
21.08.2025 21:24 Ответить
В кожному тижні по 7 п'ятниць.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:06 Ответить
"Батя ,я стараюсь "
показать весь комментарий
21.08.2025 21:06 Ответить
Зараз у Трампа тактика страуса
показать весь комментарий
21.08.2025 21:06 Ответить
Та не звертайте увагу, краще покличе лікарів
показать весь комментарий
21.08.2025 21:07 Ответить
Не того хлопця назвали Тупаком.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:08 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 21:08 Ответить
К…ва, як не принизить- не живе. Шоб він і всі його родичі до останніх днів у чорному ходили!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:09 Ответить
Зеля підтягнувся - костюмчик собі пошив - мабуть з Єрмаком на дому шиють - Трамп
показать весь комментарий
21.08.2025 21:10 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 21:11 Ответить
в ще одному, темно-синьому, розріз нижче піджака, на спині штанів )
показать весь комментарий
21.08.2025 21:22 Ответить
А де піджак в якому зеля буде весіти?
показать весь комментарий
21.08.2025 21:28 Ответить
"Дедлайни Деменція" не якесь там "останнє китайське попередження". Це завжди перший крок дороги в 1000 миль....
показать весь комментарий
21.08.2025 21:10 Ответить
Його мабуть Аристович вкусив.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:11 Ответить
Причому робить це регулярно
показать весь комментарий
21.08.2025 21:43 Ответить
Доні-"два тижні"...
показать весь комментарий
21.08.2025 21:11 Ответить
Герцог: Где мой военный мундир?
Секретарь: Прошу, Ваше Высочество, прошу!
Герцог: Что-о?! Мне - в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:12 Ответить
Не. Я молчать не буду. Раньше, до исторического материализма это имело значение. Это современникам похер.
В Российской империи к герцогу (высший титул знати после августейших) обращались ваша Светлость. В Британии ваша Милость.
В Германии, откуда барон Мюнхгаузен ваше Светлейшество.
По французски герцог дюк.
В Одессе памятник дюку Ришелье.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:33 Ответить
дід руде їбанько в тебе той вік, що наступні два тижні можуть бути останніми .
показать весь комментарий
21.08.2025 21:12 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 21:13 Ответить
знову 2 тижні))довбане руде *****
показать весь комментарий
21.08.2025 21:14 Ответить
Ідіотський папуга знову заговорив.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:14 Ответить
Руда мавпа...
показать весь комментарий
21.08.2025 21:15 Ответить
ПИ..................З.........ДА...........БОЛЛлллл
показать весь комментарий
21.08.2025 21:16 Ответить
слабо, зеленскому ты только в ученики годишься
показать весь комментарий
21.08.2025 21:17 Ответить
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Чудово! Я знайшов величезну калюжу. Сподіваюся, що калюжа не висохне за 2 тижні... Ти побачиш, на який ПЕРДЬ я здатний, Меланія!
- ....
показать весь комментарий
21.08.2025 21:17 Ответить
По-моему, дедуля просто не помнит, что было аж две недели назад. Маразм подкрался незаметно.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:17 Ответить
Обсесивно-компульсивний розлад- це діагноз
показать весь комментарий
21.08.2025 21:18 Ответить
А вот это уже пуганул по чугунному! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать-вать-ать!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:18 Ответить
чомусь згадався мультик як вінні пух у гості до кролика зайшов, і там вони посиділи трохи, потім ще трохи і так поки у кролика не закінчилось геть усе
показать весь комментарий
21.08.2025 21:20 Ответить
Я б ще б попрохав трампона щоб він попросив Зелідора не записувати відосіки, з неділю.
Подивитись на реакцію зедібілів та артиста.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:24 Ответить
Не буде ніякого миру до закіінчення війни, а вона закінчиться тільки тоді коли ЗСУ звільнять усі українські території і знищать кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:26 Ответить
У попа була собака......
показать весь комментарий
21.08.2025 21:26 Ответить
Краснов, зміни пластинку.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:26 Ответить
"Донні-два-тижні"
показать весь комментарий
21.08.2025 21:28 Ответить
А все почему брехло-трамп. опять завел камаринскую? - Да потому шо на нем висяк, мол, йолочки-сосьоночки , стройные - могучие; в срасиюшке девчьоночки - веселые-певучие....
показать весь комментарий
21.08.2025 21:32 Ответить
Скільки цей рудий бовдур ще термінів виставить Рашці? він уже перетворився на старого,рудого,педофільного блазня....
показать весь комментарий
21.08.2025 21:33 Ответить
Віддав копалини і отримав похвалу
показать весь комментарий
21.08.2025 21:34 Ответить
Мля…….вже не смішно ці «два тижні»……
показать весь комментарий
21.08.2025 21:35 Ответить
чмо
показать весь комментарий
21.08.2025 21:37 Ответить
Шо, оп'ять?
показать весь комментарий
21.08.2025 21:38 Ответить
Вопрос с обедом решен. Обеда не будет.
Вопрос перемирия решен. Перемирия не будет (Трамп)
показать весь комментарий
21.08.2025 21:40 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 21:40 Ответить
 
 