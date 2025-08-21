Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп
Президент США Дональд Трамп установил очередной дедлайн в две недели, чтобы понять, удастся ли достичь мирного урегулирования российско-украинской войны.
Об этом он заявил в телефонном интервью журналисту Тодду Старнсу, информирует Цензор.НЕТ.
У Трампа спросили, удастся ли достичь мира для Украины.
"Я бы сказал, что в течение двух недель мы узнаем, тем или иным способом, будет ли мир в Украине. После этого нам, возможно, придется действовать иначе, выбрать другую тактику. Но мы будем знать об этом очень скоро", - ответил он.
Трамп также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за костюм, который тот надел во время визита в Белый дом 18 августа.
Американский лидер признал, что Зеленский хорошо выглядел в черном костюме и намекнул, что рассматривает внешний вид лидера Украины как уважение к США за выделенную помощь:
"Да, он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", - добавил Трамп.
