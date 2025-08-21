За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні. Після США "діятимуть інакше", - Трамп
Президент США Дональд Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-української війни.
Про це він заявив у телефонному інтерв’ю журналісту Тодду Старнсу, інформує Цензор.НЕТ.
У Трампа запитали, чи вдасться досягти миру для України.
"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро", - відпові він.
Трамп також похвалив президента України Володимира Зеленського за костюм, який той надів під час візиту до Білого дому 18 серпня.
Американський лідер визнав, що Зеленський мав гарний вигляд в чорному костюмі та натякнув, що розглядає зовнішній вигляд лідера України як повагу до США за виділену допомогу:
"Так, він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", - додав Трамп.
