УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7859 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні
5 736 80

За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні. Після США "діятимуть інакше", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив у телефонному інтерв’ю журналісту Тодду Старнсу, інформує Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали, чи вдасться досягти миру для України.

"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро", - відпові він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Улюблена газета" Трампа New York Post закликала його посилити тиск на Путіна для миру з Україною. ФОТО

Трамп також похвалив президента України Володимира Зеленського за костюм, який той надів під час візиту до Білого дому 18 серпня.

Американський лідер визнав, що Зеленський мав гарний вигляд в чорному костюмі та натякнув, що розглядає зовнішній вигляд лідера України як повагу до США за виділену допомогу:

"Так, він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", - додав Трамп.

Також читайте: Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп

Автор: 

перемовини (3067) Трамп Дональд (6964) війна в Україні (5796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
2 тижні було тиждень назад.
показати весь коментар
21.08.2025 21:05 Відповісти
+24
показати весь коментар
21.08.2025 21:08 Відповісти
+17
Ше один вихлоп
показати весь коментар
21.08.2025 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ше один вихлоп
показати весь коментар
21.08.2025 21:04 Відповісти
Який вихлоп, черговий пердь в пусту бочку!
показати весь коментар
21.08.2025 21:55 Відповісти
блаблабла, пердьпердьпердь...
показати весь коментар
21.08.2025 21:04 Відповісти
І куди потім здриснеш, чим відпиззишся, недоумку?
показати весь коментар
21.08.2025 21:05 Відповісти
Тим, чим заажди - "Ми отримали сигнал, хороший сигнал, цей сигнал показує, що пуцин хоче закінчити цю війну! Я дам йому шанс, я не буду вводити санкції! І взагалі - це війна Байдена. Якби я був президентом, цієї війни не сталося б. Я закінчив 6 війн. Ви любите гольф?"
показати весь коментар
21.08.2025 21:56 Відповісти
Нє, ще буде
" Ну кооли мєєні вжеее куплять водяний пістолєт, тьху, нобєлєлєвську преміююю"
показати весь коментар
21.08.2025 23:05 Відповісти
2 тижні було тиждень назад.
показати весь коментар
21.08.2025 21:05 Відповісти
Від двотижневого ТАКО вже смердить - прокис та зіпсувався....несіть "свіженького"
показати весь коментар
21.08.2025 21:24 Відповісти
В кожному тижні по 7 п'ятниць.
показати весь коментар
21.08.2025 21:06 Відповісти
"Батя ,я стараюсь "
показати весь коментар
21.08.2025 21:06 Відповісти
Зараз у Трампа тактика страуса
показати весь коментар
21.08.2025 21:06 Відповісти
Та не звертайте увагу, краще покличе лікарів
показати весь коментар
21.08.2025 21:07 Відповісти
Не того хлопця назвали Тупаком.
показати весь коментар
21.08.2025 21:08 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:08 Відповісти
класика👍
показати весь коментар
21.08.2025 21:50 Відповісти
К…ва, як не принизить- не живе. Шоб він і всі його родичі до останніх днів у чорному ходили!
показати весь коментар
21.08.2025 21:09 Відповісти
Зеля підтягнувся - костюмчик собі пошив - мабуть з Єрмаком на дому шиють - Трамп
показати весь коментар
21.08.2025 21:10 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
в ще одному, темно-синьому, розріз нижче піджака, на спині штанів )
показати весь коментар
21.08.2025 21:22 Відповісти
А де піджак в якому зеля буде весіти?
показати весь коментар
21.08.2025 21:28 Відповісти
Який чегевара така і форма
показати весь коментар
21.08.2025 22:01 Відповісти
"Дедлайни Деменція" не якесь там "останнє китайське попередження". Це завжди перший крок дороги в 1000 миль....
показати весь коментар
21.08.2025 21:10 Відповісти
Його мабуть Аристович вкусив.
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
Причому робить це регулярно
показати весь коментар
21.08.2025 21:43 Відповісти
Доні-"два тижні"...
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
"два-три тижні! не більше!" ))
показати весь коментар
21.08.2025 21:55 Відповісти
Доні с хйлом на созвоні...
показати весь коментар
21.08.2025 22:14 Відповісти
Герцог: Где мой военный мундир?
Секретарь: Прошу, Ваше Высочество, прошу!
Герцог: Что-о?! Мне - в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!
показати весь коментар
21.08.2025 21:12 Відповісти
Не. Я молчать не буду. Раньше, до исторического материализма это имело значение. Это современникам похер.
В Российской империи к герцогу (высший титул знати после августейших) обращались ваша Светлость. В Британии ваша Милость.
В Германии, откуда барон Мюнхгаузен ваше Светлейшество.
По французски герцог дюк.
В Одессе памятник дюку Ришелье.
показати весь коментар
21.08.2025 21:33 Відповісти
дід руде їбанько в тебе той вік, що наступні два тижні можуть бути останніми .
показати весь коментар
21.08.2025 21:12 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:13 Відповісти
знову 2 тижні))довбане руде *****
показати весь коментар
21.08.2025 21:14 Відповісти
Ідіотський папуга знову заговорив.
показати весь коментар
21.08.2025 21:14 Відповісти
Руда мавпа...
показати весь коментар
21.08.2025 21:15 Відповісти
ПИ..................З.........ДА...........БОЛЛлллл
показати весь коментар
21.08.2025 21:16 Відповісти
слабо, зеленскому ты только в ученики годишься
показати весь коментар
21.08.2025 21:17 Відповісти
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Чудово! Я знайшов величезну калюжу. Сподіваюся, що калюжа не висохне за 2 тижні... Ти побачиш, на який ПЕРДЬ я здатний, Меланія!
- ....
показати весь коментар
21.08.2025 21:17 Відповісти
По-моему, дедуля просто не помнит, что было аж две недели назад. Маразм подкрался незаметно.
показати весь коментар
21.08.2025 21:17 Відповісти
Обсесивно-компульсивний розлад- це діагноз
показати весь коментар
21.08.2025 21:18 Відповісти
А вот это уже пуганул по чугунному! Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать-вать-ать!
показати весь коментар
21.08.2025 21:18 Відповісти
чомусь згадався мультик як вінні пух у гості до кролика зайшов, і там вони посиділи трохи, потім ще трохи і так поки у кролика не закінчилось геть усе
показати весь коментар
21.08.2025 21:20 Відповісти
Я б ще б попрохав трампона щоб він попросив Зелідора не записувати відосіки, з неділю.
Подивитись на реакцію зедібілів та артиста.
показати весь коментар
21.08.2025 21:24 Відповісти
Не буде ніякого миру до закіінчення війни, а вона закінчиться тільки тоді коли ЗСУ звільнять усі українські території і знищать кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
21.08.2025 21:26 Відповісти
У попа була собака......
показати весь коментар
21.08.2025 21:26 Відповісти
Краснов, зміни пластинку.
показати весь коментар
21.08.2025 21:26 Відповісти
"Донні-два-тижні"
показати весь коментар
21.08.2025 21:28 Відповісти
А все почему брехло-трамп. опять завел камаринскую? - Да потому шо на нем висяк, мол, йолочки-сосьоночки , стройные - могучие; в срасиюшке девчьоночки - веселые-певучие....
показати весь коментар
21.08.2025 21:32 Відповісти
Скільки цей рудий бовдур ще термінів виставить Рашці? він уже перетворився на старого,рудого,педофільного блазня....
показати весь коментар
21.08.2025 21:33 Відповісти
Віддав копалини і отримав похвалу
показати весь коментар
21.08.2025 21:34 Відповісти
Мля…….вже не смішно ці «два тижні»……
показати весь коментар
21.08.2025 21:35 Відповісти
чмо
показати весь коментар
21.08.2025 21:37 Відповісти
Шо, оп'ять?
показати весь коментар
21.08.2025 21:38 Відповісти
Вопрос с обедом решен. Обеда не будет.
Вопрос перемирия решен. Перемирия не будет (Трамп)
показати весь коментар
21.08.2025 21:40 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:40 Відповісти
Часи будуть цікаві, але "через 2 тижня"
показати весь коментар
21.08.2025 21:49 Відповісти
Трепло!!! Сім п'ятниць на тиждень!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 21:45 Відповісти
За його президентства багато чого зміниться. Єдине, що буде постійним та незламним, це "два тижня"
показати весь коментар
21.08.2025 21:48 Відповісти
в українській мові з'явиться нове прислів'я :

" . . . ти якусь двохтижню верзеш !"
показати весь коментар
21.08.2025 21:49 Відповісти
Дядя Дональд ти дурак????????????????🤡
показати весь коментар
21.08.2025 21:53 Відповісти
"останній трампівський дедлайн" прийшов на зміну багатовіковому "останньому китайському попередженню" ))) шах і мат як сі так і всьому китаю взагалі! омеріка стала великою! ))))
показати весь коментар
21.08.2025 21:53 Відповісти
2 тижні... Ця рижа мавпа в історію ввійде під цим лозунгом
показати весь коментар
21.08.2025 21:57 Відповісти
2 недели это минус 280кв км, это две площади Одессы
показати весь коментар
21.08.2025 21:58 Відповісти
Трамп, скоро твое президентство закончится, а ты все обещаешь, что скоро все изменится.
показати весь коментар
21.08.2025 21:59 Відповісти
Головне протягнуте своє призиденство.Думаю Оскара не візьме,***** не дадуть.Моя версія десь через рік відправлять на пенсію(прогрес хвороби на очах).Він взагалі вже в не темі.
показати весь коментар
21.08.2025 22:00 Відповісти
Трамп, ты все время заявляешь, что при твоем президенстве война бы не началась.
Ложь.
При твоем президенстве война никогда не закончится.
показати весь коментар
21.08.2025 22:00 Відповісти
Стара,маразматична,рижа тварюка.
показати весь коментар
21.08.2025 22:01 Відповісти
Ну зрозуміло. В черговий раз обісралося рижий даун.
показати весь коментар
21.08.2025 22:02 Відповісти
Розказуй ці казки Меланії перед сном,блазень,хоча вона певно теж вже з тебе сміється.
показати весь коментар
21.08.2025 22:05 Відповісти
одно бла и бла............ну и *********** ************* ****........................
показати весь коментар
21.08.2025 22:19 Відповісти
Шо,оп'ять?Знову два тижні?З рахунку збились,в котре два тижні?
показати весь коментар
21.08.2025 22:21 Відповісти
Чергова (сто десята?) двотижнюха. Він їх хоч десь записує? Чи кожного разу обнуляє, як х*йло свої строки?
показати весь коментар
21.08.2025 22:26 Відповісти
Найчастіша причина порушень пам'яті - це збій в організації активуючої взаємодії між корою головного мозку і гіпокампом. У більшості людей це викликається перевтомою, впливом стресу, старінням. Цьому передує виражений церебральний атеросклероз і дистрофічні порушення у мозковій.......
показати весь коментар
21.08.2025 22:28 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 22:31 Відповісти
Після сша дадуть ще два тижні, ця шарманка рудого чма тягнеться вже півроку. Хто ще не зрозумів, що рудий підрил може тиснути тільки на Україну, кремлівському хазяїну нічого крім червоної доріжки і хвалебних од не загрожує.
показати весь коментар
21.08.2025 22:33 Відповісти
Чергове китайське (тобто "кнр"івське) попередження
показати весь коментар
21.08.2025 22:38 Відповісти
Схоже на те, шо "краснов" дійсно хворий, а не прикидується.
показати весь коментар
21.08.2025 22:40 Відповісти
Як він вирішив минулого року, так Трамп чітко діє.
показати весь коментар
21.08.2025 23:00 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 23:02 Відповісти
Осталось еще пять раз по две недели, потом 50 через 10, перерыв на гольф, а я такое говорил, плюс 24 это был сарказм, круче верчу запутать хочу, а вот и рождество...
показати весь коментар
21.08.2025 23:13 Відповісти
 
 