За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні. Після США "діятимуть інакше", - Трамп

Президент США Дональд Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив у телефонному інтерв’ю журналісту Тодду Старнсу, інформує Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали, чи вдасться досягти миру для України.

"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро", - відпові він.

Трамп також похвалив президента України Володимира Зеленського за костюм, який той надів під час візиту до Білого дому 18 серпня.

Американський лідер визнав, що Зеленський мав гарний вигляд в чорному костюмі та натякнув, що розглядає зовнішній вигляд лідера України як повагу до США за виділену допомогу:

"Так, він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", - додав Трамп.

