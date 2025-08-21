"Улюблена газета" Трампа New York Post закликала його посилити тиск на Путіна для миру з Україною. ФОТО

Газета The New York Post, яка називають "улюбленим виданням" президента США Дональда Трампа, закликала його збільшити економічний тиск на Росію, щоб "раз і назавжди покласти край вбивствам" в Україні.

Редакція видання пише, що Трамп якомога швидше прагне укласти мирну угоду, тому в короткий період організував саміт із російським диктатором на Алясці, а потім, через 3 дні, зібрав європейських лідерів у Білому домі.

Водночас Путін "віддячив" за його зусилля, затягуючи процес, наголошує газета.

Росія навіть не погоджується на двосторонні зустрічі між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися лише після виконання певних умов, що зазвичай є неможливим, а будь-які обіцянки Заходу захистити Україну без російського вето, за версією глави МЗС РФ Сергія Лаврова, є "дорогою в нікуди", зауважує NYP.

Журналісти наголосили, що за вихідні після саміту на Алясці Росія вбила 14 українських цивільних. Після зустрічі Трампа та Зеленського в понеділок, Росія випустила 270 безпілотників та 10 ракет — найбільше за серпень. З того часу обстріли лише посилилися.

Газета також згадала про те, що Трамп нещодавно заявляв про прагнення завершити війну, аби "потрапити в рай".

"Якщо я можу врятувати 7000 людей від загибелі щотижня, я думаю, це досить… я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чую, що в мене справи не дуже. Кажуть, я зовсім унизу тотемного стовпа. Але якщо потраплю в рай, це [завершення війни] буде однією з причин", - сказав американський президент в інтерв'ю на Fox News.

New York Post додає, що це "благородна мета" — навіть гідна Нобелівської премії, — але вона недосяжна, якщо Путіна не змусити сісти за стіл переговорів.

"Але який тиск чиниться на Росію? Можна було б подумати, що це велика кількість загиблих на війні, але Путін не переймається шкодою, яку завдає власному народу. Він стверджує, що це необхідна жертва", - йдеться у статті.

Видання наголошує: російський диктатор розуміє тільки одну мову — мову фінансів, і наразі російська економіка зазначає серйозного тиску через витрати на війну, різке зростання інфляції та міжнародні санкції.

New York Post наголосила на необхідності введення вторинних санкцій, спрямованих на тіньові ринки, через які очільник Кремля фінансує свою воєнну машину для продовження війни проти України.

"Саме загроза таких санкцій з боку США 8 серпня переконала Путіна погодитися на саміт на Алясці. Але з того часу Путін лише "водив нас за ніс". Досить. Ви ж розумієте, пане президенте, що сила говорить сама за себе", — пише газета.

На думку New York Post, аби посадити Путіна за стіл переговорів, США мають:

Запровадити нові санкції, Збільшити мита, Знайти креативні способи, щоб перекрити торгівлю РФ нафтою та мінералами.

"Це швидко приверне увагу Москви. Це змусить Путіна рухатися з такою ж швидкістю, як і ви. І це, з Божою допомогою, зупинить вбивства", - резюмувало видання у листі-заклику.

