"Улюблена газета" Трампа New York Post закликала його посилити тиск на Путіна для миру з Україною. ФОТО

Газета The New York Post, яка називають "улюбленим виданням" президента США Дональда Трампа, закликала його збільшити економічний тиск на Росію, щоб "раз і назавжди покласти край вбивствам" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у редакційній статті NYP.

Редакція видання пише, що Трамп якомога швидше прагне укласти мирну угоду, тому в короткий період організував саміт із російським диктатором на Алясці, а потім, через 3 дні, зібрав європейських лідерів у Білому домі.

Водночас Путін "віддячив" за його зусилля, затягуючи процес, наголошує газета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський

Улюблена газета Трампа New York Post закликала тиснути на Путіна

Росія навіть не погоджується на двосторонні зустрічі між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися лише після виконання певних умов, що зазвичай є неможливим, а будь-які обіцянки Заходу захистити Україну без російського вето, за версією глави МЗС РФ Сергія Лаврова, є "дорогою в нікуди", зауважує NYP.

Журналісти наголосили, що за вихідні після саміту на Алясці Росія вбила 14 українських цивільних. Після зустрічі Трампа та Зеленського в понеділок, Росія випустила 270 безпілотників та 10 ракет — найбільше за серпень. З того часу обстріли лише посилилися.

Газета також згадала про те, що Трамп нещодавно заявляв про прагнення завершити війну, аби "потрапити в рай".

Читайте також: Трамп хотів зупинити переговори з Путіним, почувши про його вимоги щодо Донецької області, - Axios

"Якщо я можу врятувати 7000 людей від загибелі щотижня, я думаю, це досить… я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чую, що в мене справи не дуже. Кажуть, я зовсім унизу тотемного стовпа. Але якщо потраплю в рай, це [завершення війни] буде однією з причин", - сказав американський президент в інтерв'ю на Fox News.

New York Post додає, що це "благородна мета" — навіть гідна Нобелівської премії, — але вона недосяжна, якщо Путіна не змусити сісти за стіл переговорів.

"Але який тиск чиниться на Росію? Можна було б подумати, що це велика кількість загиблих на війні, але Путін не переймається шкодою, яку завдає власному народу. Він стверджує, що це необхідна жертва", - йдеться у статті.

Видання наголошує: російський диктатор розуміє тільки одну мову — мову фінансів, і наразі російська економіка зазначає серйозного тиску через витрати на війну, різке зростання інфляції та міжнародні санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

New York Post наголосила на необхідності введення вторинних санкцій, спрямованих на тіньові ринки, через які очільник Кремля фінансує свою воєнну машину для продовження війни проти України.

"Саме загроза таких санкцій з боку США 8 серпня переконала Путіна погодитися на саміт на Алясці. Але з того часу Путін лише "водив нас за ніс". Досить. Ви ж розумієте, пане президенте, що сила говорить сама за себе", — пише газета.

На думку New York Post, аби посадити Путіна за стіл переговорів, США мають:

  1. Запровадити нові санкції,
  2. Збільшити мита,
  3. Знайти креативні способи, щоб перекрити торгівлю РФ нафтою та мінералами.

"Це швидко приверне увагу Москви. Це змусить Путіна рухатися з такою ж швидкістю, як і ви. І це, з Божою допомогою, зупинить вбивства", - резюмувало видання у листі-заклику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

путін володимир росія США Трамп Дональд
+4
@ Китаєць під прапором КНР (https://x.com/Talzak/status/1958522937369153591?t=9ufiLtSz-yHJJgCv0TMxAQ&s=19 відео):
«Україна, по суті, єдина країна у Світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
Звичайно, зараз ви можете над ними /*українцями/ посміятись. Вони повірили США, Великобританії, Китаю...
Але Україна й до сьогодні залишається прикладом людської цивілізації та майбутнього. Її має поважати та захищати весь Світ!
Світові держави в той час дали Україні обіцянки. Всі сьогоднішні загарбники, всі насмішники, всі "спостерігачі"...
Всі вони підступні і безсоромні.».
+2
Він зараз на ключку тисне - це як порностудії - режисер покидає роботу і каже а тепер їбіться як хочете
+1
Якщо ссавець виглядає як покидьок, говорить, як покидьок та поводиться як покидьок, то, може, він і є покидьок?
а про муді вже забули?
Він зараз на ключку тисне - це як порностудії - режисер покидає роботу і каже а тепер їбіться як хочете
Про режисёра.
+++.
Ни разу не слышал
І шо: воно подіяло?
Трамп все вирішив десь у минулому році. Своїх ДІЙ та тезисів він не міняє зовсім. Хто може сказати щось інше, на прикладах, санкції він ввів чи нам зброї дав, став тиснути на Рашку, мілості просім.
мабуть у нього теж, як і в улюбленій ним параші, проблєми з туалєтним папіром, коли має улюблену газєту ))
Якщо ссавець виглядає як покидьок, говорить, як покидьок та поводиться як покидьок, то, може, він і є покидьок?
Україна, по суті, єдина країна у Світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
Без сути. Украина вторая страна в мире которая отказалась от ядерного оружия.
Плюньте в узкий глаз китайскому неучу.
Ви помиляєтесь, а китаєць - ні.
ПАР примусили відмовитись від десятка дослідних взірців ядерних зарядів, які ядерною зброєю назвати важко.
А якщо розглядати Білорусь і Казахстан, то вони і не володіли ЯЗ, оскільки контроль за нею на їх території залишався за військовими рф, що прийняли присягу на вірність пітьмі, на чолі з командуючим "РВСН" генералом Максімовим.
В США розробили точну копію шахеда з назвою MQM-172 «Arrowhead».

За офіційними даними, цей дрон слугуватиме мішенню, проте може брати БЧ до 45 кг.
А "непродажний та компетентний" рудий бабуїн раніше казав, що взагалі не треба було поставляти зброю Україні та як міг гальмував постачання. На тлі балабола Трампа Байден взірець компетентності.
Це ясна справа, але маємо такого Трамба якого маємо і з ним треба працювати. Навіть шляхом перевербування, якщо він агєнт Краснов.
Після цього вже не улюблена
Из тампона бизнесмен, как из его *** молоток. Он обыкновенный мошенник, который поимел деньги через фиктивные банкротства.
Но хер с ним, другого нет. Объясните тогда этому ********, что не надо с кацапами торговать. Надо их порвать, и тогда все что он хочет достанется ему даром. Даже сможет кацапские территории до Урала забрать, на которых сейчас хозяйничают китаезы и продают в США все что там ********.
Прикиньте, умирает либерал-демократ, попадает в рай, а там Трамп! И он ему вечно толкать будет речи
