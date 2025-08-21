Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Проте він назвав умову.

Путін готовий, за словами російського міністра, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані.

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання легітимності підписантів з української сторони", - додав він.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

