УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
4 648 36

Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

Путін готовий до зустрічі із Зеленським Що каже Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Проте він назвав умову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Путін готовий, за словами російського міністра, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані.

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання легітимності підписантів з української сторони", - додав він.

Також читайте: Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори в Україні вже були

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

Читайте: Сподіваємось на реакцію США, якщо РФ відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Лавров Сергій (1641) путін володимир (24642) росія (67283)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ця музика буде вічною. Кацапи вміють тягнути кота за хвіст, особливо, коли Трамп на їхньому боці.
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
+15
Які питання? - вйобуйте нах з України! - і всі питання відпадуть
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
+15
Не поїде ***** ні на яку зустріч. Коняка пи₴дить,щоб запудрити і так слабенькі мізки трампона.
показати весь коментар
21.08.2025 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які питання? - вйобуйте нах з України! - і всі питання відпадуть
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
Якщо ще "варто опрацювати", тоді не готовий. Умом росію нє панять.
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
Ця музика буде вічною. Кацапи вміють тягнути кота за хвіст, особливо, коли Трамп на їхньому боці.
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
Не поїде ***** ні на яку зустріч. Коняка пи₴дить,щоб запудрити і так слабенькі мізки трампона.
показати весь коментар
21.08.2025 13:45 Відповісти
засунути коняці качана у вихлоп - по гланди
показати весь коментар
21.08.2025 13:45 Відповісти
👏🤣така добра пропозиція ...
показати весь коментар
21.08.2025 14:11 Відповісти
Тобто )(уйло не хоче зустрічатись....
показати весь коментар
21.08.2025 13:45 Відповісти
А "опрацьовані" це як? Це щоб холуї пуйла послухали, що їм скажуть українські переговорники, а потім йому передали? А воно потім їм скаже погоджується воно чи ні? Ну так нафіга ці перемовини через прокладки, які нічого не вирішують??? Приїжджай, якщо сміливості вистачить, і домовляйся. А не хочеш, то так і скажи.
показати весь коментар
21.08.2025 13:48 Відповісти
25 років при владі,ти,кінь,думаєш що пуйло легітимний?Ви в своїй конюшні розберіться і нічого "бачити"що в сусіда діється.Ви хоч там старі пердуни та маразматики друг друга перетрахайте,а ніс сунути туди де пес не сував,ні туди якраз можете носа встромити.
показати весь коментар
21.08.2025 13:48 Відповісти
ПЕРЕФРАЗУЮ
- коли підготують капітуляціюя то Путін прийде прийняти її від ЗЕ, інакше - ні
показати весь коментар
21.08.2025 13:52 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 13:57 Відповісти
***** приїде тільки вже на підписання капітуляції. А Зеля думав що просто побалакає з *****м? Зараз ще Тампон не дивлячись на те що рашисти розбомбили американську компанію буде давити на Зелю щоб на все погоджувався.
показати весь коментар
21.08.2025 13:58 Відповісти
Цей пізьдьож по колу може тривати вічно, і враження шо всіх влаштовує ця дурь , окрім українців які стікають кров'ю
показати весь коментар
21.08.2025 13:59 Відповісти
Українці саме за це голосували в 2019
показати весь коментар
21.08.2025 14:04 Відповісти
Ну так сам диктатор ***** не легітимний, якого хєра з ним зустрічатися??
показати весь коментар
21.08.2025 14:05 Відповісти
і це теж правда ...
показати весь коментар
21.08.2025 14:13 Відповісти
Так, ію готивність пуцин продемонстрував минулої ночі. ******.
показати весь коментар
21.08.2025 14:08 Відповісти
Усі про все знали й ніхто нічого не міг зробити. Розслідувач Боб Вудворд розповідає, як провал США в Афганістані, нерішучість Європи та імперські амбіції Путіна призвели до війни - переказуємо книгу War -- https://babel.ua/texts/111761-usi-pro-vse-znali-y-nihto-nichogo-ne-mig-zrobiti-rozsliduvach-bob-vudvord-rozpovidaye-yak-proval-ssha-v-afganistani-nerishuchist-yevropi-ta-imperski-ambiciji-putina-prizveli-do-viyni-perekazuyemo-knig
показати весь коментар
21.08.2025 14:14 Відповісти
Не уявляю собі тет-а-тет діалог агресора і жертви.
показати весь коментар
21.08.2025 14:21 Відповісти
Не можна допускати такої зустрічі. На ній мають бути присутні представники інших країн.
показати весь коментар
21.08.2025 14:42 Відповісти
На шкурадёрне тебя дебила проработают вместе с ******.
показати весь коментар
21.08.2025 14:22 Відповісти
Зеля хоче зустрітись віч на віч, ніби планує задушити *****.
Кацапи давно відомі тим що після приватних зустрічей виходять до журналістів і все брешуть. Якщо присутня третя і четверта сторона, то збрехати не вийде.
То чого хоче наший ЗЕ? Зазирнути в очко ***** ?
показати весь коментар
21.08.2025 14:41 Відповісти
"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання легітимності підписантів з української сторони", - додав він. КУЙЛО І ВСЯ ВЛАДА СОВКОВОГО СОЮЗУ.ТА 3,14ДЕРАЦІЇ Є НЕЛИГІТИМНОЮ З 1917 РОКУ.ЦЕ БУВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ,КОТРИЙ ВЧИНИВ ТЕРОРИСТ ЧЛЄНІН ЗА НІМЕЦЬКІ ГРОШІ
показати весь коментар
21.08.2025 14:43 Відповісти
Може досить слухати рашиську мерзоту ,це затягування часу і що може домовитись клоун з кривавим терористом ?
показати весь коментар
21.08.2025 14:46 Відповісти
..на озброєння ЗСУ до зубів, поставки зах.зброї, розбудову укр.ВПК пу 100% не погодиться, тому обговорювпння інших пунктів не має сенсу.
показати весь коментар
21.08.2025 15:15 Відповісти
І Путін і Трамп разом грають 'джаз' ракетами і шахедами по нашим містам.
показати весь коментар
21.08.2025 15:18 Відповісти
Стоп куди ?Ми вже 300 ракет зробили
показати весь коментар
21.08.2025 15:23 Відповісти
Наш кормчий має шанс перехопити у Трампа премію від Нобеля , якщо зможе при зустрічі помножити на нуль пуйла .
показати весь коментар
21.08.2025 15:24 Відповісти
З ким говорити: пуйло вже давно "воняє" в холодильниику (чекає мавзолей) говорити "з двойниками чи трійниками" то хай своїх дебілоїдів рашистських дурить; а якщо- біодокази, що це пуйло та і Віри: ніколи в житті цим потворам- НЕ БУДЕ
показати весь коментар
21.08.2025 15:28 Відповісти
Треба питання з кількістю чемоданів вирішити...
показати весь коментар
21.08.2025 16:12 Відповісти
 
 