Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори в Україні вже були

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив на зустрічі із журналістами.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів. Головне, щоб мені дали можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих (балотуватись. - Ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, 18 серпня 2025 року під час зустрічі із Трампом у Білому домі Зеленський сказав:

Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно

