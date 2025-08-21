Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори в Україні вже були
Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив на зустрічі із журналістами.
"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів. Головне, щоб мені дали можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих (балотуватись. - Ред.)", - сказав він.
Нагадаємо, 18 серпня 2025 року під час зустрічі із Трампом у Білому домі Зеленський сказав:
Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно
У четвер журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" опублікували розслідування про можливу зустріч Володимира Зеленського в Омані з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.
В Офісі президента заявили, що вимагають спростування від журналістів і звертаються до суду.
Редакція програми "Схеми" згодом https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30434735.html заявила, що чекає на судовий позов.
