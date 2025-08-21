УКР
Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори в Україні вже були

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив на зустрічі із журналістами.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів. Головне, щоб мені дали можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих (балотуватись. - Ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, 18 серпня 2025 року під час зустрічі із Трампом у Білому домі Зеленський сказав:

Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно

Читайте: Рада розробляє спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук

+20
Гнида Оманська
21.08.2025 10:55 Відповісти
+13
Лицемір-узурпатор, сам і блокує вибори.
21.08.2025 10:57 Відповісти
+12
Вибори будуть не для Зеленського і його банди ,
бо вони повинні гойдатися на деревах 😡
21.08.2025 11:00 Відповісти
Гнида Оманська
21.08.2025 10:55 Відповісти
14 лютого 2020. УЯВІТЬ- ЧЕРЕЗ СВОГО ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ВІДКРИТО ЗДАЛО УКРАЇНУ

У четвер журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" опублікували розслідування про можливу зустріч Володимира Зеленського в Омані з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.

В Офісі президента заявили, що вимагають спростування від журналістів і звертаються до суду.

Редакція програми "Схеми" згодом https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30434735.html заявила, що чекає на судовий позов.
21.08.2025 11:02 Відповісти


через рік здало Україну в перемовинах, а ще через 2 роки здало під танки рашки зі своїми ініціалами латиною ZVO ( рашка , котра ненавидить англосаксів, вирішила зашифрувати свою надію на парад у Києві літерами англосаксонсього алфавіту)
21.08.2025 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c6F1L94XixA

про ОМАНЛИВУ ЗУСТРІЧ з Патрушевим
21.08.2025 11:12 Відповісти
Вже лижі салом намазав..
21.08.2025 11:03 Відповісти
Зеленський з стефанчуками, знають про «розцінки» за їх діяльність у воюючій Україні!! Московіти, їм не допоможуть… а за дії помічників ригоАНАЛІВ, то взагалі, справа виключно Українців, але з урахуванням, помилок «люстрації» у 2014 році!!
21.08.2025 11:50 Відповісти
Лицемір-узурпатор, сам і блокує вибори.
21.08.2025 10:57 Відповісти
Це не правда. Є чітке законодавство. І для нього вибори зараз були б хорошим шансом бо зараз рейтинг ще великий а з часом лише падає
21.08.2025 11:01 Відповісти
Це законодавство працює лише коли вигідно.
21.08.2025 11:09 Відповісти
До війни, на початку 22-го рейтинг зеленського був десь в районі 16%. Країна була в передмайданному стані. С початком вторгнення його рейтинг підскочив до 80%, бо не втік. Те саме може статися і при завершенні війни. Пресловуті 73% нікуди не поділись. На Цензорі вони в меншості, а ви сходіть почитайте їхні коменти на марафоні. Там схоже на ілюстрацію твору Оруела, Скотний двір.
21.08.2025 11:15 Відповісти
та, куди ж без вас, без подоляцьких?
який у сраку рейтинг?
зе!гниді, десь збігти, і то було б добре.
але ніхто не хоче у себе ховати.
21.08.2025 11:21 Відповісти
Нічого він зараз не блокує. Окрім розвитку обороноздатності країни.
Вибори в Україні зараз блокує Трамп.
21.08.2025 11:07 Відповісти
Зє-!
ПНХ
21.08.2025 10:57 Відповісти
Довга історія - кацапи миру не хочуть і Трамп шось замовк про тристоронню зустріч
21.08.2025 10:59 Відповісти
Вибори зараз робити ніззя. Ціх східних ждунів російськомовних по усій України розвезли - вони і Сталина наголосують
21.08.2025 10:59 Відповісти
зя ! за Залужного!
21.08.2025 11:03 Відповісти
Навпаки добре, що вони не сконцентровані, а розпорошені по регіонах...
21.08.2025 11:16 Відповісти
Бо далі буде тільки гірше, і ніякі викрутаси, та накладання позасудових санкцій на опонентів + "голоси в Діїі" протягнути Зелю на черговий термін не допоможуть?
21.08.2025 10:59 Відповісти
Вибори будуть не для Зеленського і його банди ,
бо вони повинні гойдатися на деревах 😡
21.08.2025 11:00 Відповісти
+100500.
21.08.2025 11:02 Відповісти
брехло
21.08.2025 11:03 Відповісти
якби у зелі була б машина часу то він повернувся би в 2019 рік і зняв би свою кандидатуру з кандидатів на пост президента України!
21.08.2025 11:03 Відповісти
навряд, там його ніхто не питав, його просто поставили перед фактом
21.08.2025 11:12 Відповісти
Сциш, Піноккіо?
21.08.2025 11:03 Відповісти
нєнє!!!!
пінокіо, це оригінальна казка.
саме буратіно!
кацапська ****** буратіна!
21.08.2025 11:24 Відповісти
кацапи дохнуть от Украинской и кацапской мовы однаково
21.08.2025 11:04 Відповісти
На ТВОЄМУ місці я б тім виборам не радів би.
21.08.2025 11:04 Відповісти
Всі дії завжди були у вигляді передвиборчої агітації

21.08.2025 11:04 Відповісти
І де можна передплатити на це повне зібрання фантазій?
21.08.2025 11:23 Відповісти
А ще цікавить версія в рулонах.
21.08.2025 11:40 Відповісти
Хотів щоб вибори вже були і щоб усе залишилось як є, зЄзідент, злодійкувата зєшобла і т д. Хто ж добровільно відлізе від корита?
21.08.2025 11:08 Відповісти
Все, що проти Зе, розколює суспільство...у путіна й лукашенка те ж саме. Верховна Рада не транслюється, не кишенькові канали не транслюються...війна? при Порошенку та Турчинові не було війни? а знаєте, коли ще не транслювали Верховну Рад? при есесері...як тільки почали транслювати - есесер відразу розвалився. От по яких лекалах все зараз робиться.
21.08.2025 11:10 Відповісти
Мудрий нарід то ж не змінився, цій голограмі президента нічого не загрожує, оберуть знову
21.08.2025 11:10 Відповісти
21.08.2025 11:10 Відповісти
Плакат для передвиборчих бігбордів!...
21.08.2025 11:42 Відповісти
В Україні підготували та запропонували США угоду щодо дронів на $50 млрд. Вона розрахована на 5 років та передбачає випуск 10 млн дронів на рік. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, https://interfax.com.ua/news/general/1098004.html пише "Інтерфакс-Україна".
21.08.2025 11:12 Відповісти
Які 10 мільйонів дронів на рік? Навіть одного мільйона не зробили.
21.08.2025 11:27 Відповісти
І кому вони потрібні на складах? Люта маячня.
21.08.2025 11:41 Відповісти
Атєц всєх народав...
21.08.2025 11:14 Відповісти
А я був би дуже радий аби ТИ курва вже пішло нах.й оманський чьорт
21.08.2025 11:16 Відповісти
Піди, нікчемний телепню, добровільно у відставку й тоді, можливо, війну зможуть закінчити компетентні люди. Та й зараз ти займаєш посаду виключно завдяки хибному тлумаченню статті 108 Конституції.
21.08.2025 11:18 Відповісти
Лицемір, адже знає, що їх не буде, тому так говорить. Зробив все, щоб політичної конкуренції не біло і так говорить.
21.08.2025 11:22 Відповісти
Якщо випливе вся правда про Оман (в вона випливе рано чи пізно) тобі навіть вибори не допоможуть.
21.08.2025 11:25 Відповісти
Ой,да ладно
21.08.2025 11:28 Відповісти
Найбільше бажання українців навіть не вибори а щоб ЗЕбільне з кодлом в кайданах сиділо за гратими, а ще краще висіло на стопах!
21.08.2025 11:30 Відповісти
Иуда.
21.08.2025 11:31 Відповісти
🤡 побачив кінець , тоді просто візьми прапорец і їди ...
21.08.2025 11:40 Відповісти
Якби ти знав,як був би я задоволений якби були вибори,щоб виплеснути все що думаю про тебе,бо якби ти не заліз на трон з капцями за допомогою Бені все було б по іншому.Можливоьне було б і широкомасштабки.
21.08.2025 11:45 Відповісти
звиздить 🤡...гроші по містах забирає ,готує поле для агітацій та піару зеленського шобла !!!
21.08.2025 11:49 Відповісти
 
 