Ми відкриті для проведення виборів, але маємо гарантувати людям безпеку, - Зеленський
Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський на зустрічі з Трампом у Білому домі.
"Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно", - заявив президент України.
"Під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори", - уточнив Зеленський
