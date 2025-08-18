УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13428 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в Україні Зустріч Зеленського з Трампом
1 879 23

Ми відкриті для проведення виборів, але маємо гарантувати людям безпеку, - Зеленський

трамп,зеленський

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський на зустрічі з Трампом у Білому домі.

"Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно", - заявив президент України.

Також читайте: У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори", - уточнив Зеленський

Автор: 

вибори (6735) Зеленський Володимир (25153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Александр Иванов #592813
Є три типи зЕлохів:
1. зЕбіл обучаємий, який вже почав "шота подозрєвать";
2. зЕбіл упоротий на всю свою ватну голову, тут медицина безсильна;
3. зЕбіл-тєрпіла, який все розуміє, але ніколи не визнає, що він-лох, мужньо терпить всі тяготи свого вибору.
показати весь коментар
18.08.2025 20:51 Відповісти
+6
Кому из дебилов до сих пор непонятно, что именно выбор Янелоха оказался выбором в пользу войны? А теперь они хором орут, что им выборы не нужны. Значит, будет война.
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
+3
Які вибори під час мобілізації і війського стану? Я сам противник ЗЕ але ЗАКОН ГОВОРИТЬ ЧІТКО.

Давайте ще нам будуть диктувати педофіли що робити а що ні да?
показати весь коментар
18.08.2025 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які вибори під час мобілізації і війського стану? Я сам противник ЗЕ але ЗАКОН ГОВОРИТЬ ЧІТКО.

Давайте ще нам будуть диктувати педофіли що робити а що ні да?
показати весь коментар
18.08.2025 20:46 Відповісти
Вибори не проводяться, але ще більш чітко Конституція вказує, що президент обирається на пʼять років! Тільки не треба тлумачити статтю 108. Вона діє, якщо обрали нового президента, повноваження якого тимчасово і виконує діючий на момент вибору!
показати весь коментар
18.08.2025 21:15 Відповісти
Никаких выборов пока не выбьем кацапов на границы 2021 года. Зеля наш президент и точка.
показати весь коментар
18.08.2025 20:46 Відповісти
Александр Иванов #592813 еб.ть тебе трясе шо ти лох. Кинуть тебе з твого теплого гніздечка в лисячу нору на неділю, якщо дійдеш, тоді ти зрозумієш, мавпа тилова. Це тут ти воїн, але ж ротом.
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Александр Иванов #592813
Є три типи зЕлохів:
1. зЕбіл обучаємий, який вже почав "шота подозрєвать";
2. зЕбіл упоротий на всю свою ватну голову, тут медицина безсильна;
3. зЕбіл-тєрпіла, який все розуміє, але ніколи не визнає, що він-лох, мужньо терпить всі тяготи свого вибору.
показати весь коментар
18.08.2025 20:51 Відповісти
2013
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
Пішов ти ***** разом із ним
показати весь коментар
18.08.2025 21:27 Відповісти
Виглидає втомленноневиспаним6, навіть руда краска посивіла
показати весь коментар
18.08.2025 20:47 Відповісти
у зелі такий френч як у сталіна!
показати весь коментар
18.08.2025 20:52 Відповісти
Як у Кім Чен Ина.
Повір - це дуже не дешевий френч.
показати весь коментар
18.08.2025 21:00 Відповісти
Если углубляться в историю, то можно отметить, что первое голосование состоялось в Штатах во время Гражданской войны в 1864 году. Тогда война шла непосредственно на территории Штатов. В стране выбирали президента. Победу тогда одержал республиканец Авраам Линкольн. Больше войн на территории страны не было. Но в 20 веке произошло две мировые войны, и Америка в них участвовала. Так, во время Первой и Второй мировых войн в США состоялось три процесса очередных президентских выборов (1916, 1940, 1944) и шесть процессов парламентских выборов (1914, 1916, 1918, 1940, 1942, 1944). В избирательном процессе участвовали и военные, находившиеся на фронтах за пределами страны. Им на фронт доставляли бюллетени для голосования, а затем эти бюллетени в запечатанных самим военнослужащим конверте возвращали в США. Так проходило волеизъявление.
показати весь коментар
18.08.2025 20:54 Відповісти
Бідненькі, як же ж вони під бімбами голосували у 1916 та 1944, та ще й на окупованих ворогом територіях. Небагато хоч їх окупували тоді?
показати весь коментар
18.08.2025 21:17 Відповісти
А Арестович піде на вибори кандидатом??? Ще можна Стерненко запросити...але він воює...на ютюбівських фронтах...залишається тільки Безугла та Арахамія....
показати весь коментар
18.08.2025 20:56 Відповісти
Так вже ж Білецького піарять.
Всі ті притули вже все - не цікаві.
показати весь коментар
18.08.2025 21:01 Відповісти
від одного дня Стерненка більше користі ніж від всього твого життя ! піди краще порахуй жаб на Галенківки більше користі буде .
показати весь коментар
18.08.2025 21:23 Відповісти
Кому из дебилов до сих пор непонятно, что именно выбор Янелоха оказался выбором в пользу войны? А теперь они хором орут, что им выборы не нужны. Значит, будет война.
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
Орки б напали в будь-якому випадку та за будь-якого президента. Як вже було неодноразово у попередні сотні років. Почитайте Павла Штепу "Українець та москвин", там детально розтлумачено причини. То в Штепи теорія, а есвео - практика.
показати весь коментар
18.08.2025 21:20 Відповісти
Все на выборы!!! Припомним мяско по 300 гривен. лекарства , огурчики с картошечкой и МНОГОЕ, МНОГОЕ, МНОГОЕ другое.
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
Що, за роки правління цього упоротого ще ненаржались?
Вибори їм не потрібні. Ну ржіть далі, хто залишиться.
Чи то будуть лохи а нелохи вже потікали?
показати весь коментар
18.08.2025 21:08 Відповісти
Нелоху треба було сказати, що він згоден на вибори тільки коли всі українці, включно з жителями ТОТ і Криму, зможуть проголосувати, щоб раз і назавжди поставити крапку у питанні вічного царювання. А його дебіли-радники не здогадалися цього підказати, от халепа.
показати весь коментар
18.08.2025 21:09 Відповісти
только за Пороха !
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
Ішак все зробить, щоб не було перемиря та не скасовувати воєнний стан.
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
Що ж ти не гарантував людям безпеку до лютого і в лютому 2022 року???
показати весь коментар
18.08.2025 21:22 Відповісти
 
 