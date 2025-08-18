Ми відкриті для проведення виборів, але маємо гарантувати людям безпеку, - Зеленський

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

про це заявив Зеленський на зустрічі з Трампом у Білому домі.

"Для проведення виборів нам потрібно перемир’я на полі бою, щоб людям було безпечно", - заявив президент України.

"Під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори", - уточнив Зеленський