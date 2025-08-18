РУС
Мы открыты для проведения выборов, но должны гарантировать людям безопасность, - Зеленский

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на встречи с Трампом в Белом доме.

"Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно", - заявил президент Украины.

выборы (24774) Зеленский Владимир (21616)
Топ комментарии
+5
Александр Иванов #592813
Є три типи зЕлохів:
1. зЕбіл обучаємий, який вже почав "шота подозрєвать";
2. зЕбіл упоротий на всю свою ватну голову, тут медицина безсильна;
3. зЕбіл-тєрпіла, який все розуміє, але ніколи не визнає, що він-лох, мужньо терпить всі тяготи свого вибору.
18.08.2025 20:51 Ответить
+5
Кому из дебилов до сих пор непонятно, что именно выбор Янелоха оказался выбором в пользу войны? А теперь они хором орут, что им выборы не нужны. Значит, будет война.
18.08.2025 20:58 Ответить
+3
Які вибори під час мобілізації і війського стану? Я сам противник ЗЕ але ЗАКОН ГОВОРИТЬ ЧІТКО.

Давайте ще нам будуть диктувати педофіли що робити а що ні да?
18.08.2025 20:46 Ответить
Які вибори під час мобілізації і війського стану? Я сам противник ЗЕ але ЗАКОН ГОВОРИТЬ ЧІТКО.

Давайте ще нам будуть диктувати педофіли що робити а що ні да?
18.08.2025 20:46 Ответить
Вибори не проводяться, але ще більш чітко Конституція вказує, що президент обирається на пʼять років! Тільки не треба тлумачити статтю 108. Вона діє, якщо обрали нового президента, повноваження якого тимчасово і виконує діючий на момент вибору!
18.08.2025 21:15 Ответить
Никаких выборов пока не выбьем кацапов на границы 2021 года. Зеля наш президент и точка.
18.08.2025 20:46 Ответить
Александр Иванов #592813 еб.ть тебе трясе шо ти лох. Кинуть тебе з твого теплого гніздечка в лисячу нору на неділю, якщо дійдеш, тоді ти зрозумієш, мавпа тилова. Це тут ти воїн, але ж ротом.
18.08.2025 20:50 Ответить
Александр Иванов #592813
Є три типи зЕлохів:
1. зЕбіл обучаємий, який вже почав "шота подозрєвать";
2. зЕбіл упоротий на всю свою ватну голову, тут медицина безсильна;
3. зЕбіл-тєрпіла, який все розуміє, але ніколи не визнає, що він-лох, мужньо терпить всі тяготи свого вибору.
18.08.2025 20:51 Ответить
2013
18.08.2025 21:14 Ответить
Пішов ти ***** разом із ним
18.08.2025 21:27 Ответить
Виглидає втомленноневиспаним6, навіть руда краска посивіла
18.08.2025 20:47 Ответить
у зелі такий френч як у сталіна!
18.08.2025 20:52 Ответить
Як у Кім Чен Ина.
Повір - це дуже не дешевий френч.
18.08.2025 21:00 Ответить
Если углубляться в историю, то можно отметить, что первое голосование состоялось в Штатах во время Гражданской войны в 1864 году. Тогда война шла непосредственно на территории Штатов. В стране выбирали президента. Победу тогда одержал республиканец Авраам Линкольн. Больше войн на территории страны не было. Но в 20 веке произошло две мировые войны, и Америка в них участвовала. Так, во время Первой и Второй мировых войн в США состоялось три процесса очередных президентских выборов (1916, 1940, 1944) и шесть процессов парламентских выборов (1914, 1916, 1918, 1940, 1942, 1944). В избирательном процессе участвовали и военные, находившиеся на фронтах за пределами страны. Им на фронт доставляли бюллетени для голосования, а затем эти бюллетени в запечатанных самим военнослужащим конверте возвращали в США. Так проходило волеизъявление.
18.08.2025 20:54 Ответить
Бідненькі, як же ж вони під бімбами голосували у 1916 та 1944, та ще й на окупованих ворогом територіях. Небагато хоч їх окупували тоді?
показать весь комментарий
А Арестович піде на вибори кандидатом??? Ще можна Стерненко запросити...але він воює...на ютюбівських фронтах...залишається тільки Безугла та Арахамія....
18.08.2025 20:56 Ответить
Так вже ж Білецького піарять.
Всі ті притули вже все - не цікаві.
18.08.2025 21:01 Ответить
від одного дня Стерненка більше користі ніж від всього твого життя ! піди краще порахуй жаб на Галенківки більше користі буде .
18.08.2025 21:23 Ответить
Кому из дебилов до сих пор непонятно, что именно выбор Янелоха оказался выбором в пользу войны? А теперь они хором орут, что им выборы не нужны. Значит, будет война.
18.08.2025 20:58 Ответить
Орки б напали в будь-якому випадку та за будь-якого президента. Як вже було неодноразово у попередні сотні років. Почитайте Павла Штепу "Українець та москвин", там детально розтлумачено причини. То в Штепи теорія, а есвео - практика.
18.08.2025 21:20 Ответить
Все на выборы!!! Припомним мяско по 300 гривен. лекарства , огурчики с картошечкой и МНОГОЕ, МНОГОЕ, МНОГОЕ другое.
18.08.2025 21:07 Ответить
Що, за роки правління цього упоротого ще ненаржались?
Вибори їм не потрібні. Ну ржіть далі, хто залишиться.
Чи то будуть лохи а нелохи вже потікали?
18.08.2025 21:08 Ответить
Нелоху треба було сказати, що він згоден на вибори тільки коли всі українці, включно з жителями ТОТ і Криму, зможуть проголосувати, щоб раз і назавжди поставити крапку у питанні вічного царювання. А його дебіли-радники не здогадалися цього підказати, от халепа.
18.08.2025 21:09 Ответить
только за Пороха !
18.08.2025 21:12 Ответить
Ішак все зробить, щоб не було перемиря та не скасовувати воєнний стан.
18.08.2025 21:14 Ответить
Що ж ти не гарантував людям безпеку до лютого і в лютому 2022 року???
18.08.2025 21:22 Ответить
 
 