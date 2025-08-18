Мы открыты для проведения выборов, но должны гарантировать людям безопасность, - Зеленский
Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на встречи с Трампом в Белом доме.
"Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно", - заявил президент Украины.
Топ комментарии
+5 Палкаводець Боневтік
показать весь комментарий18.08.2025 20:51 Ответить Ссылка
+5 Green Bill #603485
показать весь комментарий18.08.2025 20:58 Ответить Ссылка
+3 Михайло Иляш
показать весь комментарий18.08.2025 20:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давайте ще нам будуть диктувати педофіли що робити а що ні да?
Є три типи зЕлохів:
1. зЕбіл обучаємий, який вже почав "шота подозрєвать";
2. зЕбіл упоротий на всю свою ватну голову, тут медицина безсильна;
3. зЕбіл-тєрпіла, який все розуміє, але ніколи не визнає, що він-лох, мужньо терпить всі тяготи свого вибору.
Повір - це дуже не дешевий френч.
Всі ті притули вже все - не цікаві.
Вибори їм не потрібні. Ну ржіть далі, хто залишиться.
Чи то будуть лохи а нелохи вже потікали?