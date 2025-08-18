Мы открыты для проведения выборов, но должны гарантировать людям безопасность, - Зеленский

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на встречи с Трампом в Белом доме.

"Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно", - заявил президент Украины.

