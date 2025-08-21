Зеленский: Я был бы доволен, если бы выборы в Украине уже были

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проведение выборов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов. Главное, чтобы мне дали возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим (баллотироваться. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 18 августа 2025 года во время встречи с Трампом в Белом доме Зеленский сказал:

Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно.

