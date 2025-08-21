РУС
Зеленский: Я был бы доволен, если бы выборы в Украине уже были

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проведение выборов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов. Главное, чтобы мне дали возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим (баллотироваться. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 18 августа 2025 года во время встречи с Трампом в Белом доме Зеленский сказал:

Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно.

Читайте: Рада разрабатывает специальный законопроект для организации послевоенных выборов, - Стефанчук

выборы (24775) Зеленский Владимир (21666)
+27
Гнида Оманська
показать весь комментарий
21.08.2025 10:55
+18
Лицемір-узурпатор, сам і блокує вибори.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57
+15
Вибори будуть не для Зеленського і його банди ,
бо вони повинні гойдатися на деревах 😡
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00
Гнида Оманська
показать весь комментарий
21.08.2025 10:55
14 лютого 2020. УЯВІТЬ- ЧЕРЕЗ СВОГО ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ВІДКРИТО ЗДАЛО УКРАЇНУ

У четвер журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" опублікували розслідування про можливу зустріч Володимира Зеленського в Омані з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.

В Офісі президента заявили, що вимагають спростування від журналістів і звертаються до суду.

Редакція програми "Схеми" згодом https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30434735.html заявила, що чекає на судовий позов.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:02 Ответить


через рік здало Україну в перемовинах, а ще через 2 роки здало під танки рашки зі своїми ініціалами латиною ZVO ( рашка , котра ненавидить англосаксів, вирішила зашифрувати свою надію на парад у Києві літерами англосаксонсього алфавіту)
показать весь комментарий
21.08.2025 11:08
https://www.youtube.com/watch?v=c6F1L94XixA

про ОМАНЛИВУ ЗУСТРІЧ з Патрушевим
показать весь комментарий
21.08.2025 11:12
Вже лижі салом намазав..
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03
Зеленський з стефанчуками, знають про «розцінки» за їх діяльність у воюючій Україні!! Московіти, їм не допоможуть… а за дії помічників ригоАНАЛІВ, то взагалі, справа виключно Українців, але з урахуванням, помилок «люстрації» у 2014 році!!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:50
Лицемір-узурпатор, сам і блокує вибори.
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57
Це не правда. Є чітке законодавство. І для нього вибори зараз були б хорошим шансом бо зараз рейтинг ще великий а з часом лише падає
показать весь комментарий
21.08.2025 11:01
Це законодавство працює лише коли вигідно.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:09
До війни, на початку 22-го рейтинг зеленського був десь в районі 16%. Країна була в передмайданному стані. С початком вторгнення його рейтинг підскочив до 80%, бо не втік. Те саме може статися і при завершенні війни. Пресловуті 73% нікуди не поділись. На Цензорі вони в меншості, а ви сходіть почитайте їхні коменти на марафоні. Там схоже на ілюстрацію твору Оруела, Скотний двір.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:15
та, куди ж без вас, без подоляцьких?
який у сраку рейтинг?
зе!гниді, десь збігти, і то було б добре.
але ніхто не хоче у себе ховати.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:21
Нічого він зараз не блокує. Окрім розвитку обороноздатності країни.
Вибори в Україні зараз блокує Трамп.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:07
Зє-!
ПНХ
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57
Довга історія - кацапи миру не хочуть і Трамп шось замовк про тристоронню зустріч
показать весь комментарий
21.08.2025 10:59
Вибори зараз робити ніззя. Ціх східних ждунів російськомовних по усій України розвезли - вони і Сталина наголосують
показать весь комментарий
21.08.2025 10:59
зя ! за Залужного!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03
Навпаки добре, що вони не сконцентровані, а розпорошені по регіонах...
показать весь комментарий
21.08.2025 11:16
Бо далі буде тільки гірше, і ніякі викрутаси, та накладання позасудових санкцій на опонентів + "голоси в Діїі" протягнути Зелю на черговий термін не допоможуть?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:59
Вибори будуть не для Зеленського і його банди ,
бо вони повинні гойдатися на деревах 😡
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00
+100500.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:02
брехло
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03
якби у зелі була б машина часу то він повернувся би в 2019 рік і зняв би свою кандидатуру з кандидатів на пост президента України!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03
навряд, там його ніхто не питав, його просто поставили перед фактом
показать весь комментарий
21.08.2025 11:12
Сциш, Піноккіо?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03
нєнє!!!!
пінокіо, це оригінальна казка.
саме буратіно!
кацапська ****** буратіна!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:24
кацапи дохнуть от Украинской и кацапской мовы однаково
показать весь комментарий
21.08.2025 11:04
На ТВОЄМУ місці я б тім виборам не радів би.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:04
Всі дії завжди були у вигляді передвиборчої агітації

показать весь комментарий
21.08.2025 11:04
І де можна передплатити на це повне зібрання фантазій?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:23
А ще цікавить версія в рулонах.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:40
Хотів щоб вибори вже були і щоб усе залишилось як є, зЄзідент, злодійкувата зєшобла і т д. Хто ж добровільно відлізе від корита?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:08
Все, що проти Зе, розколює суспільство...у путіна й лукашенка те ж саме. Верховна Рада не транслюється, не кишенькові канали не транслюються...війна? при Порошенку та Турчинові не було війни? а знаєте, коли ще не транслювали Верховну Рад? при есесері...як тільки почали транслювати - есесер відразу розвалився. От по яких лекалах все зараз робиться.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:10
Мудрий нарід то ж не змінився, цій голограмі президента нічого не загрожує, оберуть знову
показать весь комментарий
21.08.2025 11:10
показать весь комментарий
21.08.2025 11:10
Плакат для передвиборчих бігбордів!...
показать весь комментарий
21.08.2025 11:42
що ж Ви так про найвеличнішого...
має бути

Другий (довічний) термін
показать весь комментарий
21.08.2025 12:00
В Україні підготували та запропонували США угоду щодо дронів на $50 млрд. Вона розрахована на 5 років та передбачає випуск 10 млн дронів на рік. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, https://interfax.com.ua/news/general/1098004.html пише "Інтерфакс-Україна".
показать весь комментарий
21.08.2025 11:12
Які 10 мільйонів дронів на рік? Навіть одного мільйона не зробили.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:27
І кому вони потрібні на складах? Люта маячня.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:41
А коли від Зєльонкіна було чути не маячню?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:01
Атєц всєх народав...
показать весь комментарий
21.08.2025 11:14
А я був би дуже радий аби ТИ курва вже пішло нах.й оманський чьорт
показать весь комментарий
21.08.2025 11:16
Піди, нікчемний телепню, добровільно у відставку й тоді, можливо, війну зможуть закінчити компетентні люди. Та й зараз ти займаєш посаду виключно завдяки хибному тлумаченню статті 108 Конституції.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:18
Лицемір, адже знає, що їх не буде, тому так говорить. Зробив все, щоб політичної конкуренції не біло і так говорить.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:22
Якщо випливе вся правда про Оман (в вона випливе рано чи пізно) тобі навіть вибори не допоможуть.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:25
Ой,да ладно
показать весь комментарий
21.08.2025 11:28
Найбільше бажання українців навіть не вибори а щоб ЗЕбільне з кодлом в кайданах сиділо за гратими, а ще краще висіло на стопах!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:30
Иуда.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:31
🤡 побачив кінець , тоді просто візьми прапорец і їди ...
показать весь комментарий
21.08.2025 11:40
Якби ти знав,як був би я задоволений якби були вибори,щоб виплеснути все що думаю про тебе,бо якби ти не заліз на трон з капцями за допомогою Бені все було б по іншому.Можливоьне було б і широкомасштабки.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:45

показать весь комментарий
21.08.2025 11:49 Ответить
То ж в чому проблема?!
Йди разом з "першою леді" з повинною в НАБУ, сповідуйтесь й сідайте!
А Народ України сам обире собі президента!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:58 Ответить
 
 