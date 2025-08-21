Зеленский: Я был бы доволен, если бы выборы в Украине уже были
Президент Владимир Зеленский прокомментировал проведение выборов в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он заявил на встрече с журналистами.
"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов. Главное, чтобы мне дали возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим (баллотироваться. - Ред.)", - сказал он.
Напомним, 18 августа 2025 года во время встречи с Трампом в Белом доме Зеленский сказал:
Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно.
У четвер журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" опублікували розслідування про можливу зустріч Володимира Зеленського в Омані з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.
В Офісі президента заявили, що вимагають спростування від журналістів і звертаються до суду.
Редакція програми "Схеми" згодом https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30434735.html заявила, що чекає на судовий позов.
через рік здало Україну в перемовинах, а ще через 2 роки здало під танки рашки зі своїми ініціалами латиною ZVO ( рашка , котра ненавидить англосаксів, вирішила зашифрувати свою надію на парад у Києві літерами англосаксонсього алфавіту)
про ОМАНЛИВУ ЗУСТРІЧ з Патрушевим
який у сраку рейтинг?
зе!гниді, десь збігти, і то було б добре.
але ніхто не хоче у себе ховати.
Вибори в Україні зараз блокує Трамп.
ПНХ
бо вони повинні гойдатися на деревах 😡
пінокіо, це оригінальна казка.
саме буратіно!
кацапська ****** буратіна!
має бути
Другий (довічний) термін
Йди разом з "першою леді" з повинною в НАБУ, сповідуйтесь й сідайте!
А Народ України сам обире собі президента!