Рада разрабатывает специальный законопроект для организации послевоенных выборов, - Стефанчук

Верховная Рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов после окончания войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в телеэфире.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что Украину ожидает много вызовов после завершения войны, и их характер в значительной степени будет зависеть от того, как и когда она закончится.

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"Но мы готовим разные вот базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - сказал Стефанчук.