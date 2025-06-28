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Новости Президентские выборы
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Рада разрабатывает специальный законопроект для организации послевоенных выборов, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Верховная Рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов после окончания войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в телеэфире.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что Украину ожидает много вызовов после завершения войны, и их характер в значительной степени будет зависеть от того, как и когда она закончится.

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"Но мы готовим разные вот базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - сказал Стефанчук.

Автор: 

выборы (24763) Стефанчук Руслан (661)


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Топ комментарии
+24
Ага. Вибори, на які зможуть пройти ЗЄ, пара єрмаківських нікчем і бомжі для масовки.

На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
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28.06.2025 20:17 Ответить
+20
У нормальних політиків і військових одна задача і ціль: як виграти війну у ворога, а у дебілів, як обдурити нарід і виграти вибори, щоб залишитися мародерити і дурити.
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28.06.2025 20:38 Ответить
+17
Може їм конституцію у вигляді коміксу надрукувати? За шість років читати так і не навчилися.
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28.06.2025 20:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так це законопроєкт заради котрого Портнов приїзджав до ЗЄрмаків.
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28.06.2025 20:19 Ответить
Я, читаючи твої коментарі тут, давно підозрюю, що ти якісь папери за портновим носиш.
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28.06.2025 21:54 Ответить
От що в вас, дебілах, добре, що ви навіть не усвідомлюєте, що своїми незграбними висерами робите тільки гірше.

Все ж є у відкритому доступі, якщо інтернет для тебе не обмежений порнухою. 😁

Портнов перед своїм убивством бачився з Зеленським, Єрмаком і Татаровим, - джерела «Цензор.НЕТ»
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28.06.2025 22:27 Ответить
У нормальних політиків і військових одна задача і ціль: як виграти війну у ворога, а у дебілів, як обдурити нарід і виграти вибори, щоб залишитися мародерити і дурити.
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28.06.2025 20:38 Ответить
Чого він її не підписує вже четвертий рік? А ти, бідося, ніяк не дочекаєшся...
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28.06.2025 21:53 Ответить
Будь ласочка, обережніше з собою, дорогими!
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28.06.2025 20:15 Ответить
Може їм конституцію у вигляді коміксу надрукувати? За шість років читати так і не навчилися.
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28.06.2025 20:17 Ответить
Ага. Вибори, на які зможуть пройти ЗЄ, пара єрмаківських нікчем і бомжі для масовки.

На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
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28.06.2025 20:17 Ответить
Тут маленьке питання,а чи буде взагалі Україна до закінчення війни?З ЗЕкодлом майбутнє виглядає зовсім погано
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28.06.2025 20:21 Ответить
Ну з такими темпами просування кацапів...

ЗЄ та ***** стільки не проживуть. 😁
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28.06.2025 20:41 Ответить
Пролітає не тільки над Кривим Рогом, а по всій Україні. Його більшість виборців були в Маріуполі, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорожській областях. Навіть якщо більша їх частина не були в окупації, то вже ніколи не проголосували за Зе. Свинарчук, тьфу Стефанчук із шоблою мудрують, як краще сфальшувати, щоб серед кандидатів був Зе і не було Порошенка і Залужного. Але на цей раз їм дудки щось вийде, зметуть і посадять.
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28.06.2025 20:34 Ответить
***. Скока можно? Опять Даунбас нам нагадил. Даунбас нам "на гора" выдал Кравчука и Кучмы Зека и Клоуна. А мы все за Черновила (папу) были. Не срослось, не пофартило.
Есть инсайт что Трампона тоже...таво Даунбас присутствовал. Ну Фицо с Орбаном его (Даунбаса) ставленники. Вот кто мировой кукловод, а не жидомасоны/иллюминаторы.
Вы, дедушка, хоть бы результаты выборов по областям глянули
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28.06.2025 21:59 Ответить
Після війни на чолі з зеленим лайном вибори будуть непотрібні!!
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28.06.2025 20:18 Ответить
Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, ВІЗЬМІТЬ ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ТОЙ.ЗГІДНО КОТРОГО ВИ "ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ" ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ.АДЖЕ ВІН САМИЙ ДОСКОНАЛИЙ ДЛЯ ВАС...НЕ ШУКАЙТЕ БІЛЬШЕ В ЗАДНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МЕДУ.ВИ ЙОГО ТАМ БІЛЬШЕ НЕ ЗНАЙДЕТЕ...
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28.06.2025 20:20 Ответить
Не підходить зеленій шоблі цей закон, від для демократичних виборів, а їм треба пролізти ще раз за любу ціну
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28.06.2025 20:56 Ответить
А цим всьо отвінта:
«Дайош правільниє вибори !
Порошенка, Залужного і прімкнувшего к нім Патрона - заблокіровать !»
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28.06.2025 20:22 Ответить
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28.06.2025 23:07 Ответить
Це - клон Марьяни.
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28.06.2025 23:09 Ответить
Щось задумали - але це стане відомо не відразу, після виборів....
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28.06.2025 20:26 Ответить
Законом заборонять балотуватися всім хто не має клоунскої освіті і не вміє грати на роялі.
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28.06.2025 20:26 Ответить
Так мер одеси щей той красунчик у порівнянні з цим законом. А шо ж тоді військові - а от так - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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28.06.2025 20:28 Ответить
А це чмо розуміє скільки в Україні буде зброї ???
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28.06.2025 20:30 Ответить
Не надо в эти игры играть, закон уже есть в нём всё сказано а под себя любимых выборы провести не выйдет. Зеленский имеет очень большие шансы на выборах президента а вот Слуги Народа это пардон НОЛЬ и шансов НОЛЬ, поэтому может выйти так что Зеленский получит оппозиционный парламент и шансы на это большие.
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28.06.2025 20:31 Ответить
Смотрите. Я уже писал. Меня такая гордость берет за наших людей. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась. Прямо орлы за президента. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих зеленых "патриотов" как не было, так и нет. А на фронте 30% заполнения штата бригад и люди сидят без ротации уже 3 года. Странно это как-то, не находите? Какая-то странная виртуальная поддержка и ответственность за свой выбор выходит. Или это другое?
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28.06.2025 21:07 Ответить
Ну в современном обществе, практически в любой европейской, да и не только стране, людей готовых идти воевать и погибать за свою страну, не больше 10-15% ,поэтому всё вполне закономерно и кто бы не был президентом эта цира может только уменьшиться но не увеличиться.
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28.06.2025 21:33 Ответить
Это все манипуляция. Война не где-то там у них, а конкретно здесь, у нас. И поддержка всех решений Верховного главкома у вас подобных - тоже здесь у нас и сейчас, именно в условиях большой войны. И это намного больше десяти миллионов человек. Даже с учетом вычета не военнообязанных - получается несколько миллионов. Так где эти зеленые "патриоты", почему не несут ответственность за свой выбор? Если поддерживают - то вперед и с песней, а если не хотят - то что это за поддержка? "Я его типа поддерживаю, но его решения выполнять не хочу?"
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28.06.2025 22:03 Ответить
Ну это какой-то полнейший бред, политическая поддержка определённого президента и готовность воевать за свою страну это не пересекающиеся вещи, не понимать этого ну совершенно глупо и кто бы завтра ни стал президентом, станет ли им Зеленский или Залужный или кто-то ещё, цифры людей добровольно идущих на фронт не изменятся, их можно изменить репрессивными методами призывая всех подряд с 18 лет. А президентом станет безусловно Зеленский если сам этого захочет, реальных сценариев победы другого кандидата на сегодняшний день нет. Я так подозреваю что вы сторонник Порошенко, но находясь в здравом уме нельзя не понимать, что шансов у него ноль. Что же касается Зеленского то реально никто из предшественников не сделал для Украины больше него тем более в таких обстоятельствах.
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28.06.2025 22:52 Ответить
Вибори з одним кандидатом?
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28.06.2025 20:32 Ответить
Це так бажають реальні свинарчук, щоб був Зе і біля нього, наприклад Бойко і абдристович. Мають купити губозакаточний станок, чи думають, що надурили у 2019, то надурять і зараз?
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28.06.2025 20:36 Ответить
А чом не надурити?
«Только нє Порошенко !» - спрацює на ура.
Два в одному: і для лохов, і для наперсточників.
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28.06.2025 20:43 Ответить
Вже другий рік ламають і бються головами об столі і стіни "великі доктора юридичного права" свинарчуки, як виграти вибори? Як прибрати реальних кандидатів Порошенка, Залужного, Тягнибока? Одного валять незаконними санкціями, я маю на увазі Порошенка і сфальшованими справами. А як бути із Залужним? Лякати справами проти генералів? Там під ружйом сьогодні до мільяйона війська і вони за Залужного, чи Зе думає придушити своїми пригудованими татаровцями? Розбіжуться, як миші при появі світла в коморі. Як не крути, а за злочини, які творилися з 2019 року прийдеться відповідати!!!
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28.06.2025 20:46 Ответить
Тільки не Тягнибок. У нього абсолютна відсутність стратегічного мислення. Абсолютна відсутність вміння прогнозувати, в тому числі, наслідки своїх дій. З нього був би сміх на весь світ. І над народом сміялись би якби він був президентом.
Серед десятків мільйонів українців не менше 10 тис розумних патріотичних українців, які б могли бути добрими президентами. Але їм прохід закритий. Нішу маніпулятори дозволили зайняти Тягнибоку і його партії.
Наступним президентом має бути військовий. Чи технар з великим досвідом роботи по своїй спеціальності. Притому навіть економіст не технар. З юристом все ясно. Юрист же та спеціальність, що однією з перших буде майже повністю замінена ШІ.
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28.06.2025 23:14 Ответить
....дохтура навколоюридичних наук.
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29.06.2025 00:21 Ответить
Вже закиди про вибори почались. А "спеціальний" це щоб з обмеженими правами для голосування. І з максимальною неконтрольованою накруткою. Переселенці, за кордоном, в "Дії", і головне щось для військових придумають. Бо у військах Зелю ненавидить процентів 90-95.
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28.06.2025 20:54 Ответить
Дивне формулювання, а діюче законодавство як заважає провести вибори після війни? Хоча про що це я, все про людей (себе) думають..
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28.06.2025 20:58 Ответить
Наперсточники. Хочуть по стопах ***** йти - керувати довічно. Х*й вам, а не Україна.
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28.06.2025 21:07 Ответить
Неа, не получится.
***** пьёт керует на свои. В Иране, С. Корее везде вцепились в кресла на свои.
Никто ещё не правил вечно на заемные деньги
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28.06.2025 22:06 Ответить
Для ***** "свои" деньги - весь бюджет рашки. Аналогично - для аятолл и кима.
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28.06.2025 22:25 Ответить
Чудовисько кралвральноє! А ви зелена пліснява стан війни оголошували? Нафта москальська вільно качається на захід, економіка на військові рейки не переведена доя порятунку народу? Імітатори і маніпулятори, як там у них кажуть хуцпяні поци!
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28.06.2025 21:10 Ответить
Єдиний правильний законопроєкт, який би влаштовував народ, це можливість цього ж народу повісити усю зелену банду на сухій вербі.
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28.06.2025 21:18 Ответить
Зрадники зроблять народу закони по яким можна вибрати тільки Зеленського
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28.06.2025 21:19 Ответить
...для фальсифікації результатів виборів...
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28.06.2025 21:23 Ответить
До задниці всі фальсіфікації. Переможе Залужний
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28.06.2025 22:21 Ответить
теоретично тут, на цензорі, можна влаштувати он-лайн голосування для визначення рейтингу можливих кандидатів серед місцевих коментаторів
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28.06.2025 22:35 Ответить
тут же є кнопка "Мені подобається" біля кожного призвіща. і буде рейтинг...
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28.06.2025 22:38 Ответить
Уся законотворча діяльність в Україні повинна бути направлена на перемогу над кідарами, а портфелі вже поділити якщо залишитеся в живих.
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28.06.2025 21:42 Ответить
Наперсточники зеленые.
Украинцы будут голосовать за военных, которые вам припомнят и фортификации и снаряды и яйца по 17 грн и воюющих инвалидов прокурворов и толстые морды забронированных налоговиков …….
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28.06.2025 22:10 Ответить
ЗЕлені наберуть білецьких та карасів.
Щоб ти і не сумнівався.
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28.06.2025 22:22 Ответить
Якій кінець війни?! Які вибори?! Ви хочите, щоб новий генпрокурор порушив кримінальну справу на всіх зелених гадів і крадунів з шпигунами???
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28.06.2025 22:20 Ответить
Зелена мерзота знищує країну! Стирати і крапка!
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28.06.2025 22:23 Ответить
Як же мені хочеться подивитись на пошматовані залишки слуг урода разом Потужним гімном
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28.06.2025 23:07 Ответить
А, зрозуміло. "Спеціальні" вибори, на яких гундосу намалюють 146%, як у його кумира. Бо на звичайних ця гундоса тварюка пролітає, як фанера над Парижем. разом зі всією своєю шоблою.
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28.06.2025 23:45 Ответить
куда спешит этот господин?

мира раньше конца 2027 не будет. он что х у йло не слушал?
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29.06.2025 00:27 Ответить
 
 