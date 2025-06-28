Рада разрабатывает специальный законопроект для организации послевоенных выборов, - Стефанчук
Верховная Рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов после окончания войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в телеэфире.
"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что Украину ожидает много вызовов после завершения войны, и их характер в значительной степени будет зависеть от того, как и когда она закончится.
"Но мы готовим разные вот базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - сказал Стефанчук.
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Все ж є у відкритому доступі, якщо інтернет для тебе не обмежений порнухою. 😁
Портнов перед своїм убивством бачився з Зеленським, Єрмаком і Татаровим, - джерела «Цензор.НЕТ»
На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
ЗЄ та ***** стільки не проживуть. 😁
Есть инсайт что Трампона тоже...таво Даунбас присутствовал. Ну Фицо с Орбаном его (Даунбаса) ставленники. Вот кто мировой кукловод, а не жидомасоны/иллюминаторы.
Вы, дедушка, хоть бы результаты выборов по областям глянули
«Дайош правільниє вибори !
Порошенка, Залужного і прімкнувшего к нім Патрона - заблокіровать !»
«Только нє Порошенко !» - спрацює на ура.
Два в одному: і для лохов, і для наперсточників.
Серед десятків мільйонів українців не менше 10 тис розумних патріотичних українців, які б могли бути добрими президентами. Але їм прохід закритий. Нішу маніпулятори дозволили зайняти Тягнибоку і його партії.
Наступним президентом має бути військовий. Чи технар з великим досвідом роботи по своїй спеціальності. Притому навіть економіст не технар. З юристом все ясно. Юрист же та спеціальність, що однією з перших буде майже повністю замінена ШІ.
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пьёткерует на свои. В Иране, С. Корее везде вцепились в кресла на свои.
Никто ещё не правил вечно на заемные деньги
Украинцы будут голосовать за военных, которые вам припомнят и фортификации и снаряды и яйца по 17 грн и воюющих инвалидов прокурворов и толстые морды забронированных налоговиков …….
Щоб ти і не сумнівався.
мира раньше конца 2027 не будет. он что х у йло не слушал?