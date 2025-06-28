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Новини Президенські вибори
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Рада розробляє спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Верховна Рада працює над спеціальним законопроєктом про проведення виборів після закінчення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в телеефірі.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.

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"Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - сказав Стефанчук.

Автор: 

вибори (6724) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+24
Ага. Вибори, на які зможуть пройти ЗЄ, пара єрмаківських нікчем і бомжі для масовки.

На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
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28.06.2025 20:17 Відповісти
+20
У нормальних політиків і військових одна задача і ціль: як виграти війну у ворога, а у дебілів, як обдурити нарід і виграти вибори, щоб залишитися мародерити і дурити.
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28.06.2025 20:38 Відповісти
+17
Може їм конституцію у вигляді коміксу надрукувати? За шість років читати так і не навчилися.
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28.06.2025 20:17 Відповісти
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Так це законопроєкт заради котрого Портнов приїзджав до ЗЄрмаків.
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28.06.2025 20:19 Відповісти
Я, читаючи твої коментарі тут, давно підозрюю, що ти якісь папери за портновим носиш.
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28.06.2025 21:54 Відповісти
От що в вас, дебілах, добре, що ви навіть не усвідомлюєте, що своїми незграбними висерами робите тільки гірше.

Все ж є у відкритому доступі, якщо інтернет для тебе не обмежений порнухою. 😁

Портнов перед своїм убивством бачився з Зеленським, Єрмаком і Татаровим, - джерела «Цензор.НЕТ»
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28.06.2025 22:27 Відповісти
У нормальних політиків і військових одна задача і ціль: як виграти війну у ворога, а у дебілів, як обдурити нарід і виграти вибори, щоб залишитися мародерити і дурити.
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28.06.2025 20:38 Відповісти
Чого він її не підписує вже четвертий рік? А ти, бідося, ніяк не дочекаєшся...
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28.06.2025 21:53 Відповісти
Будь ласочка, обережніше з собою, дорогими!
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28.06.2025 20:15 Відповісти
Може їм конституцію у вигляді коміксу надрукувати? За шість років читати так і не навчилися.
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28.06.2025 20:17 Відповісти
Ага. Вибори, на які зможуть пройти ЗЄ, пара єрмаківських нікчем і бомжі для масовки.

На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
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28.06.2025 20:17 Відповісти
Тут маленьке питання,а чи буде взагалі Україна до закінчення війни?З ЗЕкодлом майбутнє виглядає зовсім погано
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28.06.2025 20:21 Відповісти
Ну з такими темпами просування кацапів...

ЗЄ та ***** стільки не проживуть. 😁
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28.06.2025 20:41 Відповісти
Пролітає не тільки над Кривим Рогом, а по всій Україні. Його більшість виборців були в Маріуполі, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорожській областях. Навіть якщо більша їх частина не були в окупації, то вже ніколи не проголосували за Зе. Свинарчук, тьфу Стефанчук із шоблою мудрують, як краще сфальшувати, щоб серед кандидатів був Зе і не було Порошенка і Залужного. Але на цей раз їм дудки щось вийде, зметуть і посадять.
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28.06.2025 20:34 Відповісти
***. Скока можно? Опять Даунбас нам нагадил. Даунбас нам "на гора" выдал Кравчука и Кучмы Зека и Клоуна. А мы все за Черновила (папу) были. Не срослось, не пофартило.
Есть инсайт что Трампона тоже...таво Даунбас присутствовал. Ну Фицо с Орбаном его (Даунбаса) ставленники. Вот кто мировой кукловод, а не жидомасоны/иллюминаторы.
Вы, дедушка, хоть бы результаты выборов по областям глянули
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28.06.2025 21:59 Відповісти
Після війни на чолі з зеленим лайном вибори будуть непотрібні!!
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28.06.2025 20:18 Відповісти
Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, ВІЗЬМІТЬ ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ТОЙ.ЗГІДНО КОТРОГО ВИ "ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ" ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ.АДЖЕ ВІН САМИЙ ДОСКОНАЛИЙ ДЛЯ ВАС...НЕ ШУКАЙТЕ БІЛЬШЕ В ЗАДНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МЕДУ.ВИ ЙОГО ТАМ БІЛЬШЕ НЕ ЗНАЙДЕТЕ...
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28.06.2025 20:20 Відповісти
Не підходить зеленій шоблі цей закон, від для демократичних виборів, а їм треба пролізти ще раз за любу ціну
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28.06.2025 20:56 Відповісти
А цим всьо отвінта:
«Дайош правільниє вибори !
Порошенка, Залужного і прімкнувшего к нім Патрона - заблокіровать !»
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28.06.2025 20:22 Відповісти
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28.06.2025 23:07 Відповісти
Це - клон Марьяни.
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28.06.2025 23:09 Відповісти
Щось задумали - але це стане відомо не відразу, після виборів....
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28.06.2025 20:26 Відповісти
Законом заборонять балотуватися всім хто не має клоунскої освіті і не вміє грати на роялі.
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28.06.2025 20:26 Відповісти
Так мер одеси щей той красунчик у порівнянні з цим законом. А шо ж тоді військові - а от так - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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28.06.2025 20:28 Відповісти
А це чмо розуміє скільки в Україні буде зброї ???
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28.06.2025 20:30 Відповісти
Не надо в эти игры играть, закон уже есть в нём всё сказано а под себя любимых выборы провести не выйдет. Зеленский имеет очень большие шансы на выборах президента а вот Слуги Народа это пардон НОЛЬ и шансов НОЛЬ, поэтому может выйти так что Зеленский получит оппозиционный парламент и шансы на это большие.
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28.06.2025 20:31 Відповісти
Смотрите. Я уже писал. Меня такая гордость берет за наших людей. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась. Прямо орлы за президента. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих зеленых "патриотов" как не было, так и нет. А на фронте 30% заполнения штата бригад и люди сидят без ротации уже 3 года. Странно это как-то, не находите? Какая-то странная виртуальная поддержка и ответственность за свой выбор выходит. Или это другое?
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28.06.2025 21:07 Відповісти
Ну в современном обществе, практически в любой европейской, да и не только стране, людей готовых идти воевать и погибать за свою страну, не больше 10-15% ,поэтому всё вполне закономерно и кто бы не был президентом эта цира может только уменьшиться но не увеличиться.
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28.06.2025 21:33 Відповісти
Это все манипуляция. Война не где-то там у них, а конкретно здесь, у нас. И поддержка всех решений Верховного главкома у вас подобных - тоже здесь у нас и сейчас, именно в условиях большой войны. И это намного больше десяти миллионов человек. Даже с учетом вычета не военнообязанных - получается несколько миллионов. Так где эти зеленые "патриоты", почему не несут ответственность за свой выбор? Если поддерживают - то вперед и с песней, а если не хотят - то что это за поддержка? "Я его типа поддерживаю, но его решения выполнять не хочу?"
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28.06.2025 22:03 Відповісти
Ну это какой-то полнейший бред, политическая поддержка определённого президента и готовность воевать за свою страну это не пересекающиеся вещи, не понимать этого ну совершенно глупо и кто бы завтра ни стал президентом, станет ли им Зеленский или Залужный или кто-то ещё, цифры людей добровольно идущих на фронт не изменятся, их можно изменить репрессивными методами призывая всех подряд с 18 лет. А президентом станет безусловно Зеленский если сам этого захочет, реальных сценариев победы другого кандидата на сегодняшний день нет. Я так подозреваю что вы сторонник Порошенко, но находясь в здравом уме нельзя не понимать, что шансов у него ноль. Что же касается Зеленского то реально никто из предшественников не сделал для Украины больше него тем более в таких обстоятельствах.
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28.06.2025 22:52 Відповісти
Вибори з одним кандидатом?
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28.06.2025 20:32 Відповісти
Це так бажають реальні свинарчук, щоб був Зе і біля нього, наприклад Бойко і абдристович. Мають купити губозакаточний станок, чи думають, що надурили у 2019, то надурять і зараз?
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28.06.2025 20:36 Відповісти
А чом не надурити?
«Только нє Порошенко !» - спрацює на ура.
Два в одному: і для лохов, і для наперсточників.
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28.06.2025 20:43 Відповісти
Вже другий рік ламають і бються головами об столі і стіни "великі доктора юридичного права" свинарчуки, як виграти вибори? Як прибрати реальних кандидатів Порошенка, Залужного, Тягнибока? Одного валять незаконними санкціями, я маю на увазі Порошенка і сфальшованими справами. А як бути із Залужним? Лякати справами проти генералів? Там під ружйом сьогодні до мільяйона війська і вони за Залужного, чи Зе думає придушити своїми пригудованими татаровцями? Розбіжуться, як миші при появі світла в коморі. Як не крути, а за злочини, які творилися з 2019 року прийдеться відповідати!!!
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28.06.2025 20:46 Відповісти
Тільки не Тягнибок. У нього абсолютна відсутність стратегічного мислення. Абсолютна відсутність вміння прогнозувати, в тому числі, наслідки своїх дій. З нього був би сміх на весь світ. І над народом сміялись би якби він був президентом.
Серед десятків мільйонів українців не менше 10 тис розумних патріотичних українців, які б могли бути добрими президентами. Але їм прохід закритий. Нішу маніпулятори дозволили зайняти Тягнибоку і його партії.
Наступним президентом має бути військовий. Чи технар з великим досвідом роботи по своїй спеціальності. Притому навіть економіст не технар. З юристом все ясно. Юрист же та спеціальність, що однією з перших буде майже повністю замінена ШІ.
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28.06.2025 23:14 Відповісти
....дохтура навколоюридичних наук.
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29.06.2025 00:21 Відповісти
Вже закиди про вибори почались. А "спеціальний" це щоб з обмеженими правами для голосування. І з максимальною неконтрольованою накруткою. Переселенці, за кордоном, в "Дії", і головне щось для військових придумають. Бо у військах Зелю ненавидить процентів 90-95.
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28.06.2025 20:54 Відповісти
Дивне формулювання, а діюче законодавство як заважає провести вибори після війни? Хоча про що це я, все про людей (себе) думають..
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28.06.2025 20:58 Відповісти
Наперсточники. Хочуть по стопах ***** йти - керувати довічно. Х*й вам, а не Україна.
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28.06.2025 21:07 Відповісти
Неа, не получится.
***** пьёт керует на свои. В Иране, С. Корее везде вцепились в кресла на свои.
Никто ещё не правил вечно на заемные деньги
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28.06.2025 22:06 Відповісти
Для ***** "свои" деньги - весь бюджет рашки. Аналогично - для аятолл и кима.
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28.06.2025 22:25 Відповісти
Чудовисько кралвральноє! А ви зелена пліснява стан війни оголошували? Нафта москальська вільно качається на захід, економіка на військові рейки не переведена доя порятунку народу? Імітатори і маніпулятори, як там у них кажуть хуцпяні поци!
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28.06.2025 21:10 Відповісти
Єдиний правильний законопроєкт, який би влаштовував народ, це можливість цього ж народу повісити усю зелену банду на сухій вербі.
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28.06.2025 21:18 Відповісти
Зрадники зроблять народу закони по яким можна вибрати тільки Зеленського
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28.06.2025 21:19 Відповісти
...для фальсифікації результатів виборів...
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28.06.2025 21:23 Відповісти
До задниці всі фальсіфікації. Переможе Залужний
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28.06.2025 22:21 Відповісти
теоретично тут, на цензорі, можна влаштувати он-лайн голосування для визначення рейтингу можливих кандидатів серед місцевих коментаторів
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28.06.2025 22:35 Відповісти
тут же є кнопка "Мені подобається" біля кожного призвіща. і буде рейтинг...
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28.06.2025 22:38 Відповісти
Уся законотворча діяльність в Україні повинна бути направлена на перемогу над кідарами, а портфелі вже поділити якщо залишитеся в живих.
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28.06.2025 21:42 Відповісти
Наперсточники зеленые.
Украинцы будут голосовать за военных, которые вам припомнят и фортификации и снаряды и яйца по 17 грн и воюющих инвалидов прокурворов и толстые морды забронированных налоговиков …….
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28.06.2025 22:10 Відповісти
ЗЕлені наберуть білецьких та карасів.
Щоб ти і не сумнівався.
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28.06.2025 22:22 Відповісти
Якій кінець війни?! Які вибори?! Ви хочите, щоб новий генпрокурор порушив кримінальну справу на всіх зелених гадів і крадунів з шпигунами???
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28.06.2025 22:20 Відповісти
Зелена мерзота знищує країну! Стирати і крапка!
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28.06.2025 22:23 Відповісти
Як же мені хочеться подивитись на пошматовані залишки слуг урода разом Потужним гімном
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28.06.2025 23:07 Відповісти
А, зрозуміло. "Спеціальні" вибори, на яких гундосу намалюють 146%, як у його кумира. Бо на звичайних ця гундоса тварюка пролітає, як фанера над Парижем. разом зі всією своєю шоблою.
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28.06.2025 23:45 Відповісти
куда спешит этот господин?

мира раньше конца 2027 не будет. он что х у йло не слушал?
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29.06.2025 00:27 Відповісти
 
 