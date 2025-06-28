Рада розробляє спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук
Верховна Рада працює над спеціальним законопроєктом про проведення виборів після закінчення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в телеефірі.
"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.
Він зазначив, що Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.
"Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - сказав Стефанчук.
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Все ж є у відкритому доступі, якщо інтернет для тебе не обмежений порнухою. 😁
Портнов перед своїм убивством бачився з Зеленським, Єрмаком і Татаровим, - джерела «Цензор.НЕТ»
На нормальних чесних виборах ЗЄ пролітає, як фанера над Кривим Рогом.
ЗЄ та ***** стільки не проживуть. 😁
Есть инсайт что Трампона тоже...таво Даунбас присутствовал. Ну Фицо с Орбаном его (Даунбаса) ставленники. Вот кто мировой кукловод, а не жидомасоны/иллюминаторы.
Вы, дедушка, хоть бы результаты выборов по областям глянули
«Дайош правільниє вибори !
Порошенка, Залужного і прімкнувшего к нім Патрона - заблокіровать !»
«Только нє Порошенко !» - спрацює на ура.
Два в одному: і для лохов, і для наперсточників.
Серед десятків мільйонів українців не менше 10 тис розумних патріотичних українців, які б могли бути добрими президентами. Але їм прохід закритий. Нішу маніпулятори дозволили зайняти Тягнибоку і його партії.
Наступним президентом має бути військовий. Чи технар з великим досвідом роботи по своїй спеціальності. Притому навіть економіст не технар. З юристом все ясно. Юрист же та спеціальність, що однією з перших буде майже повністю замінена ШІ.
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пьёткерует на свои. В Иране, С. Корее везде вцепились в кресла на свои.
Никто ещё не правил вечно на заемные деньги
Украинцы будут голосовать за военных, которые вам припомнят и фортификации и снаряды и яйца по 17 грн и воюющих инвалидов прокурворов и толстые морды забронированных налоговиков …….
Щоб ти і не сумнівався.
мира раньше конца 2027 не будет. он что х у йло не слушал?