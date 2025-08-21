РУС
Встреча Зеленского и Путина
Путин готов к встрече с Зеленским, но стоит проработать все вопросы, - Лавров

Путин готов к встрече с Зеленским Что говорит Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским. Однако он назвал условие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Путин готов, по словам российского министра, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны", - добавил он.

Также читайте: Зеленский: Я был бы доволен, если бы выборы в Украине уже были

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

Читайте: Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский

Зеленский Владимир (21666) Лавров Сергей (2355) путин владимир (32036) россия (96929)
Ця музика буде вічною. Кацапи вміють тягнути кота за хвіст, особливо, коли Трамп на їхньому боці.
21.08.2025 13:43 Ответить
Які питання? - вйобуйте нах з України! - і всі питання відпадуть
21.08.2025 13:43 Ответить
Не поїде ***** ні на яку зустріч. Коняка пи₴дить,щоб запудрити і так слабенькі мізки трампона.
21.08.2025 13:45 Ответить
21.08.2025 13:43 Ответить
21.08.2025 13:43 Ответить
21.08.2025 13:43 Ответить
21.08.2025 13:45 Ответить
21.08.2025 13:45 Ответить
21.08.2025 14:11 Ответить
21.08.2025 13:45 Ответить
21.08.2025 13:48 Ответить
21.08.2025 13:48 Ответить
жид шаломов ще не напився крові українців
21.08.2025 13:48 Ответить
Прохання до читачів: виділіть 5 секунд свого часу, щоб відправити цю мразоту у глибокий спам.
21.08.2025 13:51 Ответить
жидівська хвойда чекістська хуцпата, здохни
21.08.2025 13:53 Ответить
Шановні українці, зверніть увагу на те як реагують тутешні жидівські боти,на будь який допис про смердячу жидівня, бояться правди жиди.
21.08.2025 14:03 Ответить
жид та москаль це брати близнюки
21.08.2025 14:04 Ответить
ПЕРЕФРАЗУЮ
- коли підготують капітуляціюя то Путін прийде прийняти її від ЗЕ, інакше - ні
21.08.2025 13:52 Ответить
21.08.2025 13:57 Ответить
***** приїде тільки вже на підписання капітуляції. А Зеля думав що просто побалакає з *****м? Зараз ще Тампон не дивлячись на те що рашисти розбомбили американську компанію буде давити на Зелю щоб на все погоджувався.
21.08.2025 13:58 Ответить
Цей пізьдьож по колу може тривати вічно, і враження шо всіх влаштовує ця дурь , окрім українців які стікають кров'ю
21.08.2025 13:59 Ответить
Українці саме за це голосували в 2019
21.08.2025 14:04 Ответить
Ну так сам диктатор ***** не легітимний, якого хєра з ним зустрічатися??
21.08.2025 14:05 Ответить
і це теж правда ...
21.08.2025 14:13 Ответить
Так, ію готивність пуцин продемонстрував минулої ночі. ******.
21.08.2025 14:08 Ответить
Усі про все знали й ніхто нічого не міг зробити. Розслідувач Боб Вудворд розповідає, як провал США в Афганістані, нерішучість Європи та імперські амбіції Путіна призвели до війни - переказуємо книгу War -- https://babel.ua/texts/111761-usi-pro-vse-znali-y-nihto-nichogo-ne-mig-zrobiti-rozsliduvach-bob-vudvord-rozpovidaye-yak-proval-ssha-v-afganistani-nerishuchist-yevropi-ta-imperski-ambiciji-putina-prizveli-do-viyni-perekazuyemo-knig
21.08.2025 14:14 Ответить
Не уявляю собі тет-а-тет діалог агресора і жертви.
21.08.2025 14:21 Ответить
Не можна допускати такої зустрічі. На ній мають бути присутні представники інших країн.
21.08.2025 14:42 Ответить
На шкурадёрне тебя дебила проработают вместе с ******.
21.08.2025 14:22 Ответить
Зеля хоче зустрітись віч на віч, ніби планує задушити *****.
Кацапи давно відомі тим що після приватних зустрічей виходять до журналістів і все брешуть. Якщо присутня третя і четверта сторона, то збрехати не вийде.
То чого хоче наший ЗЕ? Зазирнути в очко ***** ?
21.08.2025 14:41 Ответить
"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання легітимності підписантів з української сторони", - додав він. КУЙЛО І ВСЯ ВЛАДА СОВКОВОГО СОЮЗУ.ТА 3,14ДЕРАЦІЇ Є НЕЛИГІТИМНОЮ З 1917 РОКУ.ЦЕ БУВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ,КОТРИЙ ВЧИНИВ ТЕРОРИСТ ЧЛЄНІН ЗА НІМЕЦЬКІ ГРОШІ
21.08.2025 14:43 Ответить
Може досить слухати рашиську мерзоту ,це затягування часу і що може домовитись клоун з кривавим терористом ?
21.08.2025 14:46 Ответить
 
 