Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским. Однако он назвал условие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Путин готов, по словам российского министра, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны", - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

