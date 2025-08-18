УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
2 112 28

Трамп хотів зупинити переговори з Путіним, почувши про його вимоги щодо Донецької області, - Axios

переговори на Алясці

За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп був готовий перервати переговори президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, коли почув, що той непохитний у своїх вимогах отримати під контроль усю Донецьку область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами джерел, під час перемовин Путін висунув максималістські вимоги щодо п’яти українських регіонів України, зокрема заявив, що вимагає передати під контроль Росії всю Донецьку область.

Очільник Кремля був настільки непохитним у цій вимозі, що американський президент був готовий піти з переговорів.

"Якщо тут ключовий момент — це Донецьк (мається на увазі, вся Донецька область — ред.), і якщо немає поступок, нам не варто це затягувати", — сказав він.

Також читайте: Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф

Потім, за даними Axios, Путін нібито відступив від своєї вимоги. Однак після перемовин, ані він, ані Трамп не провели сесію запитань-відповідей із журналістами, а їхній запланований робочий ланч було скасовано.

Видання також цитує оцінки американської розвідки, які навів його співрозмовник. За однією з оцінок, РФ може захопити всю Донеччину до жовтня, однак за іншою — шлях до цього "значно важчий і невизначений шлях".

Автор: 

путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
❗️Я не віддам путіну землі України. Це неможливо, - Зеленський.
показати весь коментар
18.08.2025 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо ж його зупинило?
показати весь коментар
18.08.2025 17:54 Відповісти
❗️Я не віддам путіну землі України. Це неможливо, - Зеленський.
показати весь коментар
18.08.2025 17:55 Відповісти
Брехня. Трампон нагнувся перед ****** раком та роздвинув булки.
показати весь коментар
18.08.2025 17:54 Відповісти
Про це ж і написано - він спочатку хотів піти , але потім - зробив те що ви написали .... Можна лише позаздрити такій витримці Дональда і його силі волі ...
показати весь коментар
18.08.2025 18:00 Відповісти
Тампону подобається бути у ролі пасива😆
показати весь коментар
18.08.2025 18:04 Відповісти
Дивно, що з таким Трампом Хло ще Аляску не запросив...
показати весь коментар
18.08.2025 17:55 Відповісти
За однією з оцінок, РФ може захопити всю Донеччину до жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3569276
- тепер розвідка США бере дані напряму з кремля ?
показати весь коментар
18.08.2025 17:55 Відповісти
2044 року
показати весь коментар
18.08.2025 17:56 Відповісти
і Київ за три дні
показати весь коментар
18.08.2025 17:58 Відповісти
але потім передумав, коли йому показали відєо, як він по "молодості" в параші отжигав )))
показати весь коментар
18.08.2025 17:56 Відповісти
***** вже 11 років не може захопити весь Донбас, а за 2 місяці дивним чином зможе.
показати весь коментар
18.08.2025 17:59 Відповісти
По трамбонівські - Peace Deals, а на людському - спізліл
показати весь коментар
18.08.2025 17:59 Відповісти
Ще він хотів зупинити війну за 24 години. Потім сказав що пожартував.
показати весь коментар
18.08.2025 18:00 Відповісти
Але потім Путін сказав що він красівий і Трамп закохався і вирішив подарувати йому Україну
показати весь коментар
18.08.2025 18:00 Відповісти
Що, прям таки й хотів? Обурився і хотів? Всю червону доріжку хотів запхати делегації орди прямо в сраку? Ну і пісателі-фантасти...
показати весь коментар
18.08.2025 18:02 Відповісти
Ірраціональна закоханість трампа в х*йло помітна неозброєним оком. ВСІМ.
показати весь коментар
18.08.2025 18:03 Відповісти
Якби хотiв - зупинив би
показати весь коментар
18.08.2025 18:05 Відповісти
*****
показати весь коментар
18.08.2025 18:05 Відповісти
ну так план трампа був по лінії фронту. чого він дозволив Путіну себе прогнути і зараз вимагає від України віддати Росії Донецьку область?
показати весь коментар
18.08.2025 18:07 Відповісти
Америка мало того, що не засудила Росію за окупацію українського Криму, так вона ще й вимагає в України віддати Росії ще й Донбас.

позор Америці.

такого позора Америка ще не переживала.
показати весь коментар
18.08.2025 18:08 Відповісти
київ за три дні! війна за 24 години!
цікаво, а куди хотів піти рудий блазень? він же у себе в хаті, чи нє?

червона доріжка, морпіхи сша на колінах перед "росія", аплодисменти і відсос на задньому сидінні кадилаку, от і все що треба бачити та знати!
показати весь коментар
18.08.2025 18:08 Відповісти
Обама нічого не робив коли Росія захоплювала Крим.
а Трамп ще слабший за обаму . він вимагає в України віддати Росії Донбас.
показати весь коментар
18.08.2025 18:10 Відповісти
Молодець він , добився свого - Make America fucking shit Again !
показати весь коментар
18.08.2025 18:11 Відповісти
Дешеві трюки Трампа, набиває собі ціну.
Якби реально хотів, то перервав би зустріч з пуйлом.
показати весь коментар
18.08.2025 18:12 Відповісти
Так так хотів, шо аж червоний килим прослав, мля...
показати весь коментар
18.08.2025 18:12 Відповісти
Ху@лу потрібно мільйон орків покласти тільки за захоплення агломерації Донбасу.
показати весь коментар
18.08.2025 18:12 Відповісти
Нехай зупиняе й йде нах...той трямп...Й недопускати цю путинську ганчірку ні до яких перемовин..Мати справу тількі з Європою.
показати весь коментар
18.08.2025 18:16 Відповісти
 
 