Трамп хотів зупинити переговори з Путіним, почувши про його вимоги щодо Донецької області, - Axios
За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп був готовий перервати переговори президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, коли почув, що той непохитний у своїх вимогах отримати під контроль усю Донецьку область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За словами джерел, під час перемовин Путін висунув максималістські вимоги щодо п’яти українських регіонів України, зокрема заявив, що вимагає передати під контроль Росії всю Донецьку область.
Очільник Кремля був настільки непохитним у цій вимозі, що американський президент був готовий піти з переговорів.
"Якщо тут ключовий момент — це Донецьк (мається на увазі, вся Донецька область — ред.), і якщо немає поступок, нам не варто це затягувати", — сказав він.
Потім, за даними Axios, Путін нібито відступив від своєї вимоги. Однак після перемовин, ані він, ані Трамп не провели сесію запитань-відповідей із журналістами, а їхній запланований робочий ланч було скасовано.
Видання також цитує оцінки американської розвідки, які навів його співрозмовник. За однією з оцінок, РФ може захопити всю Донеччину до жовтня, однак за іншою — шлях до цього "значно важчий і невизначений шлях".
- тепер розвідка США бере дані напряму з кремля ?
позор Америці.
такого позора Америка ще не переживала.
цікаво, а куди хотів піти рудий блазень? він же у себе в хаті, чи нє?
червона доріжка, морпіхи сша на колінах перед "росія", аплодисменти і відсос на задньому сидінні кадилаку, от і все що треба бачити та знати!
а Трамп ще слабший за обаму . він вимагає в України віддати Росії Донбас.
Якби реально хотів, то перервав би зустріч з пуйлом.