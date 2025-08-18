Трамп хотел остановить переговоры с Путиным, услышав о его требованиях по Донетчине, - Axios
По информации Axios, президент США Дональд Трамп был готов прервать переговоры президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, когда услышал, что тот непреклонен в своих требованиях получить под контроль всю Донецкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам источников, во время переговоров Путин выдвинул максималистские требования по пяти украинским регионам Украины, в частности заявил, что требует передать под контроль России всю Донецкую область.
Глава Кремля был настолько непреклонен в этом требовании, что американский президент был готов уйти с переговоров.
"Если здесь ключевой момент - это Донецк (имеется в виду, вся Донецкая область - ред.), и если нет уступок, нам не стоит это затягивать", - сказал он.
Затем, по данным Axios, Путин якобы отступил от своего требования. Однако после переговоров, ни он, ни Трамп не провели сессию вопросов-ответов с журналистами, а их запланированный рабочий ланч был отменен.
Издание также цитирует оценки американской разведки, которые привел его собеседник. По одной из оценок, РФ может захватить всю Донецкую область до октября, однако по другой - путь к этому "значительно более трудный и неопределенный путь".
червоні труселякраватку і затягнув її собі на горлянці щоб не виялатись по-брудному.
- тепер розвідка США бере дані напряму з кремля ?
72-часа давал американский генерал Марк Милли на сопротивление украинской армии.
Или вы слышали/читали кацапские оф. заявления о трех днях?
про фактор Залужного тоді ще ніхто не знав.
Растянутые комкникации противника входят в это фактор?
1. Из архивов уплыла расписка Порошенко о сотрудничестве с КГБ.
2. Имя резидента российской разведки в Украине знает каждая украинская собака.
3. Итоги секретной встречи главы ФСБ с президентом Зеленским, в Омане только ленивый не в курсе.
4. Шутя разоблачен супер секретный агент в США (Трамп). Более того предметом гласности стала его кличка (псевдоним) это вообще только три человека знали.
5. Компромат на Трампа широко обсуждается пользователями. Держится последний большой секрет Кремля - имена проституток, которые обссыкали агента Краснова.
6. Не секрет почему в оккупированном Донецке нет воды. Но это не кацапы. Это жиды выпили
позор Америці.
такого позора Америка ще не переживала.
цікаво, а куди хотів піти рудий блазень? він же у себе в хаті, чи нє?
червона доріжка, морпіхи сша на колінах перед "росія", аплодисменти і відсос на задньому сидінні кадилаку, от і все що треба бачити та знати!
а Трамп ще слабший за обаму . він вимагає в України віддати Росії Донбас.
Якби реально хотів, то перервав би зустріч з пуйлом.
А так...трильйони за вуглеводи,з яких,до речі,значну частину єс сплачує,то чого б не воювати..
Київ за 3 дні вже був, тепер Донеччина до жовтня.
Зеленський, напевно, дуже радіє, що звання найбільшого клоуна планети у нього відібрав Трамп, Віткофф, Рубіо та інші трампісти.
Зверніть увагу, що вся "рішучість" Трампа - лише на словах. Міг піти з перемовин, міг вдарити по москві, міг надати Україні всю необхідну зброю. На словах. А насправді - смоктав в'ялого на перемовинах, вдарив лише язиком по дупі #уйла, а Україні двічі зупиняв поставки, вперше - ще при Байдені.
Як там санкції, смоктуне? 24 години, 2 тижні, 100 днів.
Трамп - найбільший клоун планети! Вітаємо!
То видання вважает , що ***** володіє безмежною кількісттю м"яса гарматного ...