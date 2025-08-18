Трамп хотел остановить переговоры с Путиным, услышав о его требованиях по Донетчине, - Axios

По информации Axios, президент США Дональд Трамп был готов прервать переговоры президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, когда услышал, что тот непреклонен в своих требованиях получить под контроль всю Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам источников, во время переговоров Путин выдвинул максималистские требования по пяти украинским регионам Украины, в частности заявил, что требует передать под контроль России всю Донецкую область.

Глава Кремля был настолько непреклонен в этом требовании, что американский президент был готов уйти с переговоров.

"Если здесь ключевой момент - это Донецк (имеется в виду, вся Донецкая область - ред.), и если нет уступок, нам не стоит это затягивать", - сказал он.

Затем, по данным Axios, Путин якобы отступил от своего требования. Однако после переговоров, ни он, ни Трамп не провели сессию вопросов-ответов с журналистами, а их запланированный рабочий ланч был отменен.

Издание также цитирует оценки американской разведки, которые привел его собеседник. По одной из оценок, РФ может захватить всю Донецкую область до октября, однако по другой - путь к этому "значительно более трудный и неопределенный путь".