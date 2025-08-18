РУС
Новости Переговоры Трампа и Путина
5 646 49

Трамп хотел остановить переговоры с Путиным, услышав о его требованиях по Донетчине, - Axios

переговоры на Аляске

По информации Axios, президент США Дональд Трамп был готов прервать переговоры президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, когда услышал, что тот непреклонен в своих требованиях получить под контроль всю Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам источников, во время переговоров Путин выдвинул максималистские требования по пяти украинским регионам Украины, в частности заявил, что требует передать под контроль России всю Донецкую область.

Глава Кремля был настолько непреклонен в этом требовании, что американский президент был готов уйти с переговоров.

"Если здесь ключевой момент - это Донецк (имеется в виду, вся Донецкая область - ред.), и если нет уступок, нам не стоит это затягивать", - сказал он.

Также читайте: Путин согласился на гарантии безопасности Украине со стороны США, такие как защита по 5-й статье НАТО, - Виткофф

Затем, по данным Axios, Путин якобы отступил от своего требования. Однако после переговоров, ни он, ни Трамп не провели сессию вопросов-ответов с журналистами, а их запланированный рабочий ланч был отменен.

Издание также цитирует оценки американской разведки, которые привел его собеседник. По одной из оценок, РФ может захватить всю Донецкую область до октября, однако по другой - путь к этому "значительно более трудный и неопределенный путь".

Автор: 

путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393) переговоры с Россией (1285)
Топ комментарии
+10
Брехня. Трампон нагнувся перед ****** раком та роздвинув булки.
18.08.2025 17:54 Ответить
18.08.2025 17:54 Ответить
+8
Про це ж і написано - він спочатку хотів піти , але потім - зробив те що ви написали .... Можна лише позаздрити такій витримці Дональда і його силі волі ...
18.08.2025 18:00 Ответить
18.08.2025 18:00 Ответить
+7
❗️Я не віддам путіну землі України. Це неможливо, - Зеленський.
18.08.2025 17:55 Ответить
18.08.2025 17:55 Ответить
І шо ж його зупинило?
18.08.2025 17:54 Ответить
18.08.2025 17:54 Ответить
❗️Я не віддам путіну землі України. Це неможливо, - Зеленський.
18.08.2025 17:55 Ответить
18.08.2025 17:55 Ответить
"нужно только немного подвинуть границу..."

.
18.08.2025 18:51 Ответить
18.08.2025 18:51 Ответить
І все ж таки кацапи потрохи здаються на переговорах, бо раніше вони вимагали здати три області, в тепер тільки одну! Треба з нашого боку теж тягнути "кота за хвіст", може дійсно виженемо їх з України десь через рік...
18.08.2025 19:44 Ответить
18.08.2025 19:44 Ответить
Брехня. Трампон нагнувся перед ****** раком та роздвинув булки.
18.08.2025 17:54 Ответить
18.08.2025 17:54 Ответить
Про це ж і написано - він спочатку хотів піти , але потім - зробив те що ви написали .... Можна лише позаздрити такій витримці Дональда і його силі волі ...
18.08.2025 18:00 Ответить
18.08.2025 18:00 Ответить
Тампону подобається бути у ролі пасива😆
18.08.2025 18:04 Ответить
18.08.2025 18:04 Ответить
трамп мудрий та стриманий політик всіх часів та народів - закусив червоні труселя краватку і затягнув її собі на горлянці щоб не виялатись по-брудному.

.
18.08.2025 18:55 Ответить
18.08.2025 18:55 Ответить
нагнувся перед ****** раком та роздвинув булки

18.08.2025 18:23 Ответить
18.08.2025 18:23 Ответить
понік старік Кривоногов-Кабаєв....

.
18.08.2025 18:56 Ответить
18.08.2025 18:56 Ответить
Дивно, що з таким Трампом Хло ще Аляску не запросив...
18.08.2025 17:55 Ответить
18.08.2025 17:55 Ответить
За однією з оцінок, РФ може захопити всю Донеччину до жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3569276
- тепер розвідка США бере дані напряму з кремля ?
18.08.2025 17:55 Ответить
18.08.2025 17:55 Ответить
2044 року
18.08.2025 17:56 Ответить
18.08.2025 17:56 Ответить
і Київ за три дні
18.08.2025 17:58 Ответить
18.08.2025 17:58 Ответить
Вернитесь к первоисточникам.
72-часа давал американский генерал Марк Милли на сопротивление украинской армии.
Или вы слышали/читали кацапские оф. заявления о трех днях?
18.08.2025 18:26 Ответить
18.08.2025 18:26 Ответить
шановний Генерал Міллі дав нормальний прогноз грунтуючись на тогочасному стані ЗСУ та НЕ-підготовленісті політичного керівництва України

про фактор Залужного тоді ще ніхто не знав.

.
18.08.2025 19:07 Ответить
18.08.2025 19:07 Ответить
Шановний пан, что такое фактор Залужного? Я без иронии. Можете своими словами, как вы понимаете.
Растянутые комкникации противника входят в это фактор?
18.08.2025 19:33 Ответить
18.08.2025 19:33 Ответить
але потім передумав, коли йому показали відєо, як він по "молодості" в параші отжигав )))
18.08.2025 17:56 Ответить
18.08.2025 17:56 Ответить
Оцените компетентность внуков НКВД, детей КГБ, работников ФСБ.
1. Из архивов уплыла расписка Порошенко о сотрудничестве с КГБ.
2. Имя резидента российской разведки в Украине знает каждая украинская собака.
3. Итоги секретной встречи главы ФСБ с президентом Зеленским, в Омане только ленивый не в курсе.
4. Шутя разоблачен супер секретный агент в США (Трамп). Более того предметом гласности стала его кличка (псевдоним) это вообще только три человека знали.
5. Компромат на Трампа широко обсуждается пользователями. Держится последний большой секрет Кремля - имена проституток, которые обссыкали агента Краснова.
6. Не секрет почему в оккупированном Донецке нет воды. Но это не кацапы. Это жиды выпили
18.08.2025 18:41 Ответить
18.08.2025 18:41 Ответить
***** вже 11 років не може захопити весь Донбас, а за 2 місяці дивним чином зможе.
18.08.2025 17:59 Ответить
18.08.2025 17:59 Ответить
По трамбонівські - Peace Deals, а на людському - спізліл
18.08.2025 17:59 Ответить
18.08.2025 17:59 Ответить
Ще він хотів зупинити війну за 24 години. Потім сказав що пожартував.
18.08.2025 18:00 Ответить
18.08.2025 18:00 Ответить
Але потім Путін сказав що він красівий і Трамп закохався і вирішив подарувати йому Україну
18.08.2025 18:00 Ответить
18.08.2025 18:00 Ответить
Що, прям таки й хотів? Обурився і хотів? Всю червону доріжку хотів запхати делегації орди прямо в сраку? Ну і пісателі-фантасти...
18.08.2025 18:02 Ответить
18.08.2025 18:02 Ответить
Ірраціональна закоханість трампа в х*йло помітна неозброєним оком. ВСІМ.
18.08.2025 18:03 Ответить
18.08.2025 18:03 Ответить
Якби хотiв - зупинив би
18.08.2025 18:05 Ответить
18.08.2025 18:05 Ответить
*****
18.08.2025 18:05 Ответить
18.08.2025 18:05 Ответить
ну так план трампа був по лінії фронту. чого він дозволив Путіну себе прогнути і зараз вимагає від України віддати Росії Донецьку область?
18.08.2025 18:07 Ответить
18.08.2025 18:07 Ответить
Америка мало того, що не засудила Росію за окупацію українського Криму, так вона ще й вимагає в України віддати Росії ще й Донбас.

позор Америці.

такого позора Америка ще не переживала.
18.08.2025 18:08 Ответить
18.08.2025 18:08 Ответить
київ за три дні! війна за 24 години!
цікаво, а куди хотів піти рудий блазень? він же у себе в хаті, чи нє?

червона доріжка, морпіхи сша на колінах перед "росія", аплодисменти і відсос на задньому сидінні кадилаку, от і все що треба бачити та знати!
18.08.2025 18:08 Ответить
18.08.2025 18:08 Ответить
Обама нічого не робив коли Росія захоплювала Крим.
а Трамп ще слабший за обаму . він вимагає в України віддати Росії Донбас.
18.08.2025 18:10 Ответить
18.08.2025 18:10 Ответить
Молодець він , добився свого - Make America fucking shit Again !
18.08.2025 18:11 Ответить
18.08.2025 18:11 Ответить
Дешеві трюки Трампа, набиває собі ціну.
Якби реально хотів, то перервав би зустріч з пуйлом.
18.08.2025 18:12 Ответить
18.08.2025 18:12 Ответить
Так так хотів, шо аж червоний килим прослав, мля...
18.08.2025 18:12 Ответить
18.08.2025 18:12 Ответить
Ху@лу потрібно мільйон орків покласти тільки за захоплення агломерації Донбасу.
18.08.2025 18:12 Ответить
18.08.2025 18:12 Ответить
Нехай зупиняе й йде нах...той трямп...Й недопускати цю путинську ганчірку ні до яких перемовин..Мати справу тількі з Європою.
18.08.2025 18:16 Ответить
18.08.2025 18:16 Ответить
Хотів, хотів, та й перехотів )
18.08.2025 18:21 Ответить
18.08.2025 18:21 Ответить
За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп був готовий перервати переговори президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, коли почув, що той непохитний у своїх вимогах отримати під контроль усю Донецьку область.(не хочеш какати, не насилуй задницю)
18.08.2025 18:21 Ответить
18.08.2025 18:21 Ответить
Аби дуже хотів,то путін би ще додому не долетів,а санкції були б уже накладені...
А так...трильйони за вуглеводи,з яких,до речі,значну частину єс сплачує,то чого б не воювати..
18.08.2025 18:24 Ответить
18.08.2025 18:24 Ответить
Брехня
18.08.2025 18:24 Ответить
18.08.2025 18:24 Ответить
А я хотів Меланію, ето самоє, гоп-гоп. Вчасно зупинився.
18.08.2025 18:25 Ответить
18.08.2025 18:25 Ответить
Трамп хотів зупинити перемовини, але не зміг витягнути буя з рота...
18.08.2025 18:49 Ответить
18.08.2025 18:49 Ответить
Очень хотел и, как обычно, забыл.
18.08.2025 18:55 Ответить
18.08.2025 18:55 Ответить
>> РФ може захопити всю Донеччину до жовтня
Київ за 3 дні вже був, тепер Донеччина до жовтня.
Зеленський, напевно, дуже радіє, що звання найбільшого клоуна планети у нього відібрав Трамп, Віткофф, Рубіо та інші трампісти.

Зверніть увагу, що вся "рішучість" Трампа - лише на словах. Міг піти з перемовин, міг вдарити по москві, міг надати Україні всю необхідну зброю. На словах. А насправді - смоктав в'ялого на перемовинах, вдарив лише язиком по дупі #уйла, а Україні двічі зупиняв поставки, вперше - ще при Байдені.
Як там санкції, смоктуне? 24 години, 2 тижні, 100 днів.
Трамп - найбільший клоун планети! Вітаємо!
18.08.2025 19:00 Ответить
18.08.2025 19:00 Ответить
Та можете вилизувати в яких завгодно позах, але накращим показником "заслуг" тампона є червона доріжка і найвищі почесті перед світовим терористом #1 з ордером МКС.
18.08.2025 19:00 Ответить
18.08.2025 19:00 Ответить
Трамп таки шоумен - зустрів, як доброго друга, але при тому для російської делегації якийсь сарай виділив, паливо для літаків примусив оплатити готівкою, а насамкінець без обіду їх залишив.
18.08.2025 19:25 Ответить
18.08.2025 19:25 Ответить
"Американської розвідки" не існує, принаймні з 2014 року. Це лише збіговисько високооплачуваних нікчем.
18.08.2025 19:33 Ответить
18.08.2025 19:33 Ответить
Ню-ню - "до жофффтня" ... тільки забув уточнити , що для цього ***** буде потрібно покласти йще тисяч 500 двухсотих й мілійона півтора -- трьохсотих .
То видання вважает , що ***** володіє безмежною кількісттю м"яса гарматного ...
18.08.2025 19:34 Ответить
18.08.2025 19:34 Ответить
 
 