Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм основним радникам, що тристороння зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським відбудеться лише після того, як лідери двох воюючих країн зустрінуться між собою.

Про це The Guardian розповіли чиновники адміністрації Трампа, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Дональд Трамп має намір залишити Росію та Україну організовувати зустріч між їхніми лідерами, не беручи на цей момент безпосередньої участі, відступаючи від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Лідер США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери обговорювали із Зеленським і Трампом вступ України в ЄС, - речниця Єврокомісії

Так, в інтерв'ю для WABC у вівторок Трамп також говорив, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде".

Високопоставлений представник адміністрації Трампа охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" президента США щодо можливості призначення зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

"Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам", - наголосили в Білому домі.

Читайте також: Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським