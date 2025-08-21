УКР
Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм основним радникам, що тристороння зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським відбудеться лише після того, як лідери двох воюючих країн зустрінуться між собою.

Про це The Guardian розповіли чиновники адміністрації Трампа, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Дональд Трамп має намір залишити Росію та Україну організовувати зустріч між їхніми лідерами, не беручи на цей момент безпосередньої участі, відступаючи від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Лідер США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами тільки після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери обговорювали із Зеленським і Трампом вступ України в ЄС, - речниця Єврокомісії

Так, в інтерв'ю для WABC у вівторок Трамп також говорив, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде".

Високопоставлений представник адміністрації Трампа охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" президента США щодо можливості призначення зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

"Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам", - наголосили в Білому домі.

Читайте також: Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

+8
рижий, тупий , брехливий -американський ідіот .
21.08.2025 15:41 Відповісти
+7
Здувся і злився. Тріпло і слизняк.
21.08.2025 15:40 Відповісти
+6
Руда кацапська хвойда просто з'їхала з теми. Ну і пішов нах. Тільки під ногами плутався. Позорисько всесвітнє.
21.08.2025 15:42 Відповісти
21.08.2025 15:40 Відповісти
Обісрався і "одпетляв"... У мене й сумнівів не було, ще тоді, коли він поліз у "розборки" - бо було видно, що "пустопорожній балабол"...
А тепер, як я й пророчив, буде "переводить стрілки", киваючи на Путіна й Зеленського: "Я зробив усе, щоб їх звести й помирить, але вони обоє "недоговороздатні"...
21.08.2025 15:48 Відповісти
Вирішувати серйозні питання йому бракує кваліфікації та інтелекту. Самодур з комплексом Наполеона та брехун, десь я вже такого бачив, тільки вдвічі молодшого..
21.08.2025 16:08 Відповісти
21.08.2025 15:41 Відповісти
21.08.2025 15:42 Відповісти
До і треба було ..,.під...о.. рудий...Щоб ти здох разом з путлєром
21.08.2025 15:45 Відповісти
Рудий блазень Трампилло поступив як завжди. Побачив, шо фюрер свинорейху ***** його не слухаеться і вирішив, як кажуть, злити воду. Старий пирдун не розуміє, що він став нікчемою, яка може тільки щоки надувати і випускати тухесом вонюче бздо
21.08.2025 15:45 Відповісти
Ну, він все зробив, як домовився з пуйлом. Ніяких припинень вогню, ніяких санкцій.
21.08.2025 15:45 Відповісти
Мало того, США припинили фінансування України і надання зброї. Це те, на чому наполягяла кацапія.
21.08.2025 16:01 Відповісти
Брехлива руда чмоня ганебно зістрибнула з розпіарених потужних санкцій.
21.08.2025 15:47 Відповісти
Краснов... санкции... не смешите.
21.08.2025 15:50 Відповісти
Сейчас у него похоже Венесуэла на уме.
21.08.2025 16:08 Відповісти
....лише тоді відбудуться... почало ледь-ледь доходити до рудого -ніколи!
21.08.2025 15:48 Відповісти
Рыжая псина дохера п*здела в последние дни и тут раздалась команда - "Служить. Место!".
21.08.2025 15:48 Відповісти
Агент краснов свою роботу виповнив
21.08.2025 15:48 Відповісти
Отакий "борцун" а Нобель вже був на носі!
21.08.2025 15:50 Відповісти
Аха, там мойша натагньяху пустил нобиля под откос.
21.08.2025 15:53 Відповісти
Так - пішов на Газу
21.08.2025 15:59 Відповісти
Тобто обіцяних ним санкцій не буде? ***** можно і дані тягнути час без ризику санкцій, якими грозився TACO?
21.08.2025 15:51 Відповісти
цього пуйлу й треба було. санкції не вводять, час буде тягти роками, а трамп не даватиме Україні зброю під брехні пуйла про переговори.
21.08.2025 15:51 Відповісти
Тепер путлєру все пох - Європа може підключитись
21.08.2025 15:52 Відповісти
Все так відбувається наче Трамп не став президентом,бо як би він був президентом,то війни би не було,з його слів,в війна є
21.08.2025 15:53 Відповісти
Оборудки легко здійснювати якщо відразу нафуй не посилають. Деменція ***** послало і він уже там ... тільки ноги над землею теліпаються. Зате ж як велично нависає!... Якщо хтось не здогадався це ПРЕЦЕДЕНТ.
21.08.2025 15:54 Відповісти
24 години все ще не закінчилися...

Тьху на тебе, примітивний гендляре-пустомеле...
21.08.2025 15:58 Відповісти
щоб отримати премію миру, рудий мудень, треба зробити трохи більше ніж *****
21.08.2025 15:58 Відповісти
Відать шеф-хуйло нє Адобріл тройнічок...
21.08.2025 15:58 Відповісти
Тепер рудій мавпі дадуть "шнобелівську" премію.
21.08.2025 16:00 Відповісти
"Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною"

То може все ж "США вирішили відійти від мирних перемовин між Росією та Україною", або "Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Путіним і Зеленським"?)
21.08.2025 16:01 Відповісти
Так, в інтерв'ю для WABC у вівторок Трамп також говорив, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі.
Впаяй кацапні , і тим хто купує її нафту - санкції які обіцяв , і спостерігай . Ми ж не проти . Дивись тоді - скільки душа забажає .
21.08.2025 16:01 Відповісти
Вся ця возня Трампа з мирними перемовинами мала на меті дві речі.
1. Легалізація *****.
2. Запобіганню введення вторинних торговельних санкцій проти союзників пуйла.

Що Трамп успішно і зробив.
21.08.2025 16:01 Відповісти
Чудово. Хай краще заткне свою брехливу пельку та постачає зброю. Угоду на копалини рудий пацюк вже отримав.
21.08.2025 16:02 Відповісти
Награвся?
21.08.2025 16:02 Відповісти
трампон шантажував норвежців, щоб внесли його в список на Нобелівську премію, а якщо ні, то тарифи підніме. Норвегія на це заявила, що в цьому році і не мрій
21.08.2025 16:04 Відповісти
Йому лікуватись потрібно, старому маразматику, а не в лідера світу гратись.

21.08.2025 16:08 Відповісти
ТАСО
21.08.2025 16:09 Відповісти
Це потрібно було спочатку ***** відбілити щоб потім злитися. Отаке буде і після так званої мирної угоди. Тампон скаже що він приніс мир, а далі ви що хочете те і робіть як хочете так гарантії і забезпечуйте.
21.08.2025 16:09 Відповісти
он просто хочет попасть в рай
21.08.2025 16:10 Відповісти
Кінчений рудий Тако знову хоче злитися та забігти у курник.
21.08.2025 16:12 Відповісти
Виходить що Трамп починає здуватись.А як же Нобелівська премія?Вруби ти мита первинні,вторинні,десятинні - рашу пора валити.
21.08.2025 16:13 Відповісти
 
 