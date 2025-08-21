Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп сообщил своим основным советникам, что трехсторонняя встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским состоится только после того, как лидеры двух воюющих стран встретятся между собой.
Об этом The Guardian рассказали чиновники администрации Трампа, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину организовывать встречу между их лидерами, не принимая на данный момент непосредственного участия, отступая от переговоров по прекращению российского вторжения в Украину.
Лидер США сообщил советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.
Так, в интервью для WABC во вторник Трамп также говорил, что, по его мнению, Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него: "Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет".
Высокопоставленный представитель администрации Трампа охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.
"Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам", - отметили в Белом доме.
А тепер, як я й пророчив, буде "переводить стрілки", киваючи на Путіна й Зеленського: "Я зробив усе, щоб їх звести й помирить, але вони обоє "недоговороздатні"...
Рідко вже майже не дивлюся, але учора в захваті була як Фейгін з Піонтковським поговорили на цю тему. там занадто красномовні не запікані визначення ... Й гарний аналіз від Піонтковського що чекає на рашку й як буде викручуватись Трамп перд респами.
Яким виє...бним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом
Тьху на тебе, примітивний гендляре-пустомеле...
То може все ж "США вирішили відійти від мирних перемовин між Росією та Україною", або "Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Путіним і Зеленським"?)
Впаяй кацапні , і тим хто купує її нафту - санкції які обіцяв , і спостерігай . Ми ж не проти . Дивись тоді - скільки душа забажає .
1. Легалізація *****.
2. Запобіганню введення вторинних торговельних санкцій проти союзників пуйла.
Що Трамп успішно і зробив.
- Океанское побережье Украины;
- Президент Финляндии где-то среди нас.
Новинка: - Война Абербайджана и Албании.
Америкой правит неуч с прогрессирующей деменцией. И мы смотрим этот цирк ежедневно в прямом эфире.
мовляв, тай це ти не вмієш робити !
Консенсус щодо "воювати до останнього кацапа" в Україні наявний. А те, що цим невдоволена та абсолютна меншина суспільства, якій і доведеться особисто воювати, - то таке, державний примус на те і існує вже 10'000 років...
Вже скоро рік, як ви граєте з пу в перемовини і де результат?
Коли, нарешті, буде кінець тим двом тиждням?
Адже, на зустріч з Зе пу не погодиться...буде тягнути час... типа домовляються експертні группи, ведуть нескінченну підготовку..
принципове питання - це гарантії безпеки для України - міцні, а не скорочені ЗСУ, розбудова укр ВПК, потік зах.зброї... а пу волає про демілітаризацію і каже, що сам разом з Китаєм надасть Україні гарантії безпеки...
від кого він збирається захищати українців?
лавров дав чітку відповідь: захищати пу буде ...від київського режиму, якій є нелегетимний...і далі абсурд і бред, суцільні марення
Так, на що продовжує чекати тр? Де зброя, де санкції?
До колі тр буде продовжувати грати з пу в цю криваву гру на боці агрессора? і підкидувати пу козирі у вигляді нескінченних двох тижднів і затримуючи продаж і поставки зброї, навіть, вже проплаченої і узгодженої((