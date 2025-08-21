Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп сообщил своим основным советникам, что трехсторонняя встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским состоится только после того, как лидеры двух воюющих стран встретятся между собой.

Об этом The Guardian рассказали чиновники администрации Трампа

Отмечается, что Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину организовывать встречу между их лидерами, не принимая на данный момент непосредственного участия, отступая от переговоров по прекращению российского вторжения в Украину.

Лидер США сообщил советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

Европейские лидеры обсуждали с Зеленским и Трампом вступление Украины в ЕС

Так, в интервью для WABC во вторник Трамп также говорил, что, по его мнению, Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него: "Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет".

Высокопоставленный представитель администрации Трампа охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

"Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам", - отметили в Белом доме.

