Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил своим основным советникам, что трехсторонняя встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским состоится только после того, как лидеры двух воюющих стран встретятся между собой.

Об этом The Guardian рассказали чиновники администрации Трампа, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину организовывать встречу между их лидерами, не принимая на данный момент непосредственного участия, отступая от переговоров по прекращению российского вторжения в Украину.

Лидер США сообщил советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры обсуждали с Зеленским и Трампом вступление Украины в ЕС, - пресс-секретарь Еврокомиссии

Так, в интервью для WABC во вторник Трамп также говорил, что, по его мнению, Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него: "Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет".

Высокопоставленный представитель администрации Трампа охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

"Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам", - отметили в Белом доме.

Читайте также: Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Зеленский Владимир (21666) переговоры (5129) путин владимир (32036) Трамп Дональд (6445)
Здувся і злився. Тріпло і слизняк.
21.08.2025 15:40 Ответить
рижий, тупий , брехливий -американський ідіот .
21.08.2025 15:41 Ответить
Руда кацапська хвойда просто з'їхала з теми. Ну і пішов нах. Тільки під ногами плутався. Позорисько всесвітнє.
21.08.2025 15:42 Ответить
Здувся і злився. Тріпло і слизняк.
21.08.2025 15:40 Ответить
Обісрався і "одпетляв"... У мене й сумнівів не було, ще тоді, коли він поліз у "розборки" - бо було видно, що "пустопорожній балабол"...
А тепер, як я й пророчив, буде "переводить стрілки", киваючи на Путіна й Зеленського: "Я зробив усе, щоб їх звести й помирить, але вони обоє "недоговороздатні"...
21.08.2025 15:48 Ответить
Вирішувати серйозні питання йому бракує кваліфікації та інтелекту. Самодур з комплексом Наполеона та брехун, десь я вже такого бачив, тільки вдвічі молодшого..
21.08.2025 16:08 Ответить
Отак було б і з гарантіями безпеки Україні від Трампа!
21.08.2025 16:56 Ответить
рижий, тупий , брехливий -американський ідіот .
21.08.2025 15:41 Ответить
Руда кацапська хвойда просто з'їхала з теми. Ну і пішов нах. Тільки під ногами плутався. Позорисько всесвітнє.
21.08.2025 15:42 Ответить
Думаю не просто з"їхав а за наказом ... Уявіть лідери Європи у нього на зустрічі а він біжить докладати окурку...''''''''тєкщую абстановку
21.08.2025 16:25 Ответить
Людина в такому старечому маразматичному захваті колєнопріклонєнія аплодує йдучому до нього по кривавій доріжці хйлу , навіть забув , що увесь світ фільмує цей момент падіння США до плінтусу.

Рідко вже майже не дивлюся, але учора в захваті була як Фейгін з Піонтковським поговорили на цю тему. там занадто красномовні не запікані визначення ... Й гарний аналіз від Піонтковського що чекає на рашку й як буде викручуватись Трамп перд респами.
21.08.2025 16:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lWUbir-xlmg

Яким виє...бним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом
21.08.2025 16:34 Ответить
доречі у Білому Домі в відео на звітах зустрічі вирізали оплески Трампа
21.08.2025 16:35 Ответить
Просто обісрався.
21.08.2025 17:04 Ответить
До і треба було ..,.під...о.. рудий...Щоб ти здох разом з путлєром
21.08.2025 15:45 Ответить
Рудий блазень Трампилло поступив як завжди. Побачив, шо фюрер свинорейху ***** його не слухаеться і вирішив, як кажуть, злити воду. Старий пирдун не розуміє, що він став нікчемою, яка може тільки щоки надувати і випускати тухесом вонюче бздо
21.08.2025 15:45 Ответить
Ну, він все зробив, як домовився з пуйлом. Ніяких припинень вогню, ніяких санкцій.
21.08.2025 15:45 Ответить
Мало того, США припинили фінансування України і надання зброї. Це те, на чому наполягяла кацапія.
21.08.2025 16:01 Ответить
Брехлива руда чмоня ганебно зістрибнула з розпіарених потужних санкцій.
21.08.2025 15:47 Ответить
Краснов... санкции... не смешите.
21.08.2025 15:50 Ответить
Сейчас у него похоже Венесуэла на уме.
21.08.2025 16:08 Ответить
Она с кем воюет, с Гаяной?
21.08.2025 16:29 Ответить
....лише тоді відбудуться... почало ледь-ледь доходити до рудого -ніколи!
21.08.2025 15:48 Ответить
Рыжая псина дохера п*здела в последние дни и тут раздалась команда - "Служить. Место!".
21.08.2025 15:48 Ответить
Агент краснов свою роботу виповнив
21.08.2025 15:48 Ответить
Отакий "борцун" а Нобель вже був на носі!
21.08.2025 15:50 Ответить
Аха, там мойша натагньяху пустил нобиля под откос.
21.08.2025 15:53 Ответить
Так - пішов на Газу
21.08.2025 15:59 Ответить
Тобто обіцяних ним санкцій не буде? ***** можно і дані тягнути час без ризику санкцій, якими грозився TACO?
21.08.2025 15:51 Ответить
цього пуйлу й треба було. санкції не вводять, час буде тягти роками, а трамп не даватиме Україні зброю під брехні пуйла про переговори.
21.08.2025 15:51 Ответить
Тепер путлєру все пох - Європа може підключитись
21.08.2025 15:52 Ответить
Все так відбувається наче Трамп не став президентом,бо як би він був президентом,то війни би не було,з його слів,в війна є
21.08.2025 15:53 Ответить
Оборудки легко здійснювати якщо відразу нафуй не посилають. Деменція ***** послало і він уже там ... тільки ноги над землею теліпаються. Зате ж як велично нависає!... Якщо хтось не здогадався це ПРЕЦЕДЕНТ.
21.08.2025 15:54 Ответить
24 години все ще не закінчилися...

Тьху на тебе, примітивний гендляре-пустомеле...
21.08.2025 15:58 Ответить
щоб отримати премію миру, рудий мудень, треба зробити трохи більше ніж *****
21.08.2025 15:58 Ответить
Відать шеф-хуйло нє Адобріл тройнічок...
21.08.2025 15:58 Ответить
Тепер рудій мавпі дадуть "шнобелівську" премію.
21.08.2025 16:00 Ответить
"Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною"

То може все ж "США вирішили відійти від мирних перемовин між Росією та Україною", або "Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Путіним і Зеленським"?)
21.08.2025 16:01 Ответить
Так, в інтерв'ю для WABC у вівторок Трамп також говорив, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3569838
Впаяй кацапні , і тим хто купує її нафту - санкції які обіцяв , і спостерігай . Ми ж не проти . Дивись тоді - скільки душа забажає .
21.08.2025 16:01 Ответить
Вся ця возня Трампа з мирними перемовинами мала на меті дві речі.
1. Легалізація *****.
2. Запобіганню введення вторинних торговельних санкцій проти союзників пуйла.

Що Трамп успішно і зробив.
21.08.2025 16:01 Ответить
Чудово. Хай краще заткне свою брехливу пельку та постачає зброю. Угоду на копалини рудий пацюк вже отримав.
21.08.2025 16:02 Ответить
Награвся?
21.08.2025 16:02 Ответить
трампон шантажував норвежців, щоб внесли його в список на Нобелівську премію, а якщо ні, то тарифи підніме. Норвегія на це заявила, що в цьому році і не мрій
21.08.2025 16:04 Ответить
Йому лікуватись потрібно, старому маразматику, а не в лідера світу гратись.

21.08.2025 16:08 Ответить
ТАСО
21.08.2025 16:09 Ответить
Це потрібно було спочатку ***** відбілити щоб потім злитися. Отаке буде і після так званої мирної угоди. Тампон скаже що він приніс мир, а далі ви що хочете те і робіть як хочете так гарантії і забезпечуйте.
21.08.2025 16:09 Ответить
он просто хочет попасть в рай
21.08.2025 16:10 Ответить
Кінчений рудий Тако знову хоче злитися та забігти у курник.
21.08.2025 16:12 Ответить
Виходить що Трамп починає здуватись.А як же Нобелівська премія?Вруби ти мита первинні,вторинні,десятинні - рашу пора валити.
21.08.2025 16:13 Ответить
- Переговоры в России на Аляске;
- Океанское побережье Украины;
- Президент Финляндии где-то среди нас.
Новинка: - Война Абербайджана и Албании.
Америкой правит неуч с прогрессирующей деменцией. И мы смотрим этот цирк ежедневно в прямом эфире.
21.08.2025 16:15 Ответить
Ось в 2028 році, в США прийде до влади Девід Венс і тоді США приєднається до росії, по знищенню України. Він про це, вже майже відкрито каже. А то що Венс - наступний Президент США - 85-90%. Демократи пролетять.
21.08.2025 16:19 Ответить
треба зєлєнскому викликати трампа на матч по гольфу і обіграти
мовляв, тай це ти не вмієш робити !
21.08.2025 16:18 Ответить
трамп серло ..санкції де ?!!! русня просить ...
21.08.2025 16:28 Ответить
Як можна запровадити санкції своєму другові? Це неможливо!
21.08.2025 17:08 Ответить
Руде лайно нарешті зрозуміло, що ніхєра воно від ***** не отримає в сенсі "швидких результатів", а Європа не дасть Україні впасти і відповідно не вдасться примусити хєрограя піти на якісь там вигадані "територіальні поступки" - які неможливі без зміни основного закону, а за щось там підписане в цьому сенсі незаконне - хєрограя всередині країни на нуль перемножать...

Консенсус щодо "воювати до останнього кацапа" в Україні наявний. А те, що цим невдоволена та абсолютна меншина суспільства, якій і доведеться особисто воювати, - то таке, державний примус на те і існує вже 10'000 років...
21.08.2025 16:34 Ответить
Повторяю у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный нарцисс тампон( педофильный агент краснов) и бенин Оманский Нарик ( проект кремля Буратино) и если бы в 21 году победило это ржавое Существо Украины уже не было, на это и был расчет бункерной Крысы, а теперь посмотрим какие санкции "введет" таМпон.....их не будет....потому что его яйца как и бениного Нарика в кремле..
21.08.2025 16:36 Ответить
and red carpet for aggressor? trump will go to the HELL
21.08.2025 16:38 Ответить
как ржачно тут агриться местный амебный плактктон который живет в маня мирке справедливости и демократии наивной)))клоуны
21.08.2025 16:51 Ответить
А Нобель про це знає?
21.08.2025 16:51 Ответить
Портников вже давно говорив про цей сценарій, що якщо в нього нічого не буде виходити, він вийде з переговорів.
21.08.2025 16:51 Ответить
А як же премія миру Нобеля?
21.08.2025 16:53 Ответить
та какие переговоры. Это только играет на Путина. Он оттягивает санкции. Зеленский должен заявить, что переговоры провалились и Путин не хочет выводить свои войска с Украины. - Вводите санкции против союзников России, чтобы они отказались от России. И нужно бить беспилотниками и ракетами по банкам России и по промышленности - снести сталелитейный завод, потому что оно приносит рост экономики России на 29%. Туда надо беспилотниками и ракетами влупить, чтобы там все снести к чертям. И Продолжать бить по остальному. Война до краха экономики России и когда случиться колапс России, тогда им будет не до обороны захваченного в Украине и Украина легко вернет свои земли. Для России война - это истощение государства и восстания, а для Украины война наоборот - делает Украину сильнее и в Украину идут и деньги и технологии и т.д. Украина на тыловом обеспечении Запада. Украину усиливают, и потом Украина усилит Запад серьезно.
21.08.2025 16:58 Ответить
Ну, нічого, я теж, спочатку, просто зіграв президента!
21.08.2025 17:11 Ответить
Що буде? Путін з'їсть Вову Зеленського з кашею, і все.
21.08.2025 17:07 Ответить
Тампон хотів тільки кашлянути. А воно бач як...
21.08.2025 17:08 Ответить
😂
21.08.2025 17:12 Ответить
Містер Трамп, де зброя, погоджена ще за Байдена?

Вже скоро рік, як ви граєте з пу в перемовини і де результат?
Коли, нарешті, буде кінець тим двом тиждням?

Адже, на зустріч з Зе пу не погодиться...буде тягнути час... типа домовляються експертні группи, ведуть нескінченну підготовку..

принципове питання - це гарантії безпеки для України - міцні, а не скорочені ЗСУ, розбудова укр ВПК, потік зах.зброї... а пу волає про демілітаризацію і каже, що сам разом з Китаєм надасть Україні гарантії безпеки...

від кого він збирається захищати українців?
лавров дав чітку відповідь: захищати пу буде ...від київського режиму, якій є нелегетимний...і далі абсурд і бред, суцільні марення

Так, на що продовжує чекати тр? Де зброя, де санкції?

До колі тр буде продовжувати грати з пу в цю криваву гру на боці агрессора? і підкидувати пу козирі у вигляді нескінченних двох тижднів і затримуючи продаж і поставки зброї, навіть, вже проплаченої і узгодженої((
21.08.2025 17:09 Ответить
 
 