Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джозефа Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю вглиб території Росії;

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не атакуючи загарбника і навів приклад України у її війні з Росією.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відбиватися від атак, а лише захищатися. Як це спрацювало? Незалежно від цього, це війна, яка НІКОЛИ б не відбулася, якби я був президентом — нульові шанси. Попереду цікаві часи", - заявив чинний лідер США.

