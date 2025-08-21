Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джозефа Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю вглиб території Росії;
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не атакуючи загарбника і навів приклад України у її війні з Росією.
"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відбиватися від атак, а лише захищатися. Як це спрацювало? Незалежно від цього, це війна, яка НІКОЛИ б не відбулася, якби я був президентом — нульові шанси. Попереду цікаві часи", - заявив чинний лідер США.
Ганити своїх колег чи попередників - не личить нормальній людині.
Але останнє - зовсім не про тебе.
І якби не дрони, то невідомо, чим би ця "компетентість" Трампа для нас обернулася.
дурничкадурня, а приємно...
Яким же ви...баним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом- це майже цитата від Піонтковьского , але там жорсткіше і смішніше ...
Він живе в США й дуже на пульсі тримає ситуацію. Й ця новина просто підтверджує його оптимістичний аналіз в розмові з Фейгіним для України до жовтня включно . Трамп купиться на 100 млрд на озброєння від Європи для України й Хйлу буде клямка в жовтні вже точно!
Нічого не можу пригадати.
попандопало сперичається із зю хто кращий клоун **********.