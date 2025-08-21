УКР
Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп

Трамп розкритикував Байдена за заборону Україні бити по Росії

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джозефа Байдена за те, що його адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю вглиб території Росії; 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не атакуючи загарбника і навів приклад України у її війні з Росією.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в атаку. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні відбиватися від атак, а лише захищатися. Як це спрацювало? Незалежно від цього, це війна, яка НІКОЛИ б не відбулася, якби я був президентом — нульові шанси. Попереду цікаві часи", - заявив чинний лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

Топ коментарі
+16
Немає сенсу коментувати цього придурка ,де одна за'ява суперечить іншій ,такої ганьби Америка ще не мала.
показати весь коментар
21.08.2025 16:56 Відповісти
+11
Ага. Байден хоча б не блокував Україні допомогу, а компетентний Тампон даже не зміг захистити американське підприємство. Хоча ще декілька місяців назад розказував що американський бізнес на території України за гарантія миру. Ну весь світ побачив як сьогодні ***** розбив вщент одну американську гарантію
показати весь коментар
21.08.2025 16:57 Відповісти
+9
А Трамп завалил Украину ракетами и самолётами, позволил бить по РФ на стратегическую глубину?
показати весь коментар
21.08.2025 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага , ясно . Томагавки на подходе ?
показати весь коментар
21.08.2025 16:51 Відповісти
Та він просто працює як подвійний агент
показати весь коментар
21.08.2025 17:05 Відповісти
Він дав Джавеліни. Нобелівську премію йому, негайно.
показати весь коментар
21.08.2025 16:55 Відповісти
якби не джавеліни, то кацапня в лютому-березні 2022 просунулась би на сотні кілометрів не лише на півдні.
показати весь коментар
21.08.2025 17:49 Відповісти
Балабол.
показати весь коментар
21.08.2025 16:54 Відповісти
Це він поки ***** лякає, але потім буде нас. Вони стараються робити такі заяви симетрично.
показати весь коментар
21.08.2025 16:55 Відповісти
А може це нарешті США зайняли свою нішу всесвітніх придурків? Може до цього вони просто притворялися?
показати весь коментар
21.08.2025 17:05 Відповісти
Україна теж немала такої ганьби ніколи як цей недопрезидент та вся ця зелена шобла .
показати весь коментар
21.08.2025 17:59 Відповісти
Політичний лузер,все "попередніків"криє.
показати весь коментар
21.08.2025 16:58 Відповісти
Стули пельку, придурок!
Ганити своїх колег чи попередників - не личить нормальній людині.
Але останнє - зовсім не про тебе.
показати весь коментар
21.08.2025 16:58 Відповісти
Класика жанру ,у всьому винуваті папєрєднікі😆А Тампон ,просто аморальний, клінічний ідіот.
показати весь коментар
21.08.2025 16:58 Відповісти
А компетентний Трамп півроку блокував виділення 61млрд долларів допомоги через свого ручного спікера Джонсона, що призвело до тяжкого становища на східному фронті.
І якби не дрони, то невідомо, чим би ця "компетентість" Трампа для нас обернулася.
показати весь коментар
21.08.2025 16:59 Відповісти
Не було там і близько 61 мільярду для України. Максимум 7-8. Крім того, у бідона в загашниках було 4 мільярди невитраченої з попередних пакетів допомоги. Але він їх так і не надав Україні.
показати весь коментар
21.08.2025 17:17 Відповісти
Ой блдь, трампосос виліз, вже б мовчав, опудало дурнувате.
показати весь коментар
21.08.2025 17:53 Відповісти
А ну, покажіть детальніше розклад сум допомоги по найменуванню.
показати весь коментар
21.08.2025 18:07 Відповісти
А компетентний Трамп зупинив постачання зброї.
показати весь коментар
21.08.2025 17:00 Відповісти
Ніби дурничка дурня, а приємно...
показати весь коментар
21.08.2025 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lWUbir-xlmg

Яким же ви...баним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом- це майже цитата від Піонтковьского , але там жорсткіше і смішніше ...
Він живе в США й дуже на пульсі тримає ситуацію. Й ця новина просто підтверджує його оптимістичний аналіз в розмові з Фейгіним для України до жовтня включно . Трамп купиться на 100 млрд на озброєння від Європи для України й Хйлу буде клямка в жовтні вже точно!
показати весь коментар
21.08.2025 17:12 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:03 Відповісти
ООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ТІЛЬКИ ЗАРАДИ "поганого" БАЙДИНА МИ ЩЕ ЖИВІ. Цій людині мають бути памятники і не один і ще при житті
показати весь коментар
21.08.2025 17:04 Відповісти
скоро на пенсію, і наступний президент, буде чихвостити за слюні і нюні трампа, що не зробив ніх
показати весь коментар
21.08.2025 17:04 Відповісти
Це правда, але ракет у західних партнерів все одно дуже мало, щоб на щось вплинути. Зараз все дозволили, а толку ніякого. Частково через це Пентагон був проти при Байдені.
показати весь коментар
21.08.2025 17:04 Відповісти
А яку допомогу вже встиг нам надати Трамп після обрання на посаду?
Нічого не можу пригадати.
показати весь коментар
21.08.2025 17:04 Відповісти
Ракети Фламінго
показати весь коментар
21.08.2025 17:06 Відповісти
можна хоч тисячу нашкрябати на ракеті.
показати весь коментар
21.08.2025 17:09 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
Хочаб одну вже запустили ?
показати весь коментар
21.08.2025 17:40 Відповісти
чергові перли є***анутого
показати весь коментар
21.08.2025 17:06 Відповісти
Некомпетентний Клінтон забрав ЯЗ..., але про це США не ******* згадувати...
показати весь коментар
21.08.2025 17:08 Відповісти
Колишній совок роззброювали щоб ЯЗ не потрапило до терористів. Тоді це виглядало розумно. У республіках був корумпований бардак.
показати весь коментар
21.08.2025 17:18 Відповісти
Корумпований бардак вроді закінчився, могли б і повернути
показати весь коментар
21.08.2025 17:22 Відповісти
Це сарказм?
показати весь коментар
21.08.2025 17:28 Відповісти
А компетентний Трамп взагалі б Україні зброї не дав і відразу б сказав капіталювати бо не можна воювати з країною в 10 раз сильніше (так він здається казав) ?
показати весь коментар
21.08.2025 17:10 Відповісти
цікаво на кого ця дичина розрахована, наче не 10 років минуло як байден покинув пост президента, при ньому і нпз палали і атакамси на аеродроми летіли і курська авантюра теж при ньому було.
попандопало сперичається із зю хто кращий клоун **********.
показати весь коментар
21.08.2025 17:12 Відповісти
Типу натяк Зелі, давай вже починай їбашити своїми Фламінго по рашці?
показати весь коментар
21.08.2025 17:14 Відповісти
Багато хто сподівався, що ти зробиш все з точністю до навпаки. Але ти виявився просто балаболом і **************.
показати весь коментар
21.08.2025 17:15 Відповісти
А "компетентний" Трамп припинив постачання Україні зброї та намагається примусити її до капітуляції на умовах кремля.
показати весь коментар
21.08.2025 17:21 Відповісти
Він не відмовляється продавати зброю.
показати весь коментар
21.08.2025 17:28 Відповісти
Це секрет Полішинеля . Це відомо давно всім тверезомислячим людям. Що команда Трампа , що команда Байдена - два сапоги пара - не хотіли ні поразки України , ні її перемоги....
показати весь коментар
21.08.2025 17:21 Відповісти
Трамп завжди каже про "завершення війни". Про перемогу домріяли самі патрійоти
показати весь коментар
21.08.2025 17:26 Відповісти
Трамп, як зєля може звинувачувати попередників у тому, чого не було!
показати весь коментар
21.08.2025 17:22 Відповісти
А компетентний Трамп зупинив допомогу Україні.
показати весь коментар
21.08.2025 17:24 Відповісти
Чи він справді такий дебіл, чи всіх інших за дебілів вважає?
показати весь коментар
21.08.2025 17:30 Відповісти
справді і навіть БІЛЬШЕ.
показати весь коментар
21.08.2025 17:40 Відповісти
Говорит можно долго и нудно , без толко. Дай ракеты по максимуму. Будет трапму слава и почет. Слава Украине!
показати весь коментар
21.08.2025 17:33 Відповісти
Чиє ричало б, а Трампове мовчало б... У путлєра навчився, мабуть, брехати...
показати весь коментар
21.08.2025 17:33 Відповісти
трумп навіть правий, але як завжди - частково і мовчить про другу частину: на відміну від бідона він зробив усе можливе, шоб Україна навіть захищатися не могла.
показати весь коментар
21.08.2025 17:40 Відповісти
Опять старый клоун поносит... 👺🤢
показати весь коментар
21.08.2025 17:41 Відповісти
А ти, козел, не даєш навіть чим захищатися, щоб ти здох, падлюка.
показати весь коментар
21.08.2025 17:51 Відповісти
Трамп просто КОЗЕЛ
показати весь коментар
21.08.2025 17:54 Відповісти
для нашої влади трамп - це просто спасіння, бо ним тепер затикають всі пролюби. Якщо щось про трампа написали, значить або стався, або на підході новий пролюб нашої влади.
показати весь коментар
21.08.2025 17:55 Відповісти
Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, А Я АМЕРИКАНСЬКИЙ ХОЛУЙ КУЙЛА І ЗАХИСТ ДЛЯ УКРАЇНИ, ТА ЇЇ НАРОДУ ЗАБОРОНИВ...
показати весь коментар
21.08.2025 17:57 Відповісти
 
 