Некомпетентный Байден не позволил Украине отвечать на удары РФ, а только защищаться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джозефа Байдена за то, что его администрация не позволяла бить Украине американским оружием вглубь территории России;

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что невозможно выиграть войну, не атакуя захватчика и привел пример Украины в ее войне с Россией.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться от атак, а только защищаться. Как это сработало? Независимо от этого, это война, которая НИКОГДА бы не состоялась, если бы я был президентом - нулевые шансы. Впереди интересные времена", - заявил действующий лидер США.

