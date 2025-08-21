Некомпетентный Байден не позволил Украине отвечать на удары РФ, а только защищаться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джозефа Байдена за то, что его администрация не позволяла бить Украине американским оружием вглубь территории России;
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что невозможно выиграть войну, не атакуя захватчика и привел пример Украины в ее войне с Россией.
"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться от атак, а только защищаться. Как это сработало? Независимо от этого, это война, которая НИКОГДА бы не состоялась, если бы я был президентом - нулевые шансы. Впереди интересные времена", - заявил действующий лидер США.
Ганити своїх колег чи попередників - не личить нормальній людині.
Але останнє - зовсім не про тебе.
І якби не дрони, то невідомо, чим би ця "компетентість" Трампа для нас обернулася.
дурничкадурня, а приємно...
Яким же ви...баним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом- це майже цитата від Піонтковьского , але там жорсткіше і смішніше ...
Він живе в США й дуже на пульсі тримає ситуацію. Й ця новина просто підтверджує його оптимістичний аналіз в розмові з Фейгіним для України до жовтня включно . Трамп купиться на 100 млрд на озброєння від Європи для України й Хйлу буде клямка в жовтні вже точно!
Нічого не можу пригадати.
попандопало сперичається із зю хто кращий клоун **********.