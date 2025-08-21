РУС
Некомпетентный Байден не позволил Украине отвечать на удары РФ, а только защищаться, - Трамп

Трамп раскритиковал Байдена за запрет Украине бить по России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джозефа Байдена за то, что его администрация не позволяла бить Украине американским оружием вглубь территории России;

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что невозможно выиграть войну, не атакуя захватчика и привел пример Украины в ее войне с Россией.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться от атак, а только защищаться. Как это сработало? Независимо от этого, это война, которая НИКОГДА бы не состоялась, если бы я был президентом - нулевые шансы. Впереди интересные времена", - заявил действующий лидер США.

Топ комментарии
+12
Немає сенсу коментувати цього придурка ,де одна за'ява суперечить іншій ,такої ганьби Америка ще не мала.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:56 Ответить
+6
Ага. Байден хоча б не блокував Україні допомогу, а компетентний Тампон даже не зміг захистити американське підприємство. Хоча ще декілька місяців назад розказував що американський бізнес на території України за гарантія миру. Ну весь світ побачив як сьогодні ***** розбив вщент одну американську гарантію
показать весь комментарий
21.08.2025 16:57 Ответить
+5
А Трамп завалил Украину ракетами и самолётами, позволил бить по РФ на стратегическую глубину?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:53 Ответить
Ага , ясно . Томагавки на подходе ?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:51 Ответить
Та він просто працює як подвійний агент
показать весь комментарий
21.08.2025 17:05 Ответить
А Трамп завалил Украину ракетами и самолётами, позволил бить по РФ на стратегическую глубину?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:53 Ответить
Він дав Джавеліни. Нобелівську премію йому, негайно.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:55 Ответить
Балабол.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:54 Ответить
Це він поки ***** лякає, але потім буде нас. Вони стараються робити такі заяви симетрично.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:55 Ответить
Немає сенсу коментувати цього придурка ,де одна за'ява суперечить іншій ,такої ганьби Америка ще не мала.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:56 Ответить
А може це нарешті США зайняли свою нішу всесвітніх придурків? Може до цього вони просто притворялися?
показать весь комментарий
21.08.2025 17:05 Ответить
Ага. Байден хоча б не блокував Україні допомогу, а компетентний Тампон даже не зміг захистити американське підприємство. Хоча ще декілька місяців назад розказував що американський бізнес на території України за гарантія миру. Ну весь світ побачив як сьогодні ***** розбив вщент одну американську гарантію
показать весь комментарий
21.08.2025 16:57 Ответить
Політичний лузер,все "попередніків"криє.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:58 Ответить
Стули пельку, придурок!
Ганити своїх колег чи попередників - не личить нормальній людині.
Але останнє - зовсім не про тебе.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:58 Ответить
Класика жанру ,у всьому винуваті папєрєднікі😆А Тампон ,просто аморальний, клінічний ідіот.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:58 Ответить
А компетентний Трамп півроку блокував виділення 61млрд долларів допомоги через свого ручного спікера Джонсона, що призвело до тяжкого становища на східному фронті.
І якби не дрони, то невідомо, чим би ця "компетентість" Трампа для нас обернулася.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:59 Ответить
Не було там і близько 61 мільярду для України. Максимум 7-8. Крім того, у бідона в загашниках було 4 мільярди невитраченої з попередних пакетів допомоги. Але він їх так і не надав Україні.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:17 Ответить
А компетентний Трамп зупинив постачання зброї.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:00 Ответить
Ніби дурничка дурня, а приємно...
показать весь комментарий
21.08.2025 17:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lWUbir-xlmg

Яким же ви...баним виглядав лідер світу на червоній доріжці поряд з хйлом- це майже цитата від Піонтковьского , але там жорсткіше і смішніше ...
Він живе в США й дуже на пульсі тримає ситуацію. Й ця новина просто підтверджує його оптимістичний аналіз в розмові з Фейгіним для України до жовтня включно . Трамп купиться на 100 млрд на озброєння від Європи для України й Хйлу буде клямка в жовтні вже точно!
показать весь комментарий
21.08.2025 17:12 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 17:03 Ответить
ООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ТІЛЬКИ ЗАРАДИ "поганого" БАЙДИНА МИ ЩЕ ЖИВІ. Цій людині мають бути памятники і не один і ще при житті
показать весь комментарий
21.08.2025 17:04 Ответить
скоро на пенсію, і наступний президент, буде чихвостити за слюні і нюні трампа, що не зробив ніх
показать весь комментарий
21.08.2025 17:04 Ответить
Це правда, але ракет у західних партнерів все одно дуже мало, щоб на щось вплинути. Зараз все дозволили, а толку ніякого. Частково через це Пентагон був проти при Байдені.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:04 Ответить
А яку допомогу вже встиг нам надати Трамп після обрання на посаду?
Нічого не можу пригадати.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:04 Ответить
Ракети Фламінго
показать весь комментарий
21.08.2025 17:06 Ответить
можна хоч тисячу нашкрябати на ракеті.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:09 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 17:18 Ответить
чергові перли є***анутого
показать весь комментарий
21.08.2025 17:06 Ответить
Некомпетентний Клінтон забрав ЯЗ..., але про це США не ******* згадувати...
показать весь комментарий
21.08.2025 17:08 Ответить
Колишній совок роззброювали щоб ЯЗ не потрапило до терористів. Тоді це виглядало розумно. У республіках був корумпований бардак.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:18 Ответить
Корумпований бардак вроді закінчився, могли б і повернути
показать весь комментарий
21.08.2025 17:22 Ответить
Це сарказм?
показать весь комментарий
21.08.2025 17:28 Ответить
А компетентний Трамп взагалі б Україні зброї не дав і відразу б сказав капіталювати бо не можна воювати з країною в 10 раз сильніше (так він здається казав) ?
показать весь комментарий
21.08.2025 17:10 Ответить
цікаво на кого ця дичина розрахована, наче не 10 років минуло як байден покинув пост президента, при ньому і нпз палали і атакамси на аеродроми летіли і курська авантюра теж при ньому було.
попандопало сперичається із зю хто кращий клоун **********.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:12 Ответить
Типу натяк Зелі, давай вже починай їбашити своїми Фламінго по рашці?
показать весь комментарий
21.08.2025 17:14 Ответить
Багато хто сподівався, що ти зробиш все з точністю до навпаки. Але ти виявився просто балаболом і **************.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:15 Ответить
А "компетентний" Трамп припинив постачання Україні зброї та намагається примусити її до капітуляції на умовах кремля.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:21 Ответить
Він не відмовляється продавати зброю.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:28 Ответить
Це секрет Полішинеля . Це відомо давно всім тверезомислячим людям. Що команда Трампа , що команда Байдена - два сапоги пара - не хотіли ні поразки України , ні її перемоги....
показать весь комментарий
21.08.2025 17:21 Ответить
Трамп завжди каже про "завершення війни". Про перемогу домріяли самі патрійоти
показать весь комментарий
21.08.2025 17:26 Ответить
Трамп, як зєля може звинувачувати попередників у тому, чого не було!
показать весь комментарий
21.08.2025 17:22 Ответить
А компетентний Трамп зупинив допомогу Україні.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:24 Ответить
Чи він справді такий дебіл, чи всіх інших за дебілів вважає?
показать весь комментарий
21.08.2025 17:30 Ответить
Говорит можно долго и нудно , без толко. Дай ракеты по максимуму. Будет трапму слава и почет. Слава Украине!
показать весь комментарий
21.08.2025 17:33 Ответить
Чиє ричало б, а Трампове мовчало б... У путлєра навчився, мабуть, брехати...
показать весь комментарий
21.08.2025 17:33 Ответить
 
 