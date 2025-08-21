РУС
1 788 12

"Любимая газета" Трампа New York Post призвала его усилить давление на Путина для мира с Украиной. ФОТО

Газета The New York Post, которую называют "любимым изданием" президента США Дональда Трампа, призвала его увеличить экономическое давление на Россию, чтобы "раз и навсегда положить конец убийствам" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционной статье NYP.

Редакция издания пишет, что Трамп как можно скорее стремится заключить мирное соглашение, поэтому в короткий период организовал саммит с российским диктатором на Аляске, а затем, через 3 дня, собрал европейских лидеров в Белом доме.

В то же время Путин "отблагодарил" за его усилия, затягивая процесс, отмечает газета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп имеет силу поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский

Любимая газета Трампа New York Post призвала давить на Путина

Россия даже не соглашается на двусторонние встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча может состояться только после выполнения определенных условий, что обычно невозможно, а любые обещания Запада защитить Украину без российского вето, по версии главы МИД РФ Сергея Лаврова, являются "дорогой в никуда", отмечает NYP.

Журналисты отметили, что за выходные после саммита на Аляске Россия убила 14 украинских гражданских. После встречи Трампа и Зеленского в понедельник Россия выпустила 270 беспилотников и 10 ракет - больше всего за август. С тех пор обстрелы только усилились.

Газета также вспомнила о том, что Трамп недавно заявлял о стремлении завершить войну, чтобы "попасть в рай".

Читайте также: Трамп хотел остановить переговоры с Путиным, услышав о его требованиях по Донецкой области, - Axios

"Если я могу спасти 7000 человек от гибели каждую неделю, я думаю, это достаточно... я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно. Я слышу, что у меня дела не очень. Говорят, я на самом дне тотемного столба. Но если попаду в рай, это [завершение войны] будет одной из причин", - сказал американский президент в интервью на Fox News.

New York Post добавляет, что это "благородная цель" - даже достойная Нобелевской премии, - но она недостижима, если Путина не заставить сесть за стол переговоров.

"Но какое давление оказывается на Россию? Можно было бы подумать, что это большое количество погибших на войне, но Путин не озабочен вредом, который наносит собственному народу. Он утверждает, что это необходимая жертва", - говорится в статье.

Издание отмечает: российский диктатор понимает только один язык - язык финансов, и сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкий рост инфляции и международные санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian

New York Post отметила необходимость введения вторичных санкций, направленных на теневые рынки, через которые глава Кремля финансирует свою военную машину для продолжения войны против Украины.

"Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только "водил нас за нос". Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя", - пишет газета.

По мнению New York Post, чтобы посадить Путина за стол переговоров, США должны:

  1. Ввести новые санкции.
  2. Увеличить пошлины.
  3. Найти креативные способы, чтобы перекрыть торговлю РФ нефтью и минералами.

"Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства", - резюмировало издание в письме-призыве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов к встрече с Зеленским, но стоит проработать все вопросы, - Лавров

Автор: 

путин владимир (32036) россия (96929) США (27748) Трамп Дональд (6445)
Якщо ссавець виглядає як покидьок, говорить, як покидьок та поводиться як покидьок, то, може, він і є покидьок?
21.08.2025 20:54 Ответить
@ Китаєць під прапором КНР (https://x.com/Talzak/status/1958522937369153591?t=9ufiLtSz-yHJJgCv0TMxAQ&s=19 відео):
«Україна, по суті, єдина країна у Світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
Звичайно, зараз ви можете над ними /*українцями/ посміятись. Вони повірили США, Великобританії, Китаю...
Але Україна й до сьогодні залишається прикладом людської цивілізації та майбутнього. Її має поважати та захищати весь Світ!
Світові держави в той час дали Україні обіцянки. Всі сьогоднішні загарбники, всі насмішники, всі "спостерігачі"...
Всі вони підступні і безсоромні.».
21.08.2025 21:01 Ответить
Про режисёра.
+++.
Ни разу не слышал
21.08.2025 21:07 Ответить
а про муді вже забули?
21.08.2025 20:45 Ответить
Він зараз на ключку тисне - це як порностудії - режисер покидає роботу і каже а тепер їбіться як хочете
21.08.2025 20:45 Ответить
Про режисёра.
+++.
Ни разу не слышал
21.08.2025 21:07 Ответить
"Улюблена газета" Трампа New York Post закликала його посилити тиск на Путіна для миру з Україною

І шо: воно подіяло?
21.08.2025 20:46 Ответить
21.08.2025 20:49 Ответить
Трамп все вирішив десь у минулому році. Своїх ДІЙ та тезисів він не міняє зовсім. Хто може сказати щось інше, на прикладах, санкції він ввів чи нам зброї дав, став тиснути на Рашку, мілості просім.
21.08.2025 20:51 Ответить
мабуть у нього теж, як і в улюбленій ним параші, проблєми з туалєтним папіром, коли має улюблену газєту ))
21.08.2025 20:51 Ответить
Якщо ссавець виглядає як покидьок, говорить, як покидьок та поводиться як покидьок, то, може, він і є покидьок?
21.08.2025 20:54 Ответить
@ Китаєць під прапором КНР (https://x.com/Talzak/status/1958522937369153591?t=9ufiLtSz-yHJJgCv0TMxAQ&s=19 відео):
«Україна, по суті, єдина країна у Світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
Звичайно, зараз ви можете над ними /*українцями/ посміятись. Вони повірили США, Великобританії, Китаю...
Але Україна й до сьогодні залишається прикладом людської цивілізації та майбутнього. Її має поважати та захищати весь Світ!
Світові держави в той час дали Україні обіцянки. Всі сьогоднішні загарбники, всі насмішники, всі "спостерігачі"...
Всі вони підступні і безсоромні.».
21.08.2025 21:01 Ответить
Україна, по суті, єдина країна у Світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
Без сути. Украина вторая страна в мире которая отказалась от ядерного оружия.
Плюньте в узкий глаз китайскому неучу.
21.08.2025 21:14 Ответить
В США розробили точну копію шахеда з назвою MQM-172 «Arrowhead».

За офіційними даними, цей дрон слугуватиме мішенню, проте може брати БЧ до 45 кг.
21.08.2025 21:03 Ответить
21.08.2025 21:42 Ответить
 
 