"Любимая газета" Трампа New York Post призвала его усилить давление на Путина для мира с Украиной. ФОТО

Газета The New York Post, которую называют "любимым изданием" президента США Дональда Трампа, призвала его увеличить экономическое давление на Россию, чтобы "раз и навсегда положить конец убийствам" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционной статье NYP.

Редакция издания пишет, что Трамп как можно скорее стремится заключить мирное соглашение, поэтому в короткий период организовал саммит с российским диктатором на Аляске, а затем, через 3 дня, собрал европейских лидеров в Белом доме.

В то же время Путин "отблагодарил" за его усилия, затягивая процесс, отмечает газета.

Россия даже не соглашается на двусторонние встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча может состояться только после выполнения определенных условий, что обычно невозможно, а любые обещания Запада защитить Украину без российского вето, по версии главы МИД РФ Сергея Лаврова, являются "дорогой в никуда", отмечает NYP.

Журналисты отметили, что за выходные после саммита на Аляске Россия убила 14 украинских гражданских. После встречи Трампа и Зеленского в понедельник Россия выпустила 270 беспилотников и 10 ракет - больше всего за август. С тех пор обстрелы только усилились.

Газета также вспомнила о том, что Трамп недавно заявлял о стремлении завершить войну, чтобы "попасть в рай".

"Если я могу спасти 7000 человек от гибели каждую неделю, я думаю, это достаточно... я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно. Я слышу, что у меня дела не очень. Говорят, я на самом дне тотемного столба. Но если попаду в рай, это [завершение войны] будет одной из причин", - сказал американский президент в интервью на Fox News.

New York Post добавляет, что это "благородная цель" - даже достойная Нобелевской премии, - но она недостижима, если Путина не заставить сесть за стол переговоров.

"Но какое давление оказывается на Россию? Можно было бы подумать, что это большое количество погибших на войне, но Путин не озабочен вредом, который наносит собственному народу. Он утверждает, что это необходимая жертва", - говорится в статье.

Издание отмечает: российский диктатор понимает только один язык - язык финансов, и сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкий рост инфляции и международные санкции.

New York Post отметила необходимость введения вторичных санкций, направленных на теневые рынки, через которые глава Кремля финансирует свою военную машину для продолжения войны против Украины.

"Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только "водил нас за нос". Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя", - пишет газета.

По мнению New York Post, чтобы посадить Путина за стол переговоров, США должны:

Ввести новые санкции. Увеличить пошлины. Найти креативные способы, чтобы перекрыть торговлю РФ нефтью и минералами.

"Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства", - резюмировало издание в письме-призыве.

