Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался в личном письме к президенту США Дональду Трампу на украинские атаки на нефтепровод "Дружба". Американский лидер якобы ответил, что "очень злится" из-за этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telex и провластное Magyar Nemzet.

Венгерские медиа ссылаются на сообщение Орбана в соцсетях так называемого "Клуба борцов" - онлайн-инициативы, целью которой является привлечение ста тысяч цифровых активистов в поддержку партии "Фидес" перед грядущими выборами.

В своем письме Орбан пожаловался на то, что "украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба", а также "то же самое сделали с "Северным потоком". У Трампа венгерский премьер попросил помощи.

"У нашего соседа продолжается война. Если кто-то думал, что это где-то далеко, то российская ракетная атака по Мукачево могла его отрезвить. Эта война представляет непосредственную и постоянную угрозу для Венгрии и венгров - и на Закарпатье, и в самой Венгрии. Только мир!" - написал Орбан.

Он также опубликовал фото своего письма, на котором Трамп написал ответ маркером: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг".

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.