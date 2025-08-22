Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался в личном письме к президенту США Дональду Трампу на украинские атаки на нефтепровод "Дружба". Американский лидер якобы ответил, что "очень злится" из-за этого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telex и провластное Magyar Nemzet.
Венгерские медиа ссылаются на сообщение Орбана в соцсетях так называемого "Клуба борцов" - онлайн-инициативы, целью которой является привлечение ста тысяч цифровых активистов в поддержку партии "Фидес" перед грядущими выборами.
В своем письме Орбан пожаловался на то, что "украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба", а также "то же самое сделали с "Северным потоком". У Трампа венгерский премьер попросил помощи.
"У нашего соседа продолжается война. Если кто-то думал, что это где-то далеко, то российская ракетная атака по Мукачево могла его отрезвить. Эта война представляет непосредственную и постоянную угрозу для Венгрии и венгров - и на Закарпатье, и в самой Венгрии. Только мир!" - написал Орбан.
Он также опубликовал фото своего письма, на котором Трамп написал ответ маркером: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг".
Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.
18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.
тримайся, віктор і передавай вітання Словаччині
.
У Броуді "Мадьяра".
Як шо шановний пан "Мадьяр" не погребує
Проти Індії є тарифи за купівлю російської нафти, а проти Угорщини - ні? А, Дональде?
(Д. Ф.Трамп)
- от ви стільки років, займалися своєю роботою. обслуговували чоловіків. то може заробили на всій дім?
- ні.
- то може, відклали на "пенсію"?
- ні.
- а, що ж тоді у вас є?
- репутація!!!
у орбана, навіть репутації нема!
всі, його обсцикають!
Там посил був, що неможливо виграти війну обороняючись.
А до цього ще купа повідомлень в стилі "President Zelenskyy of Ukraine can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight"
Тобто він би заставив підписати капітуляцію в березні.
Немає ніякого перевзування.
Вийняв *** і застрелився.
Народний епос.