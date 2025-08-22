РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Поставки нефти через российскую трубу Чехия
5 083 38

Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался в личном письме к президенту США Дональду Трампу на украинские атаки на нефтепровод "Дружба". Американский лидер якобы ответил, что "очень злится" из-за этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telex и провластное Magyar Nemzet.

Венгерские медиа ссылаются на сообщение Орбана в соцсетях так называемого "Клуба борцов" - онлайн-инициативы, целью которой является привлечение ста тысяч цифровых активистов в поддержку партии "Фидес" перед грядущими выборами.

В своем письме Орбан пожаловался на то, что "украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба", а также "то же самое сделали с "Северным потоком". У Трампа венгерский премьер попросил помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан без осуждения России отреагировал на ракетный удар по Мукачево без осуждения России

"У нашего соседа продолжается война. Если кто-то думал, что это где-то далеко, то российская ракетная атака по Мукачево могла его отрезвить. Эта война представляет непосредственную и постоянную угрозу для Венгрии и венгров - и на Закарпатье, и в самой Венгрии. Только мир!" - написал Орбан.

Он также опубликовал фото своего письма, на котором Трамп написал ответ маркером: "Мне неприятно это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Передай это Словакии. Ты - мой большой друг".

Читайте также: Венгрия и Словакия пожаловались в Еврокомиссию на удары по нефтепроводу "Дружба"

Орбан написал письмо Трампу об ударах Украины по нефтепроводу

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Автор: 

Венгрия (2075) нефтепровод (112) Трамп Дональд (6452) Орбан Виктор (524)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А хто казав , що неможливо виграти війну, якщо не бити по території ворога? А, Трамп?
Проти Індії є тарифи за купівлю російської нафти, а проти Угорщини - ні? А, Дональде?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:22 Ответить
+8
Віктор Орбан - поскаржився Американський лідер - "дуже злиться"
показать весь комментарий
22.08.2025 14:19 Ответить
+8
А коли по будинках в Україні удари.де під завалами люди.діти-ніхто не злиться.Санкції не поспішають вводити.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..Трампо розізлився..... і послав орбанча на куй..але в легкій дипломатичній формі
показать весь комментарий
22.08.2025 14:18 Ответить
трамп дуже злиться тому що війна, все вірно.

тримайся, віктор і передавай вітання Словаччині

.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:31 Ответить
Віктор Орбан - поскаржився Американський лідер - "дуже злиться"
показать весь комментарий
22.08.2025 14:19 Ответить
Орбан СМОКТАТЬ!
У Броуді "Мадьяра".
Як шо шановний пан "Мадьяр" не погребує
показать весь комментарий
22.08.2025 14:20 Ответить
Можна сказати що це русняві самі себе бомбять і всіх ділов.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:21 Ответить
А коли по будинках в Україні удари.де під завалами люди.діти-ніхто не злиться.Санкції не поспішають вводити.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:21 Ответить
чому торбан не звонить пуйлу, та не скаржиться, що треба завершувати війну?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:22 Ответить
А хто казав , що неможливо виграти війну, якщо не бити по території ворога? А, Трамп?
Проти Індії є тарифи за купівлю російської нафти, а проти Угорщини - ні? А, Дональде?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 14:23 Ответить
Коротше, шльондра орбан була послана трампоном нах.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:22 Ответить
"Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині"
показать весь комментарий
22.08.2025 14:23 Ответить
Орбан дурний - до чого там Тромб ? Треба скаржитись новому міністру енергетики Угорщини
показать весь комментарий
22.08.2025 14:25 Ответить
дуже роздратований трамп
показать весь комментарий
22.08.2025 14:25 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 14:26 Ответить
Не розумія я цю вугорську жабу Орбана. То воно з Китаєм дружить і Сосією і розказує що світ вже змінився. То воно розказує що Україна вже програла і немає карт. А тепер жаліється Тампону на "програвшу" Україну. Напишіть Тампону що Україна теж за мир і все зробила заради миру. А якщо в Вугорщині криза то ми можемо допомогти сісти за стіл переговорів.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:27 Ответить
«Спортлото» відповіло Віті.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:30 Ответить
"Таку особисту ворожість... я відчуваю до ЗСУ, що їсти не можу!"
(Д. Ф.Трамп)
показать весь комментарий
22.08.2025 14:30 Ответить
Ага, те що кацапи, друзі цих панів, розфігачили всі українські електростації, крім атомних, кожен день б'ють по газовидобуванню та газовій інфраструктурі, нафтобазам та навіть по заводам, які належать його американцям - ТРАМПА не злить?! Куди котиться цей світ...
показать весь комментарий
22.08.2025 14:32 Ответить
Кабанчик двох маток ссе.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:32 Ответить
Ласкаве телятко
показать весь комментарий
22.08.2025 14:55 Ответить
А ніжкою тупнув ?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:33 Ответить
а челобитну в кремль слабо?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:36 Ответить
Не зрозуміло лише одне - чому це не було зроблено ще 3 роки тому ?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:39 Ответить
Подібне тягнеться до подібного-лайно до лайна! путлер,орбан,трампон-тусня виплодків!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:41 Ответить
Нас дуже непокоїть угорська криза, чесно-чесно! 🤣
показать весь комментарий
22.08.2025 14:42 Ответить
Ябеда чмоня Орбан як в дитячому садочку
показать весь комментарий
22.08.2025 14:44 Ответить
питають у старої проститутки.
- от ви стільки років, займалися своєю роботою. обслуговували чоловіків. то може заробили на всій дім?
- ні.
- то може, відклали на "пенсію"?
- ні.
- а, що ж тоді у вас є?
- репутація!!!

у орбана, навіть репутації нема!
всі, його обсцикають!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:44 Ответить
Якщо до підпису Трампа доставити точок, то виглядає, як вечірка Ку Клукс Клана -
показать весь комментарий
22.08.2025 14:47 Ответить
недовго музика лунала, недовго фраєр танцював. Вчора Трамп нарікав, що Укаїні Байден забороняв бити по російським об"єктам, а сьогодні вже перевзувся. Повітряні гімнасти нервово курять.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
Чомусь у нас ******* виривати з контексту і додумувати на свій лад.
Там посил був, що неможливо виграти війну обороняючись.
А до цього ще купа повідомлень в стилі "President Zelenskyy of Ukraine can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight"
Тобто він би заставив підписати капітуляцію в березні.
Немає ніякого перевзування.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:20 Ответить
Нас там нєт. Росіяни палять де попало
показать весь комментарий
22.08.2025 15:04 Ответить
... Tell Slovakia you are my great friend🤣я плачу
показать весь комментарий
22.08.2025 15:05 Ответить
Так Трамп и на пуцена очень злится.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:14 Ответить
У списках відомих політиків світу європоходження,поряд з Кіссінджером.Саркозі,Дізраелі,Зеленським,присутній,хто б ви думали ? Вітя Орбан....
показать весь комментарий
22.08.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:34 Ответить
Соловейко злився, злився,
Вийняв *** і застрелився.

Народний епос.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:13 Ответить
 
 