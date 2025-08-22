Венгрия и Словакия пожаловались в Еврокомиссию на удары по нефтепроводу "Дружба"

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Будапешт и Братислава требуют гарантий энергобезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Словакии, которое подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Словакии Юрай Бланар.

В МИД Словакии напомнили, что Еврокомиссия еще 27 января заявила: целостность энергетической инфраструктуры, в частности нефтепроводов, является вопросом безопасности всего Союза.

"Считаем необходимым, чтобы Комиссия отстаивала интересы государств-членов и энергетическую безопасность своих граждан. Любая угроза энергобезопасности Словакии неприемлема", - подчеркнул Бланар.

По его словам, после последней атаки на нефтепровод "Дружба" поставки снова остановили, и восстановление может занять не менее пяти суток.

"Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Призываем Комиссию гарантировать безопасность поставок государств-членов", - говорится в обращении министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия снова осталась без нефти из России после удара украинских дронов по нефтепроводу "Дружба" (обновлено)

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу