Новости Атака дронов на регионы РФ
909 14

Венгрия и Словакия пожаловались в Еврокомиссию на удары по нефтепроводу "Дружба"

Министры иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Словакии Юрай Бланар жалуются на удары по нефтепроводу Дружба

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Будапешт и Братислава требуют гарантий энергобезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Словакии, которое подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Словакии Юрай Бланар.

В МИД Словакии напомнили, что Еврокомиссия еще 27 января заявила: целостность энергетической инфраструктуры, в частности нефтепроводов, является вопросом безопасности всего Союза.

"Считаем необходимым, чтобы Комиссия отстаивала интересы государств-членов и энергетическую безопасность своих граждан. Любая угроза энергобезопасности Словакии неприемлема", - подчеркнул Бланар.

По его словам, после последней атаки на нефтепровод "Дружба" поставки снова остановили, и восстановление может занять не менее пяти суток.

"Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Призываем Комиссию гарантировать безопасность поставок государств-членов", - говорится в обращении министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия снова осталась без нефти из России после удара украинских дронов по нефтепроводу "Дружба" (обновлено)

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу

МЗС надсилає співчуття щодо цієї угорсько-словацької кризи і призиває ВСІ сторони до порозуміння
показать весь комментарий
22.08.2025 12:51 Ответить
а до Папи Римського не пробувлаи бити чєлобітную? Ааааа- він же ЗА УКРАЇНУ...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:57 Ответить
🤡
показать весь комментарий
22.08.2025 12:51 Ответить
А чому по нашій енергетичній інфраструктурі бити можна , а по кацапській ні?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:51 Ответить
Дехто радить скаржитись у Сфатул-Церій або у Бальшой Хурулдан.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:51 Ответить
"Пусть напишут в Спортлото"
показать весь комментарий
22.08.2025 12:51 Ответить
цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу. Джерело: https://censor.net/ua/n3569985

Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:52 Ответить
Їм же вже пояснили, що "ці удари не несуть небезпеки для ЄС" (С). Не дійшло з першого разу?
показать весь комментарий
22.08.2025 13:01 Ответить
А в ФСБ скаргу відправили?
показать весь комментарий
22.08.2025 13:05 Ответить
Жалобу пусть напишут ***** коллективную а ещё можно написать в Спортлото , как Владимир Семёныч советовал..
показать весь комментарий
22.08.2025 13:14 Ответить
Трамп вам давно казав переходити на американську нафту, не слухаєте порад - і хто ж вам винуватий, як не ви самі.
показать весь комментарий
22.08.2025 13:15 Ответить
Хай спробують звернутися у Всесвітню Лігу Сексуальних Реформ.
показать весь комментарий
22.08.2025 13:20 Ответить
Ми дуже стурбовані.
показать весь комментарий
22.08.2025 13:21 Ответить
Не те слово.Висловлюємо глибокі і щирі знущання.
показать весь комментарий
22.08.2025 13:23 Ответить
 
 