Угорщина та Словаччина поскаржилися до Єврокомісії на удари по нафтопроводу "Дружба"

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини звернулись до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Будапешт і Братислава вимагають гарантій енергобезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві МЗС Словаччини, яку підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова МЗС Словаччини Юрай Бланар.

У МЗС Словаччини нагадали, що Єврокомісія ще 27 січня заявила: цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу.

"Вважаємо необхідним, щоб Комісія відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян. Будь-яка загроза енергобезпеці Словаччини є неприйнятною", – наголосив Бланар.

За його словами, після останньої атаки на нафтопровід "Дружба" постачання знову зупинили, і відновлення може тривати щонайменше п’ять діб.

"Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини й Угорщини, абсолютно неприйнятними. Закликаємо Комісію гарантувати безпеку постачань держав-членів", – йдеться у зверненні міністрів.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу