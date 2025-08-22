УКР
Угорщина та Словаччина поскаржилися до Єврокомісії на удари по нафтопроводу "Дружба"

Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та Словаччини Юрай Бланар скаржаться на удари по нафтопроводу Дружба

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини звернулись до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Будапешт і Братислава вимагають гарантій енергобезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві МЗС Словаччини, яку підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова МЗС Словаччини Юрай Бланар.

У МЗС Словаччини нагадали, що Єврокомісія ще 27 січня заявила: цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу.

"Вважаємо необхідним, щоб Комісія відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян. Будь-яка загроза енергобезпеці Словаччини є неприйнятною", – наголосив Бланар.

За його словами, після останньої атаки на нафтопровід "Дружба" постачання знову зупинили, і відновлення може тривати щонайменше п’ять діб.

"Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини й Угорщини, абсолютно неприйнятними. Закликаємо Комісію гарантувати безпеку постачань держав-членів", – йдеться у зверненні міністрів.

Угорщина знову залишилася без нафти з Росії після удару українських дронів по нафтопроводу "Дружба" (оновлено)

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу

Автор: 

+18
МЗС надсилає співчуття щодо цієї угорсько-словацької кризи і призиває ВСІ сторони до порозуміння
22.08.2025 12:51
+10
цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу.

Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?

Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?
22.08.2025 12:52
+6
А чому по нашій енергетичній інфраструктурі бити можна , а по кацапській ні?
22.08.2025 12:51
МЗС надсилає співчуття щодо цієї угорсько-словацької кризи і призиває ВСІ сторони до порозуміння
22.08.2025 12:51
а до Папи Римського не пробувлаи бити чєлобітную? Ааааа- він же ЗА УКРАЇНУ...
22.08.2025 12:57
🤡
22.08.2025 12:51
А чому по нашій енергетичній інфраструктурі бити можна , а по кацапській ні?
22.08.2025 12:51
Дехто радить скаржитись у Сфатул-Церій або у Бальшой Хурулдан.
22.08.2025 12:51
"Пусть напишут в Спортлото"
22.08.2025 12:51
цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу.

Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?

Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?
22.08.2025 12:52
Їм же вже пояснили, що "ці удари не несуть небезпеки для ЄС" (С). Не дійшло з першого разу?
22.08.2025 13:01
А в ФСБ скаргу відправили?
22.08.2025 13:05
Жалобу пусть напишут ***** коллективную а ещё можно написать в Спортлото , як Владимир Семёныч советовал..
22.08.2025 13:14
Трамп вам давно казав переходити на американську нафту, не слухаєте порад - і хто ж вам винуватий, як не ви самі.
22.08.2025 13:15
Хай спробують звернутися у Всесвітню Лігу Сексуальних Реформ.
22.08.2025 13:20
Ми дуже стурбовані.
22.08.2025 13:21
Не те слово.Висловлюємо глибокі і щирі знущання.
22.08.2025 13:23
Особливо стурбовані мадяри Мукачево
22.08.2025 13:27
Цим підарам давали час на диверсифікацію закупівлі нафти та газу, але ним цікаві відкати від прутенських потоків...
22.08.2025 13:32
Теплий *** вам у дорогу!
22.08.2025 13:40
 
 