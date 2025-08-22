Угорщина та Словаччина поскаржилися до Єврокомісії на удари по нафтопроводу "Дружба"
Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини звернулись до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Будапешт і Братислава вимагають гарантій енергобезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній заяві МЗС Словаччини, яку підписали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова МЗС Словаччини Юрай Бланар.
У МЗС Словаччини нагадали, що Єврокомісія ще 27 січня заявила: цілісність енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопроводів, є питанням безпеки всього Союзу.
"Вважаємо необхідним, щоб Комісія відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян. Будь-яка загроза енергобезпеці Словаччини є неприйнятною", – наголосив Бланар.
За його словами, після останньої атаки на нафтопровід "Дружба" постачання знову зупинили, і відновлення може тривати щонайменше п’ять діб.
"Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини й Угорщини, абсолютно неприйнятними. Закликаємо Комісію гарантувати безпеку постачань держав-членів", – йдеться у зверненні міністрів.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.
18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, а ні Україна ні росія не є членами Євросоюзу. То які до них претензії?