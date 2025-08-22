УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10234 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Поставки нафти через трубопровід Дружба
5 441 41

Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився в особистому листі до президента США Дональда Трампа на українські атаки на нафтопровід "Дружба". Американський лідер нібито відповів, що "дуже злиться" через це.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Telex та провладне Magyar Nemzet.

Угорські медіа посилаються на допис Орбана в соцмережах так званого "Клубу борців" — онлайн-ініціативи, метою якої є залучення ста тисяч цифрових активістів на підтримку партії "Фідес" перед прийдешніми виборами.

У своєму листі Орбан поскаржився на те, що "українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба"", а також "те саме зробили з "Північним потоком"". У Трампа угорський прем'єр попросив допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан без засудження Росії відреагував на ракетний удар по Мукачевому

"У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців — і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!" - написав Орбан.

Він також опублікував фото свого листа, на якому Трамп написав відповідь маркером: "Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти — мій великий друг".

Читайте також: Угорщина та Словаччина поскаржилися до Єврокомісії на удари по нафтопроводу "Дружба"

Орбан написав листа Трампу про удари України по нафтопроводу Дружба

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Автор: 

Угорщина (2422) нафтопровід (373) Трамп Дональд (6972) Орбан Віктор (619)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А хто казав , що неможливо виграти війну, якщо не бити по території ворога? А, Трамп?
Проти Індії є тарифи за купівлю російської нафти, а проти Угорщини - ні? А, Дональде?
показати весь коментар
22.08.2025 14:22 Відповісти
+11
А коли по будинках в Україні удари.де під завалами люди.діти-ніхто не злиться.Санкції не поспішають вводити.
показати весь коментар
22.08.2025 14:21 Відповісти
+10
Віктор Орбан - поскаржився Американський лідер - "дуже злиться"
показати весь коментар
22.08.2025 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..Трампо розізлився..... і послав орбанча на куй..але в легкій дипломатичній формі
показати весь коментар
22.08.2025 14:18 Відповісти
трамп дуже злиться тому що війна, все вірно.

тримайся, віктор і передавай вітання Словаччині

.
показати весь коментар
22.08.2025 14:31 Відповісти
Віктор Орбан - поскаржився Американський лідер - "дуже злиться"
показати весь коментар
22.08.2025 14:19 Відповісти
Орбан СМОКТАТЬ!
У Броуді "Мадьяра".
Як шо шановний пан "Мадьяр" не погребує
показати весь коментар
22.08.2025 14:20 Відповісти
Можна сказати що це русняві самі себе бомбять і всіх ділов.
показати весь коментар
22.08.2025 14:21 Відповісти
А коли по будинках в Україні удари.де під завалами люди.діти-ніхто не злиться.Санкції не поспішають вводити.
показати весь коментар
22.08.2025 14:21 Відповісти
чому торбан не звонить пуйлу, та не скаржиться, що треба завершувати війну?
показати весь коментар
22.08.2025 14:22 Відповісти
А хто казав , що неможливо виграти війну, якщо не бити по території ворога? А, Трамп?
Проти Індії є тарифи за купівлю російської нафти, а проти Угорщини - ні? А, Дональде?
показати весь коментар
22.08.2025 14:22 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 14:23 Відповісти
Коротше, шльондра орбан була послана трампоном нах.
показати весь коментар
22.08.2025 14:22 Відповісти
"Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині"
показати весь коментар
22.08.2025 14:23 Відповісти
Орбан дурний - до чого там Тромб ? Треба скаржитись новому міністру енергетики Угорщини
показати весь коментар
22.08.2025 14:25 Відповісти
дуже роздратований трамп
показати весь коментар
22.08.2025 14:25 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 14:26 Відповісти
Не розумія я цю вугорську жабу Орбана. То воно з Китаєм дружить і Сосією і розказує що світ вже змінився. То воно розказує що Україна вже програла і немає карт. А тепер жаліється Тампону на "програвшу" Україну. Напишіть Тампону що Україна теж за мир і все зробила заради миру. А якщо в Вугорщині криза то ми можемо допомогти сісти за стіл переговорів.
показати весь коментар
22.08.2025 14:27 Відповісти
«Спортлото» відповіло Віті.
показати весь коментар
22.08.2025 14:30 Відповісти
"Таку особисту ворожість... я відчуваю до ЗСУ, що їсти не можу!"
(Д. Ф.Трамп)
показати весь коментар
22.08.2025 14:30 Відповісти
Ага, те що кацапи, друзі цих панів, розфігачили всі українські електростації, крім атомних, кожен день б'ють по газовидобуванню та газовій інфраструктурі, нафтобазам та навіть по заводам, які належать його американцям - ТРАМПА не злить?! Куди котиться цей світ...
показати весь коментар
22.08.2025 14:32 Відповісти
Кабанчик двох маток ссе.
показати весь коментар
22.08.2025 14:32 Відповісти
Ласкаве телятко
показати весь коментар
22.08.2025 14:55 Відповісти
А ніжкою тупнув ?
показати весь коментар
22.08.2025 14:33 Відповісти
а челобитну в кремль слабо?
показати весь коментар
22.08.2025 14:36 Відповісти
Не зрозуміло лише одне - чому це не було зроблено ще 3 роки тому ?
показати весь коментар
22.08.2025 14:39 Відповісти
Подібне тягнеться до подібного-лайно до лайна! путлер,орбан,трампон-тусня виплодків!
показати весь коментар
22.08.2025 14:41 Відповісти
Нас дуже непокоїть угорська криза, чесно-чесно! 🤣
показати весь коментар
22.08.2025 14:42 Відповісти
Ябеда чмоня Орбан як в дитячому садочку
показати весь коментар
22.08.2025 14:44 Відповісти
питають у старої проститутки.
- от ви стільки років, займалися своєю роботою. обслуговували чоловіків. то може заробили на всій дім?
- ні.
- то може, відклали на "пенсію"?
- ні.
- а, що ж тоді у вас є?
- репутація!!!

у орбана, навіть репутації нема!
всі, його обсцикають!
показати весь коментар
22.08.2025 14:44 Відповісти
Якщо до підпису Трампа доставити точок, то виглядає, як вечірка Ку Клукс Клана -
показати весь коментар
22.08.2025 14:47 Відповісти
недовго музика лунала, недовго фраєр танцював. Вчора Трамп нарікав, що Укаїні Байден забороняв бити по російським об"єктам, а сьогодні вже перевзувся. Повітряні гімнасти нервово курять.
показати весь коментар
22.08.2025 15:01 Відповісти
Чомусь у нас ******* виривати з контексту і додумувати на свій лад.
Там посил був, що неможливо виграти війну обороняючись.
А до цього ще купа повідомлень в стилі "President Zelenskyy of Ukraine can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight"
Тобто він би заставив підписати капітуляцію в березні.
Немає ніякого перевзування.
показати весь коментар
22.08.2025 15:20 Відповісти
Нас там нєт. Росіяни палять де попало
показати весь коментар
22.08.2025 15:04 Відповісти
... Tell Slovakia you are my great friend🤣я плачу
показати весь коментар
22.08.2025 15:05 Відповісти
Так Трамп и на пуцена очень злится.
показати весь коментар
22.08.2025 15:14 Відповісти
У списках відомих політиків світу європоходження,поряд з Кіссінджером.Саркозі,Дізраелі,Зеленським,присутній,хто б ви думали ? Вітя Орбан....
показати весь коментар
22.08.2025 15:28 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 15:34 Відповісти
Соловейко злився, злився,
Вийняв *** і застрелився.

Народний епос.
показати весь коментар
22.08.2025 16:13 Відповісти
А чому цей ує...ан не пожалівся в МО ЛГБТ?!
показати весь коментар
22.08.2025 16:18 Відповісти
Трампу чого злитися - він сам хотів зупинити потік газу з рашку - шоб підвозити зі США
показати весь коментар
22.08.2025 16:20 Відповісти
Скажи мені, кто твой друг, такой и ты. Если друг - Орбан, то и Трамп такой же. Це кацапською, бо вони всі прокацапники ще й Фіцо, скоро і поляк намалюється.
показати весь коментар
22.08.2025 16:21 Відповісти
 
 