Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився в особистому листі до президента США Дональда Трампа на українські атаки на нафтопровід "Дружба". Американський лідер нібито відповів, що "дуже злиться" через це.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Telex та провладне Magyar Nemzet.

Угорські медіа посилаються на допис Орбана в соцмережах так званого "Клубу борців" — онлайн-ініціативи, метою якої є залучення ста тисяч цифрових активістів на підтримку партії "Фідес" перед прийдешніми виборами.

У своєму листі Орбан поскаржився на те, що "українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба"", а також "те саме зробили з "Північним потоком"". У Трампа угорський прем'єр попросив допомоги.

"У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців — і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!" - написав Орбан.

Він також опублікував фото свого листа, на якому Трамп написав відповідь маркером: "Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти — мій великий друг".

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.