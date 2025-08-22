УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Санкції США проти Росії
1 125 12

Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ, - WSJ

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп постійно критикує підхід свого попередника Джо Байдена до питання російсько-української війни. Однак сам він також не готовий змінити риторику у бік Росії на більш жорстку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в редакторській колонці The Wall Street Journal.

"Саміт Трампа і Путіна на Алясці, за яким послідував візит європейських лідерів до Білого дому, мав дати поштовх до припинення війни між Росією й Україною. Через тиждень ми повернулися до того ж самого, оскільки Володимир Путін застосовує звичні хитрощі й не виявляє серйозного інтересу до угоди. Питання полягає в тому, що з цим зробить президент Трамп", - йдеться у публікації.

Тим часом Росія продовжує атакувати з повітря Україну. У WSJ про це пишуть так: "Це не поведінка людини, зацікавленої в мирі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ

Видання наголошує: доки Путін не вважатиме, що ціна продовження війни для нього буде вищою, ніж ризик її припинення, він не зупиниться.

"Настав час пану Трампу застосувати вторинні санкції до країн, які купують російську нафту та газ. Це може привернути увагу Китаю. Ось ще одна ідея: щотижня конфіскуйте частину з 300 мільярдів доларів російських резервів, заморожених на Заході, поки триває бомбардування. Жорстка правда полягає в тому, що міцний мир в Україні малоймовірний без набагато жорсткішої політики пана Трампа", - резюмує The Wall Street Journal.

Також читайте: За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні. Після США "діятимуть інакше", - Трамп

Автор: 

путін володимир (24655) росія (67301) Трамп Дональд (6972) війна в Україні (5816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Навіть ЗМІ вже осяйнуло!
показати весь коментар
22.08.2025 16:56 Відповісти
+1
Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ

А де її в сраці взяти?
показати весь коментар
22.08.2025 17:01 Відповісти
+1
показати весь коментар
22.08.2025 17:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть ЗМІ вже осяйнуло!
показати весь коментар
22.08.2025 16:56 Відповісти
Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ

А де її в сраці взяти?
показати весь коментар
22.08.2025 17:01 Відповісти
Так і нетривалого на даний момент не передбачається!
показати весь коментар
22.08.2025 17:02 Відповісти
Те, що ми бачимо, і є план Трампа. Він давно ображений на Україну. Тому і меле, що попало, клеїть дурня, тез своїх та дій не міняє. Вовків в овечій шкурі бачим тількі по справах та діях.
показати весь коментар
22.08.2025 17:05 Відповісти
Як був він..)))Тепер він є...))
показати весь коментар
22.08.2025 17:13 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 17:15 Відповісти
Заголовок має бути таким:
"Тривалий мир в Україні малоймовірний (крапка)."
показати весь коментар
22.08.2025 17:21 Відповісти
Як би був Трамп,то Байдена б не було!!
показати весь коментар
22.08.2025 17:24 Відповісти
Трампу аби встигнути вихопити Нобелівську премію миру, а решта його не цікавить - знайде сотню причин, щоб пояснити, чому війна продовжилася.
показати весь коментар
22.08.2025 17:25 Відповісти
Війна в Україні...мир в Україні...і прі чьом тут рассія?...
показати весь коментар
22.08.2025 17:54 Відповісти
Все пытаются сыграть на самолюбии одного нарциссического психа. Вконец деградировали уроды.
показати весь коментар
22.08.2025 18:11 Відповісти
Риторику Трамп хай не змінює, толку з того, що у Байдена вона була жорсткіша набагато? Мир не наступив. Хай Трамп краще реально жахне по рашці, як по Ірану, чи хоча б вбивчими санкціями. А це можна і без жорсткої риторики зробити, посміхаючись
показати весь коментар
22.08.2025 18:33 Відповісти
 
 