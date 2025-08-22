Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ, - WSJ

Президент США Дональд Трамп постійно критикує підхід свого попередника Джо Байдена до питання російсько-української війни. Однак сам він також не готовий змінити риторику у бік Росії на більш жорстку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в редакторській колонці The Wall Street Journal.

"Саміт Трампа і Путіна на Алясці, за яким послідував візит європейських лідерів до Білого дому, мав дати поштовх до припинення війни між Росією й Україною. Через тиждень ми повернулися до того ж самого, оскільки Володимир Путін застосовує звичні хитрощі й не виявляє серйозного інтересу до угоди. Питання полягає в тому, що з цим зробить президент Трамп", - йдеться у публікації.

Тим часом Росія продовжує атакувати з повітря Україну. У WSJ про це пишуть так: "Це не поведінка людини, зацікавленої в мирі".

Видання наголошує: доки Путін не вважатиме, що ціна продовження війни для нього буде вищою, ніж ризик її припинення, він не зупиниться.

"Настав час пану Трампу застосувати вторинні санкції до країн, які купують російську нафту та газ. Це може привернути увагу Китаю. Ось ще одна ідея: щотижня конфіскуйте частину з 300 мільярдів доларів російських резервів, заморожених на Заході, поки триває бомбардування. Жорстка правда полягає в тому, що міцний мир в Україні малоймовірний без набагато жорсткішої політики пана Трампа", - резюмує The Wall Street Journal.

