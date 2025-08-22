УКР
Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ

Мирний план Трампа щодо України зайшов у глухий кут

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в російсько-українській війні зайшли в глухий кут. Надії американського лідера на саміт із російським диктатором і президентом України для укладення мирної угоди також не справдилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Мирні зусилля Трампа щодо досягнення миру в Україні зайшли в глухий кут за чотири дні. Нещодавній оптимізм згас, і Трамп шукає нові відповіді", - пише видання.

Ще в понеділок президент США хвалився швидким укладенням мирної угоди, а вже у четвер заявляв, що у Києва немає шансів виграти війну без нових ударів по РФ, перед цим розкритикувавши свого попередника Джо Байдена.

Зазначається, що така зміна позиції підкреслила згасання оптимізму щодо останніх зусиль Трампа з припинення війни в Україні. Також не виправдався і запасний план президента США щодо зустрічі Путіна і Зеленського для обговорення припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп – єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, - Зеленський

Учасники переговорів все ще обговорюють можливий склад миротворчих сил, які, в разі мирної угоди, стримуватимуть Москву від нового вторгнення. Однак і ця ідея була стрімко відкинута Кремлем, додає видання.

Журналісти WSJ пишуть, що Трамп стикається з невизначеністю, яка слідує за ним по п’ятах уже сім місяців, — наскільки він готовий тиснути на Путіна і як далеко може зайти в підтримці Зеленського й України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні. Після США "діятимуть інакше", - Трамп

"Нездатність досягти дипломатичного прориву частково пояснюється різким контрастом у стилі ведення переговорів президента США і російського диктатора. За словами колишніх помічників, Трамп схильний до імпровізації і значною мірою покладається на особисті стосунки. Путін же методичний і не сентиментальний. Він грає в довгу, розраховуючи, що його війська зможуть поліпшити свої позиції на фронті, поки тривають переговори", - йдеться у статті.

Однак в адміністрації Трампа продовжують сподіватися на швидке досягнення мирної угоди.

Водночас низка колишніх високопосадовців упевнені, що всеосяжне врегулювання малоймовірне.

Також читайте: Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Топ коментарі
+18
А зусилля були?
22.08.2025 16:39 Відповісти
+11
Вам не подобається переговорна стратегія Трампа?
Що ж, давайте порівняємо її зі здобутками Віслюка ЗА ТРИ РОКИ:
- "Формула миру"
- Десятки "безпекових договорів"
- Глобальний саміт миру
- План перемоги
- План стійкості
- І ще сотні тусовок, тобто самітів. Хіба ж то були не гастролі?!
А ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ?
22.08.2025 16:44 Відповісти
+10
трамп намагється усіма способами не вводити санкції проти рашки
22.08.2025 16:41 Відповісти
Результату 0! - так порівняйте можливості Трампа і Зелі - ми різних вагових категоріях - він може давити на рашку
22.08.2025 16:47 Відповісти
Та ні! Результат є!
Багато тисяч вбитих і покалічених, сотні знищених міст і сіл, багато, багато мільйонів з наших кишень...
Хіба ж то не результат? Хіба ж то мало?
22.08.2025 16:56 Відповісти
А ми можем один на один вистояти проти кацапів? - потрібна допомога Заходу
показати весь коментар
Так мова ж не про допомогу! Мова бро безглузду діяльність недолугого створіння, яке за наші гроші і ціною наших життів влаштувало собі ось таке шикарне життя.
Результат тих 28 безпекових угод? Ну хоч щось?! А просто порожні папірці.
Але подорожі по світу, шопінги з першою лядою, шикарні готелі, перельоти в персональному літаку, шикарні трапези в елітних ресторанах... А в результаті що? Відосіки? І все?!
І ціна того всього?
22.08.2025 17:12 Відповісти
Давайте не порівнювати двох брехливих гівнюків, а мислити неупереджено. Ніяких зусиль зі сторони Трампа не було, крім саботажу санкцій. З моменту входу в Білий дім Трамп сам назвав свої ж обіцянки припитнити війну сарказмом (до речі в нього навіть клепки не має зрозуміти різницю між sarcasm і joke - жарт) і фактично став парламентарем рашки, який вимагає капітуляції і передає умови.
22.08.2025 17:13 Відповісти
Ззавдання Віслюка було в тому, щоб переконати Трампа, що він увійде в історію якщо допоможе саме нам, давши зброю і іншу допомогу - він забезпечить силу, яка заставить кацапів сісти за стіл переговорів.
А в нас важливі міжнародні перемовини їздять два великих *****...
22.08.2025 17:24 Відповісти
Я не хочу наразі сперечатись на тему віслюків, бо не вважаю їх таким, а вважаю їх свідомими саботажниками. Трамп хоч і тупий дебіл, але свідомий союзник ***** і переконати його неможливо. Ви ж не вважаєте Мерца віслюком і інших, які намагались вплинути на позицію Трампа? Неважливо купив його *****, шантажує якимсь гидким компроматом чи просто тому що Трамп дебіл від народження (на мою думку присутні всі три фактори), переконувати його безперспективно, а от змусити можна. Для цього потрібно всім і нашим дипломатам, і європейським політикам тупо ігнорувати Трампа, Венса та Рубіо, точно так, як ця трійця тупо ігнорує здоровий глузд і зусилля європейців. У європейських політиків вже кілька місяців не має іншого вибору, як обмежити контакти з трампівською адміністрацією та натомість зосередитись на роботі з Сенатом і Конгресом США, які Трамп не може ігнорувати. На жаль поки не видно розуміння цього і тому ситуація патова не тільки у війні, а й в економіці.
22.08.2025 18:14 Відповісти
22.08.2025 16:40 Відповісти
Кілька томагавків..і проблема почне зникати..
22.08.2025 16:40 Відповісти
К началу апреля 2023 года российская армия выпустила по Украине почти 5000 ракет.
Может вы ведете речь о старинных Першингах?
22.08.2025 17:59 Відповісти
Знову кацапомовний..не розумію.
22.08.2025 18:04 Відповісти
Поточні результати дипломатії Трумпа:
- ***** перестав вимагати денацифікації і демілітаризації;
- ***** не вимагає покинути залишки Запорізької та Херсонської областей;
- Віслюк Оманськи вдів піджак;
22.08.2025 16:41 Відповісти
трамп намагється усіма способами не вводити санкції проти рашки
22.08.2025 16:41 Відповісти
Треба дві неділі...
22.08.2025 16:44 Відповісти
Він,взагалі-то, розуміє що відбувається?
22.08.2025 16:44 Відповісти
Ні..в нього паркінсон, у маска аспергера..штатами правлять хворі на голлву..
22.08.2025 16:51 Відповісти
Все значно простіше - товстенька папочка в ФСБ. там і фото, там і відео...
22.08.2025 17:14 Відповісти
Папочка хвору голову не відміняє..
22.08.2025 17:27 Відповісти
А вони з нього виходили?
22.08.2025 16:47 Відповісти
Тю.Він взагалі казав що зупинить війну за один день.Ще тоді було ясно що він балабол.
22.08.2025 16:50 Відповісти
Журналіст-ідіот прикидається що аналізує слова Трампа, який ляпає що попало.
22.08.2025 16:51 Відповісти
"мирні зусилля" рудого довбойоба з самого початку були приречені на провал
22.08.2025 16:53 Відповісти
Про які зусилля мова, про припинення допомоги?
То таким шляхом "мир" може настати виключно кацапський...
22.08.2025 16:54 Відповісти
Дак трумп і хоче щоб Україна капітулювала 😭
22.08.2025 18:33 Відповісти
Це і є план Трампа. Він його і робить десь з минулого року. Причому дій та тезисів він, особо не палясь, не міняє. Досить з нього робити дурня, там що, всі радники та весь Госдеп дурні? Це свідома політика.
22.08.2025 17:01 Відповісти
Хто б міг подумати ...
А чому ж так сталося ?
22.08.2025 17:04 Відповісти
Хамаз на мiсцi, iранськи iсламiсти також, Пухляк не схуд, ****** на червоному килимi. Оплески!!!
22.08.2025 17:18 Відповісти
Хто це так фотошопить обличчя Т.на фото,мабуть лабораторія оп?
Якщо подивитись амер.тб,то образ зовсім інший на екрані,і не рижий,і не скривлене обличчя.
22.08.2025 17:30 Відповісти
Тиснути на Україну, та руки викркчувати. А ***** гарний хлопець. Ото і всі "зусилля " цього уйобка.
22.08.2025 17:40 Відповісти
"у Києва немає шансів виграти війну без нових ударів по РФ", який же це глухий кут?
22.08.2025 18:30 Відповісти
 
 