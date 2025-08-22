Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в російсько-українській війні зайшли в глухий кут. Надії американського лідера на саміт із російським диктатором і президентом України для укладення мирної угоди також не справдилися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Мирні зусилля Трампа щодо досягнення миру в Україні зайшли в глухий кут за чотири дні. Нещодавній оптимізм згас, і Трамп шукає нові відповіді", - пише видання.

Ще в понеділок президент США хвалився швидким укладенням мирної угоди, а вже у четвер заявляв, що у Києва немає шансів виграти війну без нових ударів по РФ, перед цим розкритикувавши свого попередника Джо Байдена.

Зазначається, що така зміна позиції підкреслила згасання оптимізму щодо останніх зусиль Трампа з припинення війни в Україні. Також не виправдався і запасний план президента США щодо зустрічі Путіна і Зеленського для обговорення припинення війни.

Учасники переговорів все ще обговорюють можливий склад миротворчих сил, які, в разі мирної угоди, стримуватимуть Москву від нового вторгнення. Однак і ця ідея була стрімко відкинута Кремлем, додає видання.

Журналісти WSJ пишуть, що Трамп стикається з невизначеністю, яка слідує за ним по п’ятах уже сім місяців, — наскільки він готовий тиснути на Путіна і як далеко може зайти в підтримці Зеленського й України.

"Нездатність досягти дипломатичного прориву частково пояснюється різким контрастом у стилі ведення переговорів президента США і російського диктатора. За словами колишніх помічників, Трамп схильний до імпровізації і значною мірою покладається на особисті стосунки. Путін же методичний і не сентиментальний. Він грає в довгу, розраховуючи, що його війська зможуть поліпшити свої позиції на фронті, поки тривають переговори", - йдеться у статті.

Однак в адміністрації Трампа продовжують сподіватися на швидке досягнення мирної угоди.

Водночас низка колишніх високопосадовців упевнені, що всеосяжне врегулювання малоймовірне.

