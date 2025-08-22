Трамп – єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає американського лідера Дональда Трампа єдиною людиною, здатною зупинити російсько-українську війну і диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави повідомив під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене була довга розмова з президентом Трампом і у нас було загальне розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з "рускіми". Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. На мій погляд", - наголосив Зеленський.

Президент окремо розповів про підготовку до можливої тристоронньої зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни роблять все, щоб зустрічі на рівні лідерів не було, - Зеленський

"Ми домовилися про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говорити про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв’язок з руською стороною і він сказав: "Давайте спочатку зробимо двосторонній трек". І це пропозиція руських, він сказав… А потім - тристоронній", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що не хоче, аби "ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни".

"Тому я сказав: ми готові. Бажано було б одразу тристоронній формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім - тристоронній трек. Говорімо про дату і говорити про місце", - додав він.

Читайте також: Путін готовий зустрітися із Зеленським за умови "готового порядку денного саміту", - Лавров