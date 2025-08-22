УКР
Трамп – єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, - Зеленський

Зеленський вважає, що Трамп може зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає американського лідера Дональда Трампа єдиною людиною, здатною зупинити російсько-українську війну і диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави повідомив під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене була довга розмова з президентом Трампом і у нас було загальне розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з "рускіми". Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. На мій погляд", - наголосив Зеленський.

Президент окремо розповів про підготовку до можливої тристоронньої зустрічі.

"Ми домовилися про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говорити про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв’язок з руською стороною і він сказав: "Давайте спочатку зробимо двосторонній трек". І це пропозиція руських, він сказав… А потім - тристоронній", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що не хоче, аби "ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни".

"Тому я сказав: ми готові. Бажано було б одразу тристоронній формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім - тристоронній трек. Говорімо про дату і говорити про місце", - додав він.

+8
Пока що він зупиняє тільки Україну, а ***** зупинити даже не намагався
22.08.2025 15:26 Відповісти
+6
хрін це вдасться трампу, бо пуйло міцно тримає його за муді..
22.08.2025 15:24 Відповісти
+6
фхухххх....
ну, нарешті.
тобто, про фламінго, то чистий прогон від голободька?
з від сьогодні, всі дрочимо на рудого самозакоханого імбецила!
наш зе!лідор, так домовився.
22.08.2025 15:26 Відповісти
А чи хоче?
22.08.2025 15:25 Відповісти
14:39



Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
22.08.2025 15:25 Відповісти
я вважаю ,що ця одна людина це Роберт Мадяр .
22.08.2025 15:27 Відповісти
Тоді всі Європейські лідери- теж кловани ?
22.08.2025 15:39 Відповісти
Більше сорока років тому.
22.08.2025 16:23 Відповісти
Кобзон ще може
22.08.2025 16:17 Відповісти
22.08.2025 16:30 Відповісти
 
 