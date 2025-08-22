Росіяни роблять все, щоб зустрічі на рівні лідерів не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що саме на зустрічі лідерів має вирішуватися питання, щоб закінчити війну.

Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин для закінчення війни. Ми часто радимось з Марком, постійно на зв'язку, як нам краще діяти. Особливо в контексті партнерства та спільного партнерства зі США. У нас був, я вважаю, історично важливий візит у Вашингтон. Ми домовились про гарантії безпеки. Також ми говорили про формати зустрічі з Росією, з російським очільником, двосторонні формати, трьох сторонні", - сказав він.

За словами Зеленського, саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну.

"Але бачимо, що росіяни зараз роблять все, щоб зустрічі не було. Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально. Ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії, треба сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми розраховуємо на сильні пакети від партнерів", - наголосив президент.

Також читайте: Зеленський провів зустріч із Рютте у Києві: Основна тема – гарантії безпеки Україні