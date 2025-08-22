УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
646 9

Росіяни роблять все, щоб зустрічі на рівні лідерів не було, - Зеленський

Зустріч Зеленського та Путіна Що каже президент України

Президент Володимир Зеленський вважає, що саме на зустрічі лідерів має вирішуватися питання, щоб закінчити війну.

Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин для закінчення війни. Ми часто радимось з Марком, постійно на зв'язку, як нам краще діяти. Особливо в контексті партнерства та спільного партнерства зі США. У нас був, я вважаю, історично важливий візит у Вашингтон. Ми домовились про гарантії безпеки. Також ми говорили про формати зустрічі з Росією, з російським очільником, двосторонні формати, трьох сторонні", - сказав він.

За словами Зеленського, саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну.

"Але бачимо, що росіяни зараз роблять все, щоб зустрічі не було. Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально. Ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії, треба сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми розраховуємо на сильні пакети від партнерів", - наголосив президент.

Також читайте: Зеленський провів зустріч із Рютте у Києві: Основна тема – гарантії безпеки Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) путін володимир (24655)
Наличие у кого-то ядерного оружия это не сдерживание, а безнаказанность.
Украине придется заиметь свое, иначе будет вечная война из-за орчьих соседей.
22.08.2025 15:17 Відповісти
22.08.2025 15:17 Відповісти
"Мій рівень АйКю не дає мені змоги зрозуміти великого задуму і таємного сенсу прямих переговорів Зеленського з путіним.

Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...

Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.

Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
22.08.2025 15:20 Відповісти
22.08.2025 15:20 Відповісти
Прострочений клован - лідер?!!
Свого кагалу - " слуг урода"?
То да.
22.08.2025 15:21 Відповісти
22.08.2025 15:21 Відповісти
Яка зустріч які лідери ? проросійський клоун що не готував країну до війни .з міжнародним злочинцем терористом путіном і що з цього вийде невже хтось вірить що кривавий убивця відмовится від своїх планів ?
22.08.2025 15:22 Відповісти
22.08.2025 15:22 Відповісти
зачекайте!
зе!шмаркля причіслює себе до лідарів?
зе!гніда! біжи! біжи не озираючись! вже зараз!
стільки біди, як ти, не приніс ніхто, українцям!!!!
22.08.2025 15:22 Відповісти
22.08.2025 15:22 Відповісти
Неправильно поставлена фраза, ***** не лидер, он *****...
22.08.2025 15:38 Відповісти
22.08.2025 15:38 Відповісти
На коліна стань, як колись вже робив, і проси. 😏
Приєднуюсь до питань тих, хто питає ЩО такого може сказати ху@лу Зєля, щоб той погодився припинити війну.
Зефанати, поясніть нестримну жагу вашого кумира до особистої зустрічі з ху@лом.
22.08.2025 15:49 Відповісти
22.08.2025 15:49 Відповісти
Брехня!Зустріч буде,й не одна,але про що на ній говорити?Це всі наратив змусити нас повірити що ці зустрічі нам потрібні,та на них "типу" щось вирішиться - ні,ні,ні!Тим більш нам не вигідне поверхневе перемир'я,бо лиш так розвалиться недокраїна ворог.
22.08.2025 16:06 Відповісти
22.08.2025 16:06 Відповісти
Диванний спецназ булькотить праведним гнівом.
22.08.2025 16:29 Відповісти
22.08.2025 16:29 Відповісти
 
 