Росіяни роблять все, щоб зустрічі на рівні лідерів не було, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що саме на зустрічі лідерів має вирішуватися питання, щоб закінчити війну.
Про це глава держави заявив на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин для закінчення війни. Ми часто радимось з Марком, постійно на зв'язку, як нам краще діяти. Особливо в контексті партнерства та спільного партнерства зі США. У нас був, я вважаю, історично важливий візит у Вашингтон. Ми домовились про гарантії безпеки. Також ми говорили про формати зустрічі з Росією, з російським очільником, двосторонні формати, трьох сторонні", - сказав він.
За словами Зеленського, саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну.
"Але бачимо, що росіяни зараз роблять все, щоб зустрічі не було. Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально. Ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії, треба сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми розраховуємо на сильні пакети від партнерів", - наголосив президент.
Украине придется заиметь свое, иначе будет вечная война из-за орчьих соседей.
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
Свого кагалу - " слуг урода"?
То да.
зе!шмаркля причіслює себе до лідарів?
зе!гніда! біжи! біжи не озираючись! вже зараз!
стільки біди, як ти, не приніс ніхто, українцям!!!!
Приєднуюсь до питань тих, хто питає ЩО такого може сказати ху@лу Зєля, щоб той погодився припинити війну.
Зефанати, поясніть нестримну жагу вашого кумира до особистої зустрічі з ху@лом.