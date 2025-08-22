РУС
Россияне делают все, чтобы встречи на уровне лидеров не было, - Зеленский

Встреча Зеленского и Путина Что говорит президент Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что именно на встрече лидеров должен решаться вопрос, чтобы закончить войну.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые детали совместной работы ради содержательных переговоров для окончания войны. Мы часто советуемся с Марком, постоянно на связи, как нам лучше действовать. Особенно в контексте партнерства и совместного партнерства с США. У нас был, я считаю, исторически важный визит в Вашингтон. Мы договорились о гарантиях безопасности. Также мы говорили о форматах встречи с Россией, с российским главой, двусторонние форматы, трехсторонние", - сказал он.

По словам Зеленского, именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну.

"Но видим, что россияне сейчас делают все, чтобы встречи не было. Украина в отличие от России не боится любых встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно максимально продуктивно. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Надо принуждать их к дипломатии, надо сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое решение этой войны. Если они не захотят заканчивать войну, мы рассчитываем на сильные пакеты от партнеров", - подчеркнул президент.

Наличие у кого-то ядерного оружия это не сдерживание, а безнаказанность.
Украине придется заиметь свое, иначе будет вечная война из-за орчьих соседей.
22.08.2025 15:17 Ответить
"Мій рівень АйКю не дає мені змоги зрозуміти великого задуму і таємного сенсу прямих переговорів Зеленського з путіним.

Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...

Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.

Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
22.08.2025 15:20 Ответить
Прострочений клован - лідер?!!
Свого кагалу - " слуг урода"?
То да.
22.08.2025 15:21 Ответить
Яка зустріч які лідери ? проросійський клоун що не готував країну до війни .з міжнародним злочинцем терористом путіном і що з цього вийде невже хтось вірить що кривавий убивця відмовится від своїх планів ?
22.08.2025 15:22 Ответить
зачекайте!
зе!шмаркля причіслює себе до лідарів?
зе!гніда! біжи! біжи не озираючись! вже зараз!
стільки біди, як ти, не приніс ніхто, українцям!!!!
22.08.2025 15:22 Ответить
Неправильно поставлена фраза, ***** не лидер, он *****...
22.08.2025 15:38 Ответить
На коліна стань, як колись вже робив, і проси. 😏
Приєднуюсь до питань тих, хто питає ЩО такого може сказати ху@лу Зєля, щоб той погодився припинити війну.
Зефанати, поясніть нестримну жагу вашого кумира до особистої зустрічі з ху@лом.
22.08.2025 15:49 Ответить
Брехня!Зустріч буде,й не одна,але про що на ній говорити?Це всі наратив змусити нас повірити що ці зустрічі нам потрібні,та на них "типу" щось вирішиться - ні,ні,ні!Тим більш нам не вигідне поверхневе перемир'я,бо лиш так розвалиться недокраїна ворог.
22.08.2025 16:06 Ответить
 
 