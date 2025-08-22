Россияне делают все, чтобы встречи на уровне лидеров не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что именно на встрече лидеров должен решаться вопрос, чтобы закончить войну.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые детали совместной работы ради содержательных переговоров для окончания войны. Мы часто советуемся с Марком, постоянно на связи, как нам лучше действовать. Особенно в контексте партнерства и совместного партнерства с США. У нас был, я считаю, исторически важный визит в Вашингтон. Мы договорились о гарантиях безопасности. Также мы говорили о форматах встречи с Россией, с российским главой, двусторонние форматы, трехсторонние", - сказал он.

По словам Зеленского, именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну.

"Но видим, что россияне сейчас делают все, чтобы встречи не было. Украина в отличие от России не боится любых встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно максимально продуктивно. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Надо принуждать их к дипломатии, надо сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое решение этой войны. Если они не захотят заканчивать войну, мы рассчитываем на сильные пакеты от партнеров", - подчеркнул президент.

Также читайте: Путин готов встретиться с Зеленским при условии "готовой повестки дня саммита", - Лавров