Россияне делают все, чтобы встречи на уровне лидеров не было, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что именно на встрече лидеров должен решаться вопрос, чтобы закончить войну.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили ключевые детали совместной работы ради содержательных переговоров для окончания войны. Мы часто советуемся с Марком, постоянно на связи, как нам лучше действовать. Особенно в контексте партнерства и совместного партнерства с США. У нас был, я считаю, исторически важный визит в Вашингтон. Мы договорились о гарантиях безопасности. Также мы говорили о форматах встречи с Россией, с российским главой, двусторонние форматы, трехсторонние", - сказал он.
По словам Зеленского, именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну.
"Но видим, что россияне сейчас делают все, чтобы встречи не было. Украина в отличие от России не боится любых встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно максимально продуктивно. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Надо принуждать их к дипломатии, надо сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое решение этой войны. Если они не захотят заканчивать войну, мы рассчитываем на сильные пакеты от партнеров", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украине придется заиметь свое, иначе будет вечная война из-за орчьих соседей.
Що таке Володимир Олександрович може сказати ворогові роду людського, чим зможе обеззброїти, як зможе присоромити, щоб мерзотник перестав вбивати?...
Звичайно, якщо наш богатир, як це було заведено за старих часів, зійдеться з гнидою на двобій, і задушить його голими руками, тоді так - це того варто.
Інакше - не розумію. Не вистачає АйКю. Подивитися в очі, зазирнути у прірву, потиснути руку дияволу? Навіщо?"
(Ю. Касьянов)
Свого кагалу - " слуг урода"?
То да.
зе!шмаркля причіслює себе до лідарів?
зе!гніда! біжи! біжи не озираючись! вже зараз!
стільки біди, як ти, не приніс ніхто, українцям!!!!
Приєднуюсь до питань тих, хто питає ЩО такого може сказати ху@лу Зєля, щоб той погодився припинити війну.
Зефанати, поясніть нестримну жагу вашого кумира до особистої зустрічі з ху@лом.